Ces investissements permettront d'aider à lutter contre l'approvisionnement en drogues illégales toxiques et à prévenir les surdoses en Ontario et en Colombie-Britannique.

TORONTO, le 17 mars 2022 /CNW/ - Il est ressorti très clairement que la pandémie de la COVID-19 a aggravé la crise des surdoses qui, chaque jour, continue de toucher des personnes, des familles et des collectivités partout au Canada. La pandémie a aggravé l'approvisionnement en drogues illégales au Canada qui influent les taux élevés de surdoses et de décès.

Depuis le début de la crise des opioïdes, et tout au long de la pandémie de la COVID-19, le gouvernement du Canada a investi plus de 700 millions de dollars pour mettre en œuvre un large éventail de mesures visant à sauver des vies et à répondre aux besoins des personnes qui consomment des drogues.

Aujourd'hui, dans le cadre de sa réponse à l'approvisionnement en drogues toxiques illégales, le premier ministre Justin Trudeau, accompagné de l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé un financement de près de 3,5 millions de dollars provenant du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada pour prolonger quatre projets pilotes d'approvisionnement plus sûr à Toronto, Vancouver et Victoria. Grâce à ce financement supplémentaire, ces projets pilotes continueront de fournir des médicaments sur ordonnance comme substitut à l'approvisionnement en drogues toxiques illégales et d'offrir des services qui peuvent contribuer à prévenir les surdoses et à sauver des vies.

Santé Canada a commencé à financer des projets pilotes d'approvisionnement plus sûr en 2020, qui misent sur des médicaments sur ordonnance comme alternative à l'approvisionnement en drogues toxiques illégales afin d'aider à réduire le risque de surdose. Ces projets peuvent aussi diriger les personnes qui consomment des drogues vers d'autres services sociaux et de santé.

À ce jour, le gouvernement du Canada a consacré plus de 60 millions de dollars au financement de projets d'approvisionnement plus sûr pour aider à sauver des vies.

Santé Canada a également demandé une évaluation préliminaire indépendante de dix projets d'approvisionnement plus sûr financés par le gouvernement fédéral en Ontario, en Colombie­Britannique et au Nouveau-Brunswick. Ce travail constitue une étape importante dans l'établissement d'une base de données probantes sur l'incidence des programmes d'approvisionnement plus sûr sur les personnes qui consomment des drogues et sur les collectivités où elles vivent.

Le gouvernement du Canada continue de collaborer avec tous les ordres de gouvernement, les partenaires, les intervenants, les Peuples Autochtones, les personnes ayant vécu ou vivant une expérience concrète de la consommation de substances et les organisations des collectivités de tout le pays pour faire en sorte que les personnes qui consomment des drogues obtiennent le soutien dont elles ont besoin.

« La crise d'opioïdes est une épidémie qui a une incidence sur nos communautés partout au pays, et elle n'a fait que s'aggraver depuis le début de la pandémie de la COVID-19. Beaucoup trop de personnes sont aux prises de troubles de consommation de substance, ou du moins, connaissent quelqu'un qui l'est. Aujourd'hui, notre gouvernement fournit du soutien supplémentaire au moyen d'autres projets pilotes en approvisionnement plus sécuritaire, afin de prévenir les surdoses et sauver des vies. »

Le très honorable Justin Trudeau

Premier ministre du Canada

« Notre gouvernement apprend continuellement des experts, et des personnes ayant une expérience vécue ou vivante provenant de partout au Canada. Mais il est clair qu'il n'y a pas qu'une seule solution pour régler la crise des surdoses. Les projets pilotes d'approvisionnement plus sûr sont l'un des nombreux outils dont nous disposons pour aider à sauver des vies. Nous sommes reconnaissants d'avoir ces organismes communautaires et du travail accompli tous les jours, contribuant à réduire les risques associés à la consommation de substances et à fournir aux gens le soutien culturellement adapté et qui tient compte des traumatismes dont ils ont besoin. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Notre projet continue d'être guidé par les demandes de personnes qui consomment des drogues pour élargir l'accès et fournir les bonnes substances, dans les bonnes doses, correspondant le mieux aux méthodes de consommation. Grâce au soutien du PUDS, le projet SAFER a pu s'adapter rapidement, essayer de nouvelles options et faire connaître comment un approvisionnement sécuritaire peut sauver des vies et inciter les gens à recevoir les soins de qualité qu'ils méritent. »

Katrina Jensen

Directrice générale, AVI Health and Community Services, Victoria (Colombie-Britannique)

