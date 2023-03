TORONTO, le 15 mars 2023 /CNW/ - La traite des personnes est un crime dévastateur qui touche de manière disproportionnée les femmes et les jeunes filles. Les trafiquants exercent un contrôle sur leurs victimes de diverses manières pour les amener à agir contre leur gré. Il peut s'agir de violence physique, sexuelle ou émotionnelle, mais également de manipulation financière et de fraude. Le gouvernement du Canada s'est engagé à lutter contre la traite des personnes sous toutes ses formes et à aider les survivants à reprendre leur vie en main en s'attaquant aux obstacles qui peuvent se dresser sur leur chemin.

Le ministre de la Sécurité publique, l'honorable Marco Mendicino, a eu un entretien avec Victim Services Toronto et Project Recover plus tôt cette semaine. Ces deux organismes apportent un soutien aux survivants de la traite des personnes qui cherchent à recouvrer leur indépendance financière. Ce projet bénéficie d'un investissement de 158 500 dollars sur deux ans accordé dans le cadre du Programme de contribution pour combattre les crimes graves et le crime organisé (PCCCGCO) de Sécurité publique Canada.

L'accès à des services financiers est essentiel à la réintégration des survivants dans leur communauté. Ces services sont nécessaires pour avoir accès à un logement, à un emploi et à une éducation, mais ils peuvent être extrêmement difficiles à obtenir. Project Recover intervient auprès de créanciers au nom de survivants en vue d'éliminer les dettes frauduleuses qui ont été accumulées dans le cadre de leur exploitation et offre des conseils en matière de finances personnelles prodigués par des bénévoles travaillant dans le secteur financier. Le soutien fédéral a permis au projet d'accroître sa capacité à aider davantage de survivants et à offrir ses services en utilisant une approche adaptée aux traumatismes.

La lutte contre la traite des personnes exige une action urgente menée en collaboration avec des partenaires communautaires. Alors que nous nous efforçons de construire un Canada plus sûr et plus résilient, le gouvernement du Canada maintient son engagement à soutenir ces efforts par le biais de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes, laquelle vise à prévenir, à protéger et à habiliter les victimes et les survivants.

« La traite des personnes dépouille les gens de leur humanité. Il s'agit d'une forme horrible de violence fondée sur le sexe, et nous nous devons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir les survivants. Je tiens à remercier l'équipe de Project Recover de m'avoir montré comment les fonds fédéraux aident les survivants à reprendre le contrôle de leurs finances et de leur vie. Cette initiative exemplaire ne se limite pas à offrir une aide financière et des conseils, mais place la santé mentale et le bien-être des survivants au cœur de toutes ses activités. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« Project Recover fournit des services essentiels en aidant des centaines de victimes de la traite des personnes à se libérer de dettes contractées frauduleusement en leur nom par des trafiquants. Ce travail constitue une étape importante permettant aux survivants de reprendre leur vie en main et de se remettre de leur expérience. Victim Services Toronto remercie vivement Sécurité publique Canada pour son soutien à Project Recover. La lutte contre la traite des personnes nécessite des partenaires solides, et nous sommes heureux de pouvoir compter sur Sécurité publique. »

- Carly Kalish, directrice générale de Victim Services Toronto

Project Recover permettra à 500 survivants de la traite des personnes d'avoir un meilleur accès à des services gratuits, confidentiels et adaptés aux traumatismes pour les aider à résoudre leurs dettes frauduleuses et à 100 survivants d'acquérir des compétences en matière de budget, de gestion de l'argent et de crédit, ainsi que de meilleures pratiques en matière de confidentialité qui leur permettront d'avoir un avenir exempt de dettes ou avec des dettes bien gérées.

En 2022, l' Ontario a présenté le projet de loi 99, Loi sur la protection contre les dettes contractées sous la contrainte dans un contexte de traite de personnes. Ce projet de loi vise à interdire de faire figurer dans les rapports sur les consommateurs des informations défavorables au sujet d'un consommateur qui résultent de la traite de personnes.

a présenté le projet de loi 99, Loi sur la protection contre les dettes contractées sous la contrainte dans un contexte de traite de personnes. Ce projet de loi vise à interdire de faire figurer dans les rapports sur les consommateurs des informations défavorables au sujet d'un consommateur qui résultent de la traite de personnes. En septembre 2019, le gouvernement du Canada a lancé la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes, laquelle rassemble les efforts du gouvernement fédéral. Cette stratégie est financée par un investissement de 57,22 millions de dollars sur cinq ans et de 10,28 millions de dollars par la suite. Les principaux champs d'action s'appuient sur les piliers reconnus au niveau international : la prévention, la protection, les poursuites, les partenariats et l'autonomisation.

a lancé la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes, laquelle rassemble les efforts du gouvernement fédéral. Cette stratégie est financée par un investissement de 57,22 millions de dollars sur cinq ans et de 10,28 millions de dollars par la suite. Les principaux champs d'action s'appuient sur les piliers reconnus au niveau international : la prévention, la protection, les poursuites, les partenariats et l'autonomisation. Le financement fourni par la stratégie nationale s'appuie sur un investissement antérieur de 14,51 millions de dollars sur cinq ans, et de 2,89 millions de dollars par an pour mettre en place la Ligne d'urgence canadienne contre la traite des personnes, qui a été lancée en mai 2019.

La ligne d'urgence offre un service confidentiel et constitue un numéro sans frais qui permet au public d'entrer en contact, de manière anonyme, avec les services sociaux, les services communautaires et les forces de l'ordre au sein de leur communauté. Ce service est disponible en composant le 1 833 900-1010.

