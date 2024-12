Le projet permettra de poursuivre, d'améliorer et d'étendre au Canada des travaux scientifiques de calibre mondial axés sur la production de vaccins à base de plantes

QUÉBEC, le 5 déc. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit dans l'écosystème robuste, dynamique et résilient des sciences de la vie pour lui donner les moyens de répondre aux urgences sanitaires actuelles et à celles de demain. Depuis mars 2020, le gouvernement a investi plus de 2,2 milliards de dollars pour renforcer les capacités du secteur national de la biofabrication et pour préserver la santé et la sécurité des Canadiens.

Aujourd'hui, le ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, l'honorable Jean-Yves Duclos, a annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, une contribution fédérale de 40 millions de dollars, par l'entremise du Fonds stratégique pour l'innovation (FSI), au projet de 80 millions de dollars d'Aramis Biotechnologies pour aider l'entreprise à développer plus avant les vaccins et les thérapeutiques à base de plantes et à poursuivre la mise au point d'un vaccin antigrippal de nouvelle génération.

Aramis Biotechnologies, dont le siège est à Québec, s'efforce de développer plus avant les vaccins et les thérapeutiques à base de plantes contre la grippe et d'autres maladies, en tirant parti de la plateforme technologique de calibre mondial de Medicago et en l'améliorant. Medicago, une ancienne société biopharmaceutique de Québec spécialisée dans la production de vaccins à base de plantes, est la première et la seule entreprise canadienne à avoir reçu de Santé Canada une autorisation de mise en marché d'un vaccin contre la COVID-19. L'entreprise a cependant cessé ses activités en février 2023 après que sa société mère, Mitsubishi Chemical Group, a procédé à sa liquidation ordonnée.

En décembre 2023, Aramis a fait l'acquisition des actifs clés de Medicago, notamment sa plateforme technologique, sa propriété intellectuelle et son installation pilote de biofabrication entièrement équipées, avec comme objectif de poursuivre la mise au point de vaccins à base de plantes au Canada. L'investissement fait par l'intermédiaire du FSI soutiendra l'optimisation des procédés de fabrication et les activités de recherche-développement d'Aramis afin que l'entreprise continue de maintenir et de développer encore plus la plateforme scientifique et technologique de conception canadienne. Cet investissement permettra également à cette nouvelle entreprise de propriété entièrement canadienne de créer ou de maintenir au moins 80 emplois bien rémunérés.

L'investissement dans Aramis marque un jalon de plus dans la mise en œuvre de la Stratégie canadienne en matière de biofabrication et de sciences de la vie. Le projet de l'entreprise offre une occasion importante de maintenir et de continuer à améliorer une plateforme de production de vaccins canadienne de premier plan à l'échelle mondiale, de mettre en place une capacité de fabrication de technologies vaccinales améliorées au pays et de développer des capacités complémentaires qui permettront au Canada d'être bien préparé pour faire face aux futures urgences sanitaires.

« J'ai le plaisir de vous annoncer que l'investissement que nous faisons aujourd'hui dans Aramis Biotechnologies nous permettra de concrétiser notre engagement de voir Aramis devenir la nouvelle entreprise pionnière d'une plateforme technologique de vaccination de premier plan à l'échelle du monde qui a le potentiel de contribuer aux objectifs de préparation aux pandémies et de sécurité sanitaire du Canada. Il est fait en complément d'autres investissements qui visent à assurer la santé et le bien-être des Canadiens maintenant et dans l'avenir. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Le Québec fait de plus en plus figure de plaque tournante mondiale de l'innovation dans le secteur de la biofabrication et des sciences de la vie. L'investissement fait aujourd'hui s'inscrit dans les mesures de soutien fédérales visant à soutenir cet écosystème d'innovation de premier plan et à accroître les capacités en matière de technologies de vaccination au Québec comme ailleurs au Canada. Notre investissement dans le projet d'Aramis Biotechnologie, qui vise à promouvoir cette innovation conçue au Canada, nous permettra d'accroître notre capacité nationale à protéger la population contre de futures pandémies et autres urgences sanitaires. Il permettra également de stimuler l'ensemble de l'écosystème des sciences de la vie au Canada et de créer de bons emplois bien rémunérés dans la région de Québec, dans une nouvelle entreprise de pointe dirigée par ses employés. Les employés d'Aramis croient si fermement en ce projet qu'ils y ont investi 10 millions de dollars de leur propre argent. Notre gouvernement est fier de s'associer à de tels propriétaires passionnés et engagés. »

- Le ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, l'honorable Jean-Yves Duclos

« Nous sommes très heureux d'entamer les premières étapes du développement plus poussé d'une plateforme à base de plantes de nouvelle génération. Chez Aramis, nous visons à offrir un vaccin différencié contre la grippe saisonnière afin de répondre à un besoin essentiel non satisfait. Nos employés sont fortement engagés dans la réussite collective, et leur investissement de 10 millions de dollars sur trois ans dans l'entreprise en est la preuve. Par ailleurs, des investisseurs privés canadiens y ont injecté 20 millions de dollars pour maintenir stratégiquement le savoir-faire et la souplesse de cette technologie de production de vaccins au Canada. Notre partenariat étroit avec le gouvernement du Canada facilitera également l'accès à une plateforme de vaccination avancée de réponse aux pandémies. En tirant parti d'une technologie de pointe à base de plantes, nous améliorerons l'accessibilité et l'efficacité des vaccins et parviendrons ainsi à assurer une meilleure préparation et une meilleure protection pour tous les Canadiens. »

- Le président-directeur général d'Aramis Biotechnologies, Frédéric Ors

Faits en bref

La contribution de 40 millions de dollars du gouvernement fédéral soutient les activités de recherche-développement d'Aramis en vue d'optimiser sa plateforme à base de plantes et de poursuivre le développement d'un vaccin de nouvelle génération contre la grippe (jusqu'aux essais cliniques de phase II). Ces fonds permettront à l'entreprise de poursuivre son objectif consistant à tirer parti de la recherche de Medicago et par le fait même de rehausser la capacité à affronter de futures pandémies au Canada .

. La Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada présente une vision à long terme pour protéger les Canadiens contre les pandémies et d'autres urgences sanitaires, et pour établir au pays un secteur des sciences de la vie innovateur et compétitif.

présente une vision à long terme pour protéger les Canadiens contre les pandémies et d'autres urgences sanitaires, et pour établir au pays un secteur des sciences de la vie innovateur et compétitif. Cet investissement dans Aramis permettra de réaliser des progrès relativement aux objectifs énoncés dans la Stratégie. Il permettra notamment de veiller au maintien ou au développement de compétences spécialisées aux fins de production de vaccins et de produits thérapeutiques à base de plantes, de faire progresser la mise au point de technologies vaccinales à l'échelle nationale, grâce à un actif national important susceptible de consolider les plateformes existantes et de pouvoir offrir la gamme d'options nécessaires en cas de pandémie ou d'urgence sanitaire.

Le Fonds stratégique pour l'innovation (FSI) réalise des investissements d'importance dans des projets novateurs qui contribueront à la croissance économique du Canada et favoriseront ainsi le bien-être de toute la population canadienne. Le FSI couvre tous les secteurs de l'économie et s'adresse aux organismes à but lucratif et non lucratif afin de soutenir le réseau canadien de l'innovation.

