Les projets annoncés aujourd'hui misent sur les forces de Brandon, soutiennent la prospérité régionale et contribuent à l'avancement de la souveraineté économique du Canada

BRANDON, MB, le 2 avril 2026 /CNW/ - Les entreprises et les communautés du Manitoba et de partout au Canada sont aux prises avec un environnement économique plus incertain. En réponse à cette situation, le gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler : renforcer notre pays. Par exemple, le soutien à l'innovation, au développement des compétences, à l'expansion des entreprises et à la construction de maisons grâce à des investissements fédéraux stratégiques qui aident les communautés des Prairies à croître, à s'adapter et à contribuer à une économie canadienne plus forte.

Le gouvernement du Canada annonce un financement pour aider à bâtir l’économie de Brandon (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Aujourd'hui, au Collège Assiniboine, Ginette Lavack, secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones et députée de Saint-Boniface - St. Vital (Manitoba), au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, a annoncé un soutien fédéral de plus de 7,1 millions de dollars pour six projets à Brandon.

Ce financement aidera des entreprises et des institutions locales à innover, à accroître leur production, à renforcer les chaînes d'approvisionnement régionales et à renforcer la capacité de la main-d'œuvre dans des secteurs importants pour le Manitoba et le Canada.

Voici certains de ces projets :

Le Collège Assiniboine appuiera l'adoption de la mécatronique et la croissance de la main-d'œuvre qualifiée dans le secteur agricole du Manitoba grâce à la rénovation d'une installation existante pour accueillir un nouveau programme de technologie du génie mécatronique. Ce soutien représente un investissement fédéral de 2 250 000 $.

appuiera l'adoption de la mécatronique et la croissance de la main-d'œuvre qualifiée dans le secteur agricole du Manitoba grâce à la rénovation d'une installation existante pour accueillir un nouveau programme de technologie du génie mécatronique. Ce soutien représente un investissement fédéral de 2 250 000 $. Bushel Plus Ltd. (bientôt BranValt) augmentera les exportations de produits agrotechnologiques fabriqués dans les Prairies pour stimuler la compétitivité mondiale. Ce soutien représente un investissement fédéral de plus de 577 000 $.

augmentera les exportations de produits agrotechnologiques fabriqués dans les Prairies pour stimuler la compétitivité mondiale. Ce soutien représente un investissement fédéral de plus de 577 000 $. Greenstone Building Products Ltd. améliorera sa capacité de fabrication afin de produire des composantes d'ossature en acier formé à froid qui compléteront sa gamme de produits de panneaux isolants à enveloppe composite pour le marché canadien de la construction domiciliaire. Ce soutien représente un investissement fédéral de plus d'un million de dollars.

Une liste complète de tous les projets annoncés aujourd'hui se trouve dans le document d'information connexe.

Ces projets s'appuient sur les forces de Brandon, soutiennent la prospérité régionale et contribuent à faire progresser la souveraineté économique du Canada en intensifiant l'innovation, en attirant des investissements et en créant de bons emplois bien.

Citations

« Les entreprises et les communautés du Manitoba et de partout au Canada sont aux prises avec un environnement économique plus incertain. C'est pourquoi le nouveau gouvernement du Canada met l'accent sur le renforcement au pays grâce à des investissements stratégiques dans l'innovation, le développement des compétences, l'expansion des entreprises et la construction de maisons. Dans les communautés des Prairies, ces investissements aident les économies locales à croître, à s'adapter et à contribuer au renforcement de l'économie canadienne. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Ces investissements reflètent la force et le potentiel de Brandon, où la résilience et les racines agricoles sont profondes. En appuyant les fabricants locaux, les petites entreprises et la formation de la main-d'œuvre, le gouvernement du Canada est fier d'aider les entreprises de Brandon à croître, à s'adapter et à être concurrentielles, tout en créant plus de possibilités pour les gens de Westman. »

-Ginette Lavack, secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones et députée de Saint-Boniface - St. Vital (Manitoba)

« L'appui de PrairiesCan à Greenstone nous a permis d'acquérir de nouvelles technologies de construction pour lancer notre gamme de produits en acier formé à froid et pénétrer de nouveaux marchés. Le laminoir, les grues et l'aménagement intérieur de notre agrandissement de 47 000 pieds carrés fourniront l'espace et la capacité nécessaires pour innover, mettre à l'essai et lancer la gamme de produits en acier formé à froid. Cet investissement nous permet de mettre le produit sur le marché sans les pressions financières initiales qui limitent souvent le développement en début de croissance. Des programmes comme celui-ci rendent vraiment possible l'innovation. Sans eux, de nombreuses bonnes idées n'auraient tout simplement pas la possibilité de croître. Nous sommes profondément reconnaissants et enthousiastes à l'idée de nous mettre au travail et de démontrer l'incidence que cet investissement aidera à créer. »

-Tilda Fortier, directrice des activités, Greenstone Building Products Ltd.

