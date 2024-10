Le gouvernement du Canada soutient les médias communautaires dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire, leur permettant ainsi une meilleure participation citoyenne et une sensibilisation accrue aux enjeux locaux et nationaux.

OTTAWA, ON, le 28 oct. 2024 /CNW/ - Les médias communautaires permettent aux communautés en situation minoritaire de préserver leur langue, leur culture et leurs traditions. Ces médias jouent un rôle essentiel dans la diffusion d'une information locale qui reflète la réalité et les besoins spécifiques de ces communautés, contribuant ainsi à renforcer leur sentiment d'appartenance.

Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, a annoncé un investissement de 12,5 millions de dollars dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028. Cet investissement majeur vise à soutenir les médias communautaires de langue officielle en situation minoritaire à travers le Canada et à renforcer leur capacité à desservir efficacement leurs communautés.

De cette somme, 7,6 millions de dollars seront alloués à 89 nouveaux projets au cours des 4 prochaines années, ce qui contribuera à la vitalité des médias communautaires dans les communautés vivant en situation minoritaire partout au pays. Cet investissement aidera à déterminer et à mettre en œuvre les mesures nécessaires au renforcement stratégique des médias communautaires et à accroître leurs capacités à desservir les populations de langue officielle en situation minoritaire au Canada.

Par ailleurs, 5 millions de dollars serviront à former la prochaine génération de professionnels des médias communautaires, en plus de répondre à la pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur. Grâce à cette mesure, 125 stages rémunérés seront créés au sein de 98 médias communautaires à travers le Canada, permettant aux stagiaires d'acquérir des compétences et aux médias de bénéficier de ressources humaines supplémentaires.

Grâce à ce nouvel investissement fédéral, les radios et journaux communautaires en situation minoritaire seront mieux soutenus dans leurs efforts de viabilité d'entreprise, tandis que les membres des communautés qu'ils desservent auront accès à du contenu dans leur langue et dans leur milieu.

Citations

« Les médias communautaires sont au cœur des communautés minoritaires au Canada. Ils racontent des histoires locales, ils aident à maintenir et à développer nos identités locales et nationales, et ils veillent à ce que les Canadiens, d'un océan à l'autre, aient accès à de l'information de qualité. C'est pourquoi nous investissons 12,5 millions de dollars pour soutenir les médias communautaires dans les communautés vivant en situation minoritaire au pays. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« Les médias communautaires contribuent quotidiennement à la vitalité et au rayonnement des communautés de langue officielle en situation minoritaire dans les 10 provinces et les 3 territoires du Canada. Nous saluons l'engagement continu du gouvernement du Canada à investir dans notre secteur afin que nos médias demeurent bien ancrés dans leurs communautés et puissent jouer le rôle essentiel de témoins et de promoteurs des deux langues officielles de notre pays. »

- Linda Lauzon, représentante autorisée du Consortium des médias communautaires de langues officielles en situation minoritaire

Les faits en bref

Le Consortium des médias communautaires de langues officielles en situation minoritaire représente quelque 105 journaux et stations de radio en situation minoritaire dans 10 provinces et 3 territoires.

Créé en 2016, il est composé de Réseau.Presse, de la Quebec Community Newspapers Association (QCNA), de l'Alliance des radios communautaires du Canada (ARC du Canada) et de l'English-Language Arts Network (ELAN). Les membres du Consortium parlent d'une voix commune pour défendre les intérêts des médias de langues officielles en situation minoritaire au Canada.

Depuis sa création en 2018-2019, le programme de stages médias du Consortium s'est avéré un incubateur de talents et un outil important de développement de ressources humaines au sein des médias communautaires des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Plus de la moitié des stagiaires sont devenus des membres des équipes permanentes des journaux et des radios de langue officielle en situation minoritaire.

Dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023, le Fonds d'appui stratégique aux médias communautaires a soutenu plus de 175 projets stratégiques contribuant ainsi à la vitalité des médias communautaires de langue officielle en situation minoritaire.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration prévoit un investissement total de 4,1 milliards pour appuyer 7 ministères et 33 mesures nouvelles ou bonifiées qui visent la protection et la promotion des langues officielles au pays.

Il s'agit du 5e plan quinquennal pour les langues officielles en 20 ans. Les 33 nouvelles mesures qui se sont ajoutées à celles existantes ont été regroupées sous 4 piliers. De plus, elles s'inspirent des priorités gouvernementales ainsi que des enjeux exprimés par les communautés du pays lors de consultations pancanadiennes menées en 2022, desquelles découle le Rapport sur les consultations - Consultations pancanadiennes sur les langues officielles 2022.

Le 20 juin 2023, le projet de loi C-13, la Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada, a reçu la sanction royale. Cette loi vise, entre autres, à répondre au déclin du français au pays, ainsi qu'à clarifier et à renforcer la promotion des langues officielles, tout en appuyant les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Chaque province et territoire compte des communautés de langue officielle en situation minoritaire, dont la réalité et les besoins sont propres à chacune. Le Plan d'action vise à relever les défis uniques auxquels font face les communautés francophones hors Québec et les communautés d'expression anglaise du Québec.

