WHITBY, ON, le 1er avril 2021 /CNW/ - La traite de personnes est un crime odieux qui anéantit tant les victimes, les survivants et leurs familles que les communautés et la société dans son ensemble. Par ailleurs, elle a des répercussions disproportionnées sur les femmes et les filles, ainsi que sur les personnes vulnérables et marginalisées. Le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre fin à la traite de personnes sous toutes ses formes, y compris l'exploitation sexuelle et le travail forcé.

Aujourd'hui, la secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé et députée de Pickering-Uxbridge, Jennifer O'Connell, a annoncé, au nom du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Bill Blair, le versement d'un financement de plus de 337 000 $ sur quatre ans aux Services aux victimes de la région de Durham pour leur projet That's Sus!: Human Trafficking Awareness and Prevention Online Game. Ce financement est versé dans le cadre du Programme de contribution pour combattre les crimes graves et le crime organisé.

Ce projet, en partenariat avec le Studio Jayne, vise le développement d'un jeu en ligne interactif éclairé par l'expérience des jeunes afin d'accroître la sensibilisation à la traite de personnes et à la façon dont elle se présente, au moyen de différents scénarios de simulation qui s'inspireront d'expériences vécues par les survivants de la traite de personnes.

Ce financement servira à la création du jeu en ligne, à l'élaboration d'un site Web accessible pour offrir ce jeu et d'autres ressources de prévention de la traite de personnes, de même qu'à la mise en œuvre d'efforts de promotion pour veiller à ce que ces ressources soient accessibles aux jeunes à risque d'un bout à l'autre du Canada.

Citations

« Le gouvernement du Canada est fier de soutenir ce projet novateur qui informera, de façon efficace et sécuritaire, les jeunes à risque des signes avant-coureurs de la traite de personnes. Au moyen de projets comme celui-ci, nous travaillons ensemble à construire un Canada plus sécuritaire et plus résilient où tous sont protégés contre la traite de personnes et ses méfaits. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« La traite de personnes est une forme odieuse de violence fondée sur le sexe, et notre gouvernement prend des mesures vigoureuses pour y mettre fin. J'ai eu le plaisir d'annoncer le versement de ce financement fédéral aux Services aux victimes de la région de Durham pour leur projet visant à accroître la sensibilisation à la traite de personnes chez les jeunes à risque. Éclairé par l'expérience des jeunes, ce projet aidera les jeunes Canadiens à risque à se protéger contre la traite de personnes. »

- Jennifer O'Connell, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé et députée de Pickering-Uxbridge

« Le Bureau des services aux victimes de la région de Durham remercie le gouvernement du Canada pour le soutien aux efforts de sensibilisation à la traite de personnes et à l'exploitation sexuelle. En établissant un partenariat avec le Studio Jayne en vue de tirer parti du pouvoir de la conception et de la technologie, le projet That's Sus! permettra de joindre le mieux les adolescents les plus vulnérables dans un format en ligne dans lequel ils peuvent se reconnaître. Compte tenu de la pandémie et des défis liés à l'isolement et à la santé mentale, ce projet est plus nécessaire que jamais pour les jeunes à risque élevé. »

- Carly Kalish, directrice générale, Services aux victimes de la région de Durham

Faits en bref

En septembre 2019, le gouvernement du Canada a lancé une Stratégie nationale de lutte contre la traite de personnes qui rassemble les efforts fédéraux et qui est appuyée par un investissement de 57,22 millions de dollars sur cinq ans et de 10,28 millions de dollars pour les années subséquentes.

a lancé une Stratégie nationale de lutte contre la traite de personnes qui rassemble les efforts fédéraux et qui est appuyée par un investissement de 57,22 millions de dollars sur cinq ans et de 10,28 millions de dollars pour les années subséquentes. Cette initiative s'appuie sur des investissements antérieurs de 14,51 millions de dollars sur cinq ans et de 2,89 millions de dollars par année pour établir la Ligne d'urgence canadienne contre la traite de personnes, lancée en mai 2019, ainsi que sur les travaux en cours dans l'ensemble du gouvernement du Canada pour lutter contre la traite de personnes.

pour lutter contre la traite de personnes. En 2020, Sécurité publique Canada a lancé un appel de propositions à l'intention des organismes qui s'emploient à prévenir et à combattre la traite de personnes et à appuyer les populations et les survivants à risque. Grâce à cet appel, un maximum de 8,4 millions de dollars est disponible pour 20 projets qui visent à prévenir et à combattre la traite de personnes et à aider les survivants.

a lancé un appel de propositions à l'intention des organismes qui s'emploient à prévenir et à combattre la traite de personnes et à appuyer les populations et les survivants à risque. Grâce à cet appel, un maximum de 8,4 millions de dollars est disponible pour 20 projets qui visent à prévenir et à combattre la traite de personnes et à aider les survivants. Le gouvernement du Canada a récemment lancé sa campagne nationale de sensibilisation du public à la traite de personnes. La campagne visera à informer les jeunes et les parents canadiens des perceptions erronées sur la traite de personnes et permettra de mieux comprendre les signes d'alerte et la façon de signaler les cas suspects aux autorités appropriées.