« Notre programme de mécatronique est conçu pour répondre aux besoins des secteurs en évolution rapide de la fabrication, de la transformation et du développement alimentaire au Manitoba. Il est essentiel pour l'avenir de l'économie du Manitoba de veiller à ce qu'il y ait des personnes qualifiées et prêtes à occuper des emplois dans les environnements modernes de fabrication et d'automatisation industrielle. Nous sommes reconnaissants envers PrairiesCan pour cet investissement, qui nous permet de veiller à ce que l'industrie dispose des talents dont elle a besoin pour être concurrentielle sur les marchés internationaux. »

-Mark Frison, président, Collège Assiniboine

Faits en bref

Le financement annoncé aujourd'hui provient du programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) de PrairiesCan, de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT), du programme de développement économique et de diversification des collectivités (DEDC) et de l'Initiative régionale pour l'innovation en construction résidentielle (IRICR).

Brandon est la deuxième ville en importance du Manitoba, avec une population urbaine de plus de 51 000 habitants et un taux de croissance annuel de 1,5 % (selon les données du recensement canadien).

Document d'information

Les projets annoncés aujourd'hui s'appuient sur les forces de Brandon, soutiennent la prospérité régionale et contribuent à faire progresser la souveraineté économique du Canada en intensifiant l'innovation, en attirant des investissements et en créant des emplois bien rémunérés.

Les projets financés comprennent :

PrairiesCan a annoncé des contributions non remboursables à l'appui d'un projet par l'intermédiaire du programme DEDC :

Brandon Downtown Development Corporation (Brandon, Man.) aide les petites et moyennes entreprises en mettant en œuvre un programme d'incitatifs visant à atténuer l'incidence des difficultés économiques continues, y compris en mettant les entreprises en relation avec un fournisseur de services professionnels capable de leur fournir des services de conseil et d'accompagnement ciblés. (400 000 $)

PrairiesCan a annoncé des contributions remboursables à l'appui d'un projet par l'intermédiaire de l'IRICR :

Greenstone Building Products Ltd. (Brandon, Man.) améliore la capacité de fabrication des composants structuraux dans l'industrie de la construction domiciliaire, notamment grâce à l'agrandissement de son installation de fabrication et à l'acquisition et à l'installation de nouveaux équipements. (1 088 700 $)

PrairiesCan a annoncé des contributions non remboursables à l'appui d'un projet par l'intermédiaire du programme EIR :

Le Collège Assiniboine (Brandon, Man.) appuie l'adoption de la mécatronique et la croissance de la main-d'œuvre qualifiée dans le secteur agricole du Manitoba grâce à la rénovation d'une installation existante pour accueillir un nouveau programme de technologie du génie mécatronique. (2 250 000 $)

PrairiesCan a annoncé des contributions non remboursables à l'appui de deux projets par l'intermédiaire de l'IRRT :

Behlen Industries LP (Brandon, Man.) renforce sa compétitivité mondiale grâce à l'automatisation de sa chaîne de soudage d'acier, ce qui accroît sa production. Phase 1 du projet (1 000 000 $)

(Brandon, Man.) renforce sa compétitivité mondiale grâce à l'automatisation de sa chaîne de soudage d'acier, ce qui accroît sa production. Phase 1 du projet (1 000 000 $) Bushel Plus Ltd. (bientôt BranValt) [Brandon, Man.] accroît sa compétitivité mondiale grâce à la mise au point et au déploiement de nouvelles applications de gestion des récoltes et d'une installation de machinerie utilisant de l'acier et de l'aluminium canadiens. (577 500 $)

PrairiesCan a annoncé des contributions remboursables à l'appui d'un projet par l'intermédiaire de l'IRRT :

Behlen Industries LP (Brandon, Man.) renforce sa compétitivité mondiale grâce à l'automatisation de sa chaîne de soudage d'acier, ce qui accroît sa production. Phase 2 du projet (1 860 818 $)

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SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources: Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781; Chris Minaker, Directeur, Politiques, planification et relations extérieures, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]