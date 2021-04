VANCOUVER, BC, le 7 avril 2021 /CNW/ - L'amélioration de la durabilité environnementale de nos secteurs des produits de la mer, tout en veillant à ce qu'ils demeurent concurrentiels sur le marché est un objectif commun des Britanno-Colombiens. Le gouvernement du Canada s'est engagé à appuyer cet objectif en investissements ciblés dans les nouvelles technologies. Ce sont des solutions qui aideront le secteur à devenir plus propre, plus écologique, et plus durable.

Aujourd'hui, le député de Burnaby-Nord--Seymour et secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Terry Beech, au nom de la Ministre, l'honorable Bernadette Jordan, a annoncé un appui financier de plus de 5,4 millions de dollars dans le cadre du Programme d'adoption des technologies propres dans les pêches et l'aquaculture en vue d'appuyer 36 projets qui contribuent à une croissance économique propre en Colombie-Britannique. La Province de la Colombie-Britannique a aussi annoncé une contribution de plus de 785 000 dollars pour ces projets.

Le Programme d'adoption des technologies propres dans les pêches et l'aquaculture est un programme doté de 20 millions de dollars (2017-2021) qui fournit des fonds pour aider les entreprises à intégrer les technologies propres dans leurs activités quotidiennes. Il vise à accélérer l'utilisation d'outils, de pratiques et de techniques plus durables et plus efficaces.

En appuyant l'investissement de nos secteurs des pêches commerciales et de l'aquaculture dans les technologies propres, le gouvernement du Canada assure la croissance continue d'une économie bleue saine et durable. Ces secteurs contribuent environ 4,5 milliards de dollars par année en produit intérieur brut et fournissent des milliers d'emplois partout au pays, dont bon nombre dans les collectivités autochtones, rurales et côtières. Pendant la pandémie, ces investissements ont contribué à renforcer l'accès des Canadiens aux ressources alimentaires du poisson et des mollusques, en appuyant les petites et moyennes entreprises qui sont le fondement du secteur du poisson et des fruits de mer.

Les 36 projets pour lesquels un financement est annoncé aujourd'hui aident les entreprises des pêches et de l'aquaculture à adopter des pratiques plus écologiques, qui amélioreront les installations de traitement des déchets et des eaux usées, augmenteront l'efficacité énergétique, créeront un recours accru à l'énergie verte comme l'énergie solaire, moderniseront le sonar, réduiront la dépendance à l'égard de la mousse de polystyrène, et réduiront la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone.

« Alors que nous travaillons en vue de renforcer l'économie bleue du Canada, la durabilité doit sous-tendre tous nos investissements et toutes nos actions. Grâce au Programme d'adoption des technologies propres dans les pêches et l'aquaculture, nous aidons nos partenaires en Colombie-Britannique à mettre en œuvre des pratiques plus durables et, par conséquent, à devenir plus concurrentiels sur leurs marchés. Il s'agit de bons investissements à long terme qui aideront le secteur canadien des produits de la mer à employer plus de gens et à générer plus de revenus pour les décennies à venir. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Les secteurs des pêches et de l'aquaculture de la Colombie-Britannique fournissent des milliers de bons emplois pour la classe moyenne, dont bon nombre se trouvent dans nos collectivités côtières, rurales et autochtones. Grâce à des investissements consentis dans le cadre du Programme d'adoption des technologies propres dans les pêches et l'aquaculture, notre gouvernement travaille avec l'industrie pour veiller à ce que leurs activités commerciales soient aussi durables et productives. C'est ainsi que nous veillerons à ce que nos secteurs des pêches et de l'aquaculture continuent de croître et de créer de bons emplois et des produits de la mer de calibre mondial à long terme. »

Terry Beech, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, député de Burnaby-Nord--Seymour

« Le Programme d'adoption des technologies propres dans les pêches et l'aquaculture aide les entreprises familiales de la Colombie-Britannique à réduire leur empreinte environnementale, tout en favorisant une économie côtière écologique. Les projets annoncés aujourd'hui aideront les exploitations de pêches et d'aquaculture sauvages de notre province à adopter des pratiques plus écologiques visant à améliorer l'efficacité énergétique tout en réduisant leurs répercussions sur l'environnement. »

Fin Donnelly, secrétaire parlementaire pour les Pêches et l'Aquaculture de la Province de la Colombie-Britannique

Le Programme d'adoption des technologies propres dans les pêches et l'aquaculture faisait partie d'un engagement pris dans le budget de 2016 de plus d'un milliard de dollars pour appuyer les technologies propres dans les secteurs des ressources naturelles du Canada .

. L'annonce d'aujourd'hui visant le financement de 36 projets en Colombie-Britannique porte le nombre total de projets appuyés à ce jour à 80 à l'échelle nationale.

Le gouvernement du Canada élabore actuellement une stratégie de l'économie bleue pour faire croître ses secteurs océaniques grâce à la création d'emplois, à l'inclusion, et à la conservation. Les Canadiens sont invités à partager leurs points de vue dans un portail d'engagement en ligne, qui recueillera divers points de vue d'un océan à l'autre, contribuant ainsi à l'établissement d'une stratégie qui contribuera à assurer la durabilité des océans, stimulera les investissements dans les industries océaniques, et créera des emplois dans les collectivités côtières, alors que le Canada s'apprête sur le plan économique à se remettre sur pieds de la pandémie de COVID-19. L'engagement en ligne est ouvert jusqu'au 15 juin 2021.

