L'investissement dans Télésat Lightspeed permettra à tous les Canadiens d'avoir accès à des services Internet haute vitesse et préservera le leadership du Canada dans la nouvelle économie spatiale

OTTAWA, ON, le 12 août 2021 /CNW/ - Alors que le Canada entreprend le dernier virage de la lutte contre la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada effectue les investissements requis pour favoriser une reprise robuste de l'économie. Les investissements stratégiques dans la connectivité ne sont pas seulement des catalyseurs d'emplois et de croissance économique, ils sont aussi essentiels à l'atteinte de l'objectif du gouvernement qui est de donner à tous les Canadiens un accès à des services Internet haute vitesse.

Aujourd'hui, la vice-première ministre et ministre des Finances, l'honorable Chrystia Freeland, et le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, ont annoncé que le gouvernement avait conclu une entente de principe avec Télésat pour investir 1,44 milliard de dollars dans la constellation de satellites en orbite basse de pointe de Télésat, Télésat Lightspeed. Selon cette entente de principe, le gouvernement verserait à Télésat un financement sous forme d'un prêt remboursable de 790 millions de dollars et effectuerait un placement de 650 millions de dollars dans des actions privilégiées de l'entreprise pour lesquelles il obtiendrait des dividendes. Dans le cadre de cet investissement, le gouvernement recevrait aussi des bons de souscription qui pourraient être convertis en actions ordinaires de Télésat, pour que les Canadiens puissent profiter des avantages financiers de Télésat Lightspeed.

Télésat Lightspeed positionnera Télésat -- et le Canada -- aux premiers rangs du marché mondial hautement concurrentiel des services par satellite et de la nouvelle économie spatiale. Télésat Lightspeed appuiera la connectivité à des services Internet à large bande, ainsi qu'à des services LTE et 5G au Canada à compter de 2024, et permettra au final de brancher près de 40 000 foyers des régions rurales et éloignées. Il contribuera également à améliorer grandement l'offre de services dans de nombreuses régions du pays où les vitesses disponibles ne parviennent pas à satisfaire aux besoins de plus en plus grands du monde numérique; et permettra à l'entreprise de bonifier son offre de services à ses clients d'affaires dans des industries comme le transport aérien et maritime.

Cette technologie aidera le gouvernement à atteindre son objectif qui est, d'ici 2030, de brancher tous les foyers au Canada à Internet haute vitesse, y compris ceux des nombreuses communautés autochtones du Nord et des régions nordiques qui n'ont pas la connectivité requise pour connaître une prospérité sociale, économique et culturelle.

Cet investissement sera très avantageux pour les Canadiens. En effet, Télésat s'est engagée :

à investir 3,6 milliards de dollars dans des dépenses en capital au Canada ;

; à engager plus de 1,6 milliard de dollars en dépenses d'exploitation au Canada au cours des 15 prochaines années;

au cours des 15 prochaines années; à maintenir jusqu'à 700 emplois;

à soutenir des étudiants de niveau postsecondaire, notamment par l'offre de 100 stages aux étudiants inscrits à un programme d'alternance travail-études et de 800 000 $ en bourses d'études, en privilégiant les femmes inscrites à des programmes en STIM.

L'accès à Internet haute vitesse est essentiel. Il permet aux gens, aux entreprises et aux établissements d'avoir accès à l'information dont ils ont besoin, d'offrir des services et de créer des possibilités. En investissant dans Télésat Lightspeed, le gouvernement fait un pas de plus pour brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, peu importe où ils vivent.

« L'annonce d'aujourd'hui est un pas en avant pour bâtir un avenir plus fort pour le Canada. Cette entente contribuera à renforcer notre position de chef de file mondial dans le domaine des technologies d'avenir, et nous aidera à faire en sorte que toutes les communautés canadiennes aient accès à l'infrastructure essentielle qu'est Internet haute vitesse. »

- La vice-première ministre et ministre des Finances, l'honorable Chrystia Freeland

« C'est maintenant qu'il faut renforcer la position du Canada à titre de chef de file de la nouvelle économie spatiale. Le partenariat que nous venons de conclure avec Télésat permettra à notre gouvernement de créer plus d'emplois hautement spécialisés, de stimuler l'innovation et d'aider à débloquer des occasions socioéconomiques dans les communautés les plus rurales et éloignées du Canada. Chaque Canadien devrait avoir accès à des services Internet haute vitesse abordables. Aujourd'hui, nous allons décidément de l'avant pour que cela se concrétise. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« L'investissement du gouvernement du Canada dans Télésat Lightspeed met en évidence la capacité transformationnelle du projet à combler le fossé numérique qui subsiste au pays. Il positionnera également le Canada à l'avant-plan de la nouvelle économie spatiale et contribuera à soutenir de manière durable la création d'emplois de haute qualité et la croissance économique au Canada. Nous sommes heureux que le gouvernement reconnaisse l'importance et le potentiel de Télésat Lightspeed. Grâce au financement annoncé aujourd'hui et aux autres sources de financement déjà mises en place, y compris l'investissement qu'a annoncé le gouvernement du Québec, Télésat dispose maintenant de moyens financiers d'une valeur d'environ 4 milliards de dollars pour exécuter le programme. Nous prévoyons obtenir à court terme les engagements financiers qui restent de sorte que Télésat Lightspeed sera pleinement financé. »

- Le président-directeur général de Télésat, Daniel S. Goldberg

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à ce que tous les Canadiens aient accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) en téléchargement et à des vitesses d'au moins 10 Mbps en téléversement.

Télésat est une société privée sous contrôle canadien et l'un des exploitants de satellites les plus importants et les plus innovateurs au monde. Elle compte des employés dans cinq provinces et au Nunavut .

. Les satellites en orbite terrestre basse sont 35 fois plus proches de la Terre que les satellites de télécommunications traditionnels. Ces satellites prennent ainsi moins de temps pour envoyer et recevoir l'information, ce qui permet d'offrir des services à large bande meilleurs et plus rapides, même dans les régions rurales, éloignées ou nordiques.

La technologie des satellites en orbite basse est reconnue comme étant le seul moyen économique de soutenir au cours des prochaines années l'accès de point à Internet haute vitesse, ainsi que les services LTE et 5G dans les communautés rurales et éloignées difficiles à atteindre.

Télésat devrait être en mesure de fournir ses services dans le Grand Nord canadien d'ici 2024.

L'octroi définitif de l'investissement du gouvernement dépend de certaines conditions à remplir par Télésat. L'entreprise doit notamment conclure avec succès les arrangements financiers et d'autres arrangements qui sont en cours de discussion avec d'autres parties afin de financer pleinement Télésat Lightspeed et mener à bien ce projet.