« Le programme Safer Opioid Supply change tout le paradigme de la prestation de soins de santé importants axés sur le client. Non seulement il permet de sauver des vies, de fournir des soins empreints de dignité et adaptés aux personnes qui consomment des drogues, mais il élève aussi la barre des normes de soins de santé en général. La crise de l'approvisionnement en drogues toxiques ne fait que prendre de l'ampleur et le développement de tels programmes d'approvisionnement plus sécuritaire en opioïdes dans tout le pays permettra de continuer à réduire le nombre de décès et d'autres effets néfastes sur la santé. »

Angela Robertson

Directrice générale, Parkdale Queen West Community Health Centre, Toronto (Ontario)

« Les programmes Safer Opioid Supply (SOS) sont désormais une approche établie et fondée sur des preuves faisant partie d'un continuum d'options pour les consommateurs d'opiacés et d'opioïdes. Grâce à ces programmes, les consommateurs d'opioïdes toxiques peuvent se procurer des opioïdes de qualité pharmaceutique et ont un meilleur accès aux services de santé et aux services sociaux. Les gens qui ont recours à ces programmes rapportent une amélioration de leur bien-être, notamment une meilleure qualité de vie, une stabilité accrue, une diminution de la criminalisation et de la stigmatisation, une meilleure santé, une diminution du nombre de surdoses, une réduction des visites aux urgences des hôpitaux et une plus grande inclusion sociale. Le financement de Santé Canada pour améliorer et développer les programmes SOS à Toronto est essentiel pour préserver un continuum de services de réduction des méfaits qui sauvent des vies alors que la crise des intoxications aux opioïdes continue de dévaster les communautés de consommateurs de drogues. »

Jason Altenberg

Président-directeur général, South Riverdale Community Health Centre, Toronto (Ontario)

« Les répercussions de cette urgence/crise de santé publique sont profondes et touchent les peuples autochtones de manière disproportionnée. L'approvisionnement en drogues illicites toxiques est la cause immédiate de cette épidémie de décès par surdose, mais les répercussions disproportionnées sur les peuples autochtones sont directement liées aux pratiques et systèmes coloniaux historiques et actuels. Le financement sous forme de contribution que le PUDS de Santé Canada a versé au Kilala Lelum Health Centre a permis un développement transformateur des soins primaires adaptés à la culture qui comprennent un traitement par agonistes opiacés injectables et oraux, un modèle sur ordonnance pour accéder à un "approvisionnement sécuritaire" et un accès aux Aînés autochtones et aux programmes culturels dans le cadre d'un partenariat. Le financement de développement du PUDS permettra également aux personnes aux prises avec un trouble de consommation d'opiacés et des douleurs chroniques d'accéder à un programme de gestion de la douleur chronique non pharmaceutique adapté à la culture. Ces programmes promettent de sauver des vies et de promouvoir l'équité en matière de santé pour les personnes associées au Kilala Lelum. Il est plus que temps de procéder à une transformation globale du système, à l'échelle de la population. »

Dr David Tu

Coresponsable des soins primaires et membre du conseil d'administration du Kilala Lelum Health Centre (Urban Indigenous Health and Healing Cooperative), Vancouver (Colombie-Britannique)

Professeur adjoint d'enseignement clinique, Université de la Colombie-Britannique, Faculté de médecine

Les services d'approvisionnement plus sécuritaire ont été reconnus comme une option de soins prometteuse pour aider à soutenir les personnes qui consomment des drogues, à prévenir les surdoses et à sauver des vies, et diriger ces personnes vers d'autres services sociaux et de santé.

Dans le but d'offrir un soutien accru aux personnes qui consomment des drogues et de lutter contre la crise actuelle des surdoses, le gouvernement a annoncé dans le budget de 2021 un montant supplémentaire de 116 millions de dollars pour le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS).

Le PUDS finance également La communauté de pratique nationale sur l'approvisionnement plus sécuritaire qui facilite l'échange de ressources et de pratiques exemplaires en matière d'approvisionnement plus sécuritaire entre les praticiens du domaine et d'autres experts en consommation de substances.

L'élargissement de l'accès à l'approvisionnement plus sécuritaire est une façon pour Santé Canada de contribuer à sauver des vies et à améliorer la santé des gens. Le gouvernement du Canada continue également de soutenir des services essentiels de réduction des méfaits, de traitement, d'hébergement et autres destinés aux personnes qui consomment des drogues ou qui sont en voie de rétablissement.

Premières conclusions des projets pilotes pour un approvisionnement plus sécuritaire

