Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement du Canada fait des investissements historiques dans l'infrastructure autochtone afin de combler les lacunes critiques en matière d'infrastructure et d'améliorer les résultats économiques, sociaux et de santé dans leurs communautés.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, a annoncé l'octroi de 200 millions de dollars sur quatre ans pour soutenir les priorités des gouvernements métis en matière d'infrastructure. Il s'agit d'un premier investissement fédéral important dans l'infrastructure des communautés métisses, qui reflète l'engagement du gouvernement à faire des investissements fondés sur les distinctions et reflétant le caractère unique des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Les bénéficiaires sont les cinq membres dirigeants métis qui composent le Ralliement national des Métis : Métis Nation of Ontario, Manitoba Métis Federation, Métis Nation-Saskatchewan, Métis Nation of Alberta et Métis Nation British Columbia.

De plus, le gouvernement du Canada a annoncé l'octroi de 40 millions de dollars sur quatre ans pour soutenir les priorités urgentes en matière d'infrastructure dans les établissements métis de l'Alberta. Les huit communautés des établissements métis sont représentées par le Métis Settlements General Council (MSGC). Les établissements métis sont uniques et historiques au Canada, puisqu'il s'agit de la seule région gouvernée par les Métis et dotée d'une assise territoriale légiférée par le gouvernement de l'Alberta.

Cela soutiendra la vision de durabilité à long terme des établissements métis en répondant à leurs besoins les plus urgents à court terme, et permettra à ces établissements de mettre en œuvre des plans décrivant l'administration et la prestation des programmes d'infrastructure. Nous collaborerons avec nos partenaires de l'Alberta et des établissements métis dans un proche avenir afin d'élaborer des plans et de réaliser ces importants investissements.

Le gouvernement du Canada reconnaît que l'accès à une infrastructure adéquate, qui comprend de l'eau potable, une infrastructure de transport suffisante, des maisons bien construites, des installations culturelles et des établissements de santé de qualité, des écoles et un accès fiable à Internet, est essentiel à la santé et au bien-être physique, mental et économique des communautés.

Le financement de l'infrastructure prévu dans le budget de 2021 cible les projets prêts à démarrer sur une courte période de quatre ans, ce qui garantit que le soutien est fourni le plus rapidement possible et avec un maximum de souplesse aux partenaires afin qu'ils puissent répondre aux besoins de leurs citoyens. Cette initiative dirigée par des Métis s'appuiera sur la mise en œuvre en cours du financement du budget 2018 pour la stratégie de logement de la Nation métisse, qui comprenait un investissement de 500 millions de dollars sur 10 ans, de 2018 à 2028.

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la nécessité de développer les infrastructures dans les communautés nordiques et éloignées. Le fait de soutenir les besoins immédiats en matière d'infrastructures jugés prioritaires par les partenaires autochtones, permettra de créer des emplois et de bâtir des communautés autochtones plus saines, plus sûres et plus prospères.

Citations

« Le gouvernement du Canada reconnaît qu'une infrastructure adéquate est nécessaire à la santé globale des communautés. Le financement accordé aux gouvernements métis permettra de répondre aux besoins immédiats en matière d'infrastructure, tels qu'identifiés par les communautés. Ces projets permettront d'assurer la sécurité et la santé des communautés métisses. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Aujourd'hui, je suis heureux de me joindre aux partenaires autochtones pour annoncer le financement de l'infrastructure communautaire autochtone afin de soutenir les priorités en matière d'infrastructure dans les communautés et les organisations métisses. Il s'agit d'un excellent exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble et que nous reconnaissons et respectons le droit à l'autodétermination des peuples autochtones. »

L'honorable Daniel Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

« Nous avons été très encouragés de voir une promesse de financement pour combler les lacunes critiques en matière d'infrastructure dans le budget de 2021. La Métis Nation of Ontario (MNO) est extrêmement heureuse d'apprendre que le gouvernement du Canada s'est maintenant engagé à verser plusieurs millions de dollars sur quatre ans pour répondre aux besoins et aux intérêts de nos familles et de nos communautés métisses.

Le Fonds d'infrastructure pour les communautés autochtones permettra à la Métis Nation of Ontario, à ses régions et à ses conseils communautaires d'établir une base solide à partir de laquelle ils pourront poursuivre le travail essentiel à l'amélioration des résultats économiques, sociaux et de la santé dans nos communautés partout en Ontario. Nous sommes impatients de travailler avec le gouvernement fédéral sur cet engagement en faveur de communautés métisses fortes et de gouvernements métis plus forts pour soutenir nos citoyens sur la voie de l'autonomie et de l'autodétermination. »

Margaret Froh, présidente de la Métis Nation of Ontario (MNO)

« La Métis Nation of Alberta a hâte de constater ce que ce nouvel investissement dans les infrastructures signifiera pour nos citoyens et notre gouvernement. Les investissements dans les infrastructures de la Nation métisse ont été rares par le passé. Nous sommes également heureux de constater que les établissements métis de l'Alberta (qui constituent la seule assise territoriale métisse reconnue au Canada) reçoivent un soutien pour l'infrastructure. Ce soutien fondé sur les distinctions est un autre exemple de la réconciliation en action. »

- Audrey Poitras, présidente de la Métis Nation of Alberta (MNA)

