PETERBOROUGH, ON, le 15 mars 2021 /CNW/ - La traite de personnes est un crime odieux qui a des effets dévastateurs sur les victimes, les survivants, leur famille, les collectivités et la société dans son ensemble. Elle touche aussi de manière disproportionnée les femmes et les filles, ainsi que les personnes vulnérables et marginalisées. Le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre fin à la traite de personnes sous toutes ses formes, y compris l'exploitation sexuelle et le travail forcé.

Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Bill Blair, et la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, l'honorable Maryam Monsef, ont annoncé l'octroi de près de 300 000 $ sur quatre ans au Collège Fleming pour son projet intitulé Images et matériel de formation pour sensibiliser à la traite de personnes à des fins sexuelles visant les jeunes opprimés qui s'identifient comme étant des femmes (Sex Trafficking Awareness Visuals and Training Materials Targeting Female-Identified Young Persons). Ce financement est accordé dans le cadre du Programme de contribution pour combattre les crimes graves et le crime organisé.

L'objectif de ce projet est de réduire le nombre de jeunes de l'Est de l'Ontario qui courent un risque de devenir des victimes de la traite de personnes à des fins sexuelles. Les personnes les plus susceptibles d'être victimes de la traite comprennent les jeunes qui s'identifient comme étant des femmes qui peuvent aussi être des Autochtones, des Noirs, des transsexuels ou des personnes issues des systèmes de soins.

Le Collège Fleming atteindra cet objectif en élaborant du matériel de formation et des images percutantes éclairées par les survivants de la traite de personnes afin de sensibiliser à ce crime, ainsi que pour démanteler les mythes courants, notamment la provenance des victimes et comment elles deviennent des victimes. Les documents de sensibilisation seront disponibles en anglais, français, anishinaabemowin, ojibwé, chinois, arabe et pendjabi.

Le Collège Fleming travaillera en étroite collaboration avec des partenaires du projet comme le Kawartha Sexual Assault Centre, le Nogojiwanong Friendship Centre et le Niijkiwendidaa Anishnaabekwewag Services Circle, afin de s'assurer que tous les aspects du projet sont sensibles aux traumatismes, axés sur la guérison et pertinents sur le plan culturel.

« Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer le Collège Fleming pour habiliter les survivants de la traite de personnes et sensibiliser les jeunes s'identifiant comme femme à ce crime odieux. Grâce à des projets comme celui-ci, nous travaillons ensemble pour bâtir un Canada plus sûr et plus résilient, où tous les gens sont protégés contre la traite de personnes et contre les préjudices qui en découlent. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« La traite de personnes est une forme odieuse de violence fondée sur le sexe, et notre gouvernement prend des mesures vigoureuses pour y mettre fin. J'ai eu le plaisir d'annoncer ce financement fédéral au Collège Fleming pour son projet novateur visant à sensibiliser les gens à la traite de personnes. Grâce à des expériences vécues, ce projet permettra de mettre au point des ressources précieuses pour aider les jeunes à risque à se protéger contre la traite de personnes. »

- L'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

« Ce projet est très important pour Fleming, pour nos étudiants et pour notre collectivité. Nous voulons habiliter les survivants, démanteler les mythes et prévenir la traite de personnes à des fins sexuelles chez les personnes qui s'identifient comme des femmes et chez d'autres jeunes. En collaboration avec nos partenaires, nous créerons un outil puissant et innovateur pour lutter contre ce crime profondément enraciné et souvent caché. La communauté de Fleming est reconnaissante du soutien accordé par le gouvernement fédéral à cet important enjeu. »



- Maureen Adamson, présidente, Collège Fleming

En septembre 2019, le gouvernement du Canada a lancé une Stratégie nationale de lutte contre la traite de personnes qui rassemble les efforts fédéraux et qui est appuyée par un investissement de 57,22 millions de dollars sur cinq ans et de 10,28 millions de dollars pour les années subséquentes.

a lancé une Stratégie nationale de lutte contre la traite de personnes qui rassemble les efforts fédéraux et qui est appuyée par un investissement de 57,22 millions de dollars sur cinq ans et de 10,28 millions de dollars pour les années subséquentes. Cette initiative s'appuie sur des investissements antérieurs de 14,51 millions de dollars sur cinq ans et de 2,89 millions de dollars par année pour établir la Ligne d'urgence canadienne contre la traite de personnes, lancée en mai 2019, ainsi que sur les travaux en cours dans l'ensemble du gouvernement du Canada pour lutter contre la traite de personnes.

pour lutter contre la traite de personnes. Les témoignages recueillis dans le cadre de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées ont mis en évidence des liens étroits entre la traite de personnes et les taux disproportionnés de violence à l'égard des femmes et des filles autochtones, notant que l'ampleur de la traite de personnes et de la victimisation des femmes autochtones est nettement sous-estimée.

En 2020, Sécurité publique Canada a lancé un appel de propositions à l'intention des organismes qui s'emploient à prévenir et à combattre la traite de personnes et à appuyer les populations et les survivants à risque. Grâce à cet appel, 8,4 millions de dollars sont disponibles pour 20 projets qui visent à prévenir et à combattre la traite de personnes et à aider les survivants.

