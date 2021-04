EDMONTON, AB, le 14 avril 2021 /CNW/ - La traite de personnes est un crime odieux qui touche de façon disproportionnée les femmes et les filles, ainsi que les personnes vulnérables et marginalisées. Le gouvernement du Canada s'est engagé à y mettre un terme sous toutes ses formes.

Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Bill Blair, a annoncé l'octroi de près de 500 000 $ sur quatre ans au REACH Edmonton Council for Safe Communities (REACH Edmonton) pour un projet de collaboration intitulé Intervention intégrée auprès des victimes de la traite et de l'exploitation sexuelles : Red Deer North (Alberta). Ce financement est offert dans le cadre du Programme de contribution pour combattre les crimes graves et le crime organisé.

L'objectif de ce projet est d'élaborer une intervention communautaire coordonnée auprès des victimes de la traite de personnes à Red Deer, à Edmonton et dans les collectivités environnantes. En fonction des besoins, tous les aspects de ce projet seront guidés par les suggestions tirées de l'expérience des survivants, la sagesse des connaissances autochtones et les pratiques exemplaires tirées de l'évolution du travail sur les traumatismes, les compétences interculturelles et la violence fondée sur le sexe.

En collaboration avec REACH Edmonton, des partenaires comme l'Alberta Law Enforcement Response Teams (ALERT) et le Centre pour mettre fin à toute exploitation sexuelle (CEASE) collaboreront avec des partenaires communautaires de l'application de la loi et des intervenants de l'ensemble de la province pour créer une intervention communautaire intégrée afin d'améliorer les ressources et d'offrir un soutien immédiat en matière de sécurité et de transition aux victimes de la traite de personnes.

Grâce à ce financement, REACH Edmonton, les partenaires et les intervenants élaboreront une formation propre à l'Alberta en s'appuyant sur de multiples ressources pour les travailleurs de première ligne qui peuvent entrer en contact avec les victimes de la traite de personnes. Ce programme accroîtra la capacité des organismes d'application de la loi, des fournisseurs de services et des travailleurs de refuge à répondre aux besoins des victimes d'une manière qui tient compte des traumatismes, qui est culturellement adaptée et qui respecte l'expérience vécue du survivant.

Citation(s)

« J'ai eu le plaisir d'annoncer ce financement fédéral à REACH Edmonton afin d'appuyer leur travail essentiel continu pour aider les victimes de la traite de personnes à échapper à leur situation et à commencer leur processus de guérison et de rétablissement. Ce projet permettra d'accroître la capacité collective du Nord de l'Alberta à intervenir face à la traite de personnes et à soutenir les victimes. Grâce à des projets comme celui-ci, nous travaillons ensemble à bâtir un Canada plus sécuritaire et plus résilient, où tous les gens sont protégés contre la traite de personnes et ses préjudices. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« REACH Edmonton est fière de recevoir ce financement au nom de CEASE, ALERT et d'autres partenaires importants tout en reconnaissant le grand travail accompli par Act Alberta, Not In My City, l'Alberta Taskforce on Human Trafficking et tous les autres intervenants qui aident les victimes et les survivants de la traite de personnes en Alberta. Ce financement contribuera grandement à sensibiliser les gens à la traite de personnes et à aider les survivants. »



- Jan Fox, directeur administratif, REACH Edmonton

Faits en bref

En septembre 2019 une nouvelle Stratégie nationale pangouvernementale pour lutter contre la traite de la personne complète qui rassemble les efforts fédéraux est soutenue par un investissement de 57,22 millions de dollars sur cinq ans et de 10,28 millions de dollars continus.

Cela s'appuie sur des investissements antérieurs de 14,51 millions de dollars sur cinq ans et de 2,89 millions de dollars par année pour établir la Ligne canadienne d'urgence contre la traite des personnes, qui a été lancée en mai 2019, ainsi que sur le travail continu dans l'ensemble du gouvernement du Canada pour lutter contre la traite de personnes.

pour lutter contre la traite de personnes. Les témoignages recueillis dans le cadre de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées ont mis en évidence des liens étroits entre la traite de personnes et les taux disproportionnellement élevés de violence à l'égard des femmes et des filles autochtones, soulignant que l'ampleur de la traite de personnes et de la victimisation des femmes autochtones est extrêmement sous-déclarée.

Le gouvernement du Canada a récemment lancé une campagne nationale de sensibilisation du public à la traite de personnes. La campagne vise à sensibiliser les jeunes et les parents canadiens aux perceptions erronées de la traite de personnes, à mieux comprendre ses signes précurseurs et à connaître la façon signaler les cas suspects aux autorités compétentes.

Liens connexes

