Un nouveau financement appuiera le travail du Centre Juno Beach, le seul musée canadien sur la Seconde Guerre mondiale

NORMANDIE, France, le 3 juin 2024 /CNW/ - Des millions de Canadiens ont vaillamment servi leur pays avec la feuille d'érable sur l'épaule, établissant et protégeant le Canada que nous connaissons aujourd'hui. Le gouvernement du Canada continuera d'honorer et de reconnaître les sacrifices des vétérans et vétéranes du Canada et de leur famille.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, a souligné l'investissement de 3,8 millions de dollars prévu dans le budget de 2024 pour reconnaître l'héritage de tous les Canadiens qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale, y compris ceux qui ont combattu lors du jour J et de la bataille de Normandie.

Le Centre Juno Beach est le seul musée et centre éducatif canadien sur la Seconde Guerre mondiale en Europe. Des milliers de Canadiens, jeunes et moins jeunes, visitent le Centre chaque année pour rendre hommage aux réalisations et aux sacrifices des personnes qui ont lutté pour notre liberté et notre démocratie, et y réfléchir.

Le 4 juin, aux côtés de vétérans de la Seconde Guerre mondiale et de leur famille, la délégation canadienne participera à l'inauguration de l'exposition Visages du Canada d'aujourd'hui du Centre Juno Beach, l'ajout le plus récent au Centre.

Cette visite s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives de la délégation canadienne soulignant le 80e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie.

Le gouvernement du Canada est fier de continuer à soutenir le travail de l'Association Centre Juno Beach en contribuant à la préservation à long terme de ce site canadien emblématique. Grâce à ce travail, nous préserverons les réalisations et les sacrifices des personnes qui ont servi le Canada pendant des générations.

« Pour les Canadiens, il s'agit d'un site qui revêt une signification énorme, à la fois en tant que monument commémoratif à la mémoire de ceux qui ont servi et en raison de son importance dans notre longue et fière histoire militaire. Notre gouvernement partage ce sentiment. Ici, face aux dunes où tant de Canadiens ont combattu, nous leur rendons hommage ainsi qu'aux plus de 45 000 Canadiens qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale. L'investissement annoncé aujourd'hui contribuera à préserver l'héritage de ces courageux Canadiens pour les années à venir. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« Anciens Combattants Canada est un partenaire clé du Centre Juno Beach (CJB) depuis plus de deux décennies. Ce financement supplémentaire nous aidera à avancer avec une base plus solide sur laquelle nous pouvons compter. Le CJB est ravi de profiter de cette augmentation du financement pour poursuivre et améliorer son travail visant à commémorer l'histoire des Canadiens qui ont mis leur vie entre parenthèses - ou l'ont entièrement sacrifiée - pour lutter pour un monde meilleur. »

Don Cooper, président, Association Centre Juno Beach

Le Centre Juno Beach est le seul musée et centre éducatif canadien sur la Seconde Guerre mondiale en Europe .

. À ce jour, le gouvernement du Canada a investi plus de 18,4 millions de dollars dans le Centre Juno Beach depuis son ouverture en 2003.

a investi plus de 18,4 millions de dollars dans le Centre Juno Beach depuis son ouverture en 2003. En 2022, le gouvernement du Canada a consacré une somme de trois millions d'euros, soit environ quatre millions de dollars canadiens, pour soutenir l'achat d'un terrain adjacent au Centre Juno Beach.

a consacré une somme de trois millions d'euros, soit environ quatre millions de dollars canadiens, pour soutenir l'achat d'un terrain adjacent au Centre Juno Beach. Un bail de 79 ans a été négocié pour assurer la protection à long terme de Juno Beach .