« Les Métis étaient autrefois connus comme le peuple de l'allocation routière. Dépossédé de ses terres et de ses droits, notre peuple a travaillé sans relâche pour subvenir aux besoins de ses familles, tout en défendant ses droits en tant que Métis. Aujourd'hui, notre gouvernement métis poursuit ce travail, en faisant progresser notre droit à l'autonomie gouvernementale et à l'autodétermination dans des domaines tels que la santé, les soins aux enfants et l'éducation. L'infrastructure est la base sur laquelle nous soutiendrons la santé, le bien-être et le développement économique de nos communautés et de nos citoyens, et nous assurerons le succès des générations futures. »

- Glen McCallum, président de la Métis Nation-Saskatchewan (MN-S)

« Le financement de l'infrastructure par le gouvernement du Canada donne à notre Nation la possibilité de construire des logements, des places en garderie et des lieux où les Métis peuvent se rassembler et célébrer nos arts et notre culture. Cela permet ensuite d'avoir accès à des ressources, des programmes et des services adaptés à la culture, y compris des initiatives d'emploi et de formation. Nous nous réjouissons de poursuivre la collaboration et les partenariats afin de fournir un financement durable qui aide à construire notre Nation vers de nouveaux sommets. »

- Lissa Dawn Smith, présidente intérimaire de la Métis Nation British Columbia (MNBC)

« Il s'agit d'un investissement substantiel et essentiel pour les Métis de la rivière Rouge. Grâce à ce financement, nous serons mieux équipés pour offrir à nos citoyens des lieux de qualité, adaptés à leur culture, où ils pourront se réunir et célébrer notre histoire, ainsi que des endroits où ils pourront recevoir des soins de santé physique et mentale, selon les besoins identifiés. La COVID-19 a eu un effet radical sur les conditions socio-économiques auxquelles nos citoyens sont confrontés et ce projet contribuera grandement à soutenir nos citoyens lorsque la pandémie de COVID sera terminée. Nous savons que nos communautés métisses sont en retard par rapport à d'autres lorsqu'il s'agit de l'accès à des infrastructures suffisantes, et nous sommes impatients d'utiliser ce soutien pour travailler à combler cet écart. »

David Chartrand, président de la Manitoba Métis Federation (MMF), LL.D (hon.), O.M.

« Nous nous réjouissons de ce nouveau départ avec notre partenaire fédéral et nous sommes reconnaissants de l'occasion qui nous est donnée de commencer à mettre nos communautés sur un pied d'égalité avec nos voisins. Ces fonds donnent de l'espoir à nos électeurs. Ils offrent un avenir meilleur aux jeunes de nos communautés afin qu'ils aient eux aussi l'occasion de contribuer à la durabilité de la communauté, de la province et du pays. La réparation des systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, des citernes et des fosses septiques, des routes, des bâtiments communautaires, des sites d'enfouissement et des logements, nous permet de développer une base solide pour l'avenir qui encourage nos membres et poursuit sur la voie de l'autodétermination. Merci à la ministre Bennett et à son gouvernement. »

- Herb Lehr, président du Metis Settlements General Council (MSGC)

Faits en bref

Depuis le budget 2018, plus de 140 millions de dollars ont été versés pour soutenir la Stratégie de logement de la Nation métisse afin de réduire les besoins impérieux en matière de logement des Métis. De 2018 au 31 mars 2021, la Stratégie de logement de la Nation métisse a permis de réaliser ce qui suit :

1 158 maisons construites ou achetées;



2 096 logements rénovés; et,



7 584 subventions annuelles au loyer pour les ménages.

Dans le cadre du budget 2021, le gouvernement du Canada a proposé de nouveaux investissements historiques de plus de 18 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années afin de combler les lacunes critiques en matière d'infrastructure entre les communautés autochtones et non autochtones, et d'améliorer les résultats économiques, sociaux et sanitaires afin de favoriser une réconciliation significative avec les Premières Nations, les Inuits et les gouvernements métis.

Le financement pour les gouvernements métis comprend 200 millions de dollars pour les nations suivantes :

Métis Nation of Ontario ;

;

Manitoba Metis Federation;



Métis Nation Saskatchewan;



Métis Nation of Alberta ;

;

Métis Nation British Columbia

Le financement des gouvernements métis comprend 40 millions de dollars pour les établissements métis de l' Alberta .

. Il y a 8 établissements métis en Alberta et leur organe directeur est le Métis Settlements General Council (MSGC).

et leur organe directeur est le Métis Settlements General Council (MSGC). Le Métis Settlements General Council (MSGC) est un organisme politique et administratif représentant les intérêts des établissements métis de l' Alberta , qui ont été formés en vertu de la Métis Population Betterment Act de 1938 et maintenus par la législation de l'Alberta-Métis Settlements Accord, y compris la Métis Settlements Act.

, qui ont été formés en vertu de la Métis Population Betterment Act de maintenus par la législation de l'Alberta-Métis Settlements Accord, y compris la Métis Settlements Act. Les huit établissements métis sont formés de : Buffalo Lake Métis Settlement, East Prairie Métis Settlement, Elizabeth Métis Settlement, Fishing Lake Métis Settlement, Gift Lake Métis Settlement, Kikino Métis Settlement, Paddle Prairie Métis Settlement et Peavine Métis Settlement.

Les établissements métis et le MSGC ont la responsabilité de fournir un ensemble unique et diversifié de services gouvernementaux aux membres des établissements métis, notamment l'attribution des terres, l'infrastructure, le logement, le développement commercial et économique, les soins de santé, l'éducation et la culture.

Liens connexes

