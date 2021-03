OTTAWA, ON, le 25 mars 2021 /CNW/ - Les Canadiens sont plus branchés que jamais. Notre dépendance à la technologie et aux systèmes pour les services essentiels, y compris le secteur agricole, exige un besoin constant d'innovation et de vigilance en matière de la cybersécurité.

Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Bill Blair, a annoncé l'octroi de plus de 500 000 $ sur quatre ans à la Community Safety Knowledge Alliance pour son projet Cyber Security Capacity in Canadian Agriculture. Ce financement est disponible dans le cadre du Programme de coopération en matière de cybersécurité.

Ce projet contribuera à améliorer la protection des infrastructures essentielles du secteur agricole canadien. Ils y parviendront en évaluant la capacité du secteur agricole canadien en matière de cybersécurité et en collaborant avec les exploitants agricoles canadiens et d'autres intervenants afin de promouvoir la sensibilisation et de développer des ressources liées à la cybersécurité concernant les exploitations agricoles.

La Community Safety Knowledge Alliance est une société sans but lucratif qui mobilise, intègre et facilite la recherche et le développement de nouvelles connaissances sur la sécurité et le bien-être de la collectivité. La société collabore avec le milieu universitaire, le gouvernement, les organismes de recherche et de technologie, l'industrie et les organismes communautaires pour atteindre ses objectifs et réaliser sa mission.

« L'agriculture canadienne est un service essentiel de plus en plus interconnecté, et elle représente l'un des principaux éléments de notre économie, de notre commerce et de notre approvisionnement alimentaire. Ce financement à la Community Safety Knowledge Alliance pour son projet Cyber Security Capacity in Canadian Agriculture contribuera à favoriser la collaboration et à protéger les systèmes informatiques contre les préjudices ».

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« L'évolution rapide de l'environnement des cybermenaces dans lequel évolue le secteur agricole canadien dépasse les capacités d'adaptation et de réaction de nombreuses fermes et autres exploitations agricoles. Cette initiative permettra de mieux comprendre et de soutenir le secteur dans son objectif de combler les lacunes critiques, ce qui contribuera grandement à protéger ce secteur de notre économie, ainsi que les moyens de subsistance et le bien-être de tant de familles ».



- Cal Corley, chef de la direction, Community Safety Knowledge Alliance

Le Programme de coopération en matière de cybersécurité a été lancé en août 2019 dans le cadre de la Stratégie nationale de cybersécurité et dispose d'un financement disponible de 10,3 millions de dollars sur cinq ans, dont 4,2 millions de dollars pour la période de 2021 à 2024.