Financement dans le cadre du PATPPA pour des projets en Colombie-Britannique

Le Programme d'adoption des technologies propres dans les pêches et l'aquaculture est une initiative fédérale qui encourage l'adoption de technologies écologiques dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Le programme prévoit 20 millions de dollars sur quatre ans pour aider les entreprises à adopter de nouvelles technologies propres dans leurs activités.

Ce dernier financement de plus de 5,4 millions de dollars représente un investissement important du gouvernement fédéral, ainsi qu'un financement supplémentaire de la Province de la Colombie-Britannique, dans la création d'un secteur des pêches et de l'aquaculture plus vert et plus écologique en Colombie-Britannique.

Voici les projets qui seront financés dans le cadre du PATPPA :

28 195 $ à 607237 BC Ltd. de Quathiaski Cove (C.-B.), pour investir dans un nouveau système sonar visant à cartographier les fonds, ce qui se traduira par des économies de carburant et une réduction des prises accessoires.

416 000 $ à Aero Trading Ltd., de Vancouver (C.-B.), pour introduire un nouveau système novateur de production et de distribution de coulis de glace afin de promouvoir l'efficacité énergétique dans son usine de transformation du poisson.

(C.-B.), pour introduire un nouveau système novateur de production et de distribution de coulis de glace afin de promouvoir l'efficacité énergétique dans son usine de transformation du poisson. 40 154 $ à B&S Fishing Ltd., de Quathiaski Cove (C.-B.), pour appuyer l'achat et l'installation d'un nouveau système de sonar visant à améliorer l'efficacité opérationnelle, ce qui se traduira par une réduction de la consommation de carburant et des prises accessoires d'espèces préoccupantes.

1 139 891 $ à BC Shellfish Growers Association de Comox (C.-B.), pour remplacer au moins 235 blocs de flottaison qui utilisent actuellement des flotteurs en mousse de polystyrène (styromousse) dans les exploitations conchylicoles par des rondins de plastique remplis d'air (ou flottaison continue de tuyaux) afin de réduire la pollution causée par la décomposition du polystyrène dans le milieu marin.

(C.-B.), pour remplacer au moins 235 blocs de flottaison qui utilisent actuellement des flotteurs en mousse de polystyrène (styromousse) dans les exploitations conchylicoles par des rondins de plastique remplis d'air (ou flottaison continue de tuyaux) afin de réduire la pollution causée par la décomposition du polystyrène dans le milieu marin. 48 871 $ à Below Sea Level Oyster Co. de Manson's Landing (C.-B.), pour remplacer 15 à 20 blocs de flottaison utilisant une flottaison de polystyrène (styromousse) plus ancienne à l'exploitation conchylicole du promoteur par une coque de polyéthylène remplie d'air rigide entièrement fermée afin de réduire la pollution plastique dans le milieu marin.

296 310 $ à Berezan Shrimp Co. Ltd. de Langley (C.-B.) pour investir dans un nouveau système de traitement et de filtration de l'eau en vue de réduire le total des solides en suspension et de l'azote dans l'eau, réduisant ainsi la quantité d'échanges d'eau nécessaires pour maintenir les normes de qualité de l'eau dans un système d'aquaculture de recirculation.

(C.-B.) pour investir dans un nouveau système de traitement et de filtration de l'eau en vue de réduire le total des solides en suspension et de l'azote dans l'eau, réduisant ainsi la quantité d'échanges d'eau nécessaires pour maintenir les normes de qualité de l'eau dans un système d'aquaculture de recirculation. 6 655 $ à D. Ritchie Holdings de Campbell River (C.-B.) pour remplacer 1600 flotteurs de mousse de polystyrène exposés provenant de 800 casiers d'huîtres flottants par de nouveaux flotteurs en plastique remplis d'air afin de réduire la pollution plastique en milieu marin.

(C.-B.) pour remplacer 1600 flotteurs de mousse de polystyrène exposés provenant de 800 casiers d'huîtres flottants par de nouveaux flotteurs en plastique remplis d'air afin de réduire la pollution plastique en milieu marin. 384 000 $ à EWOS Canada de Surrey (C.-B.) pour investir dans un nouveau système de traitement et de recyclage des eaux usées dans leur installation aquacole qui réduira les rejets de déchets et la consommation d'eau dans leur installation.

(C.-B.) pour investir dans un nouveau système de traitement et de recyclage des eaux usées dans leur installation aquacole qui réduira les rejets de déchets et la consommation d'eau dans leur installation. 111 176 $ à F.A.S Seafood Producer Ltd., de Victoria (C.-B.), afin d'installer un système sur leur bateau de pêche commerciale qui réduira la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre.

(C.-B.), afin d'installer un système sur leur bateau de pêche commerciale qui réduira la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre. 38 072 $ à Gladiator Enterprises Ltd, de Madeira Park (C.-B.) pour appuyer l'installation d'un nouveau système de sonar pour une cartographie claire et efficace du fond marin, ce qui se traduira par des économies de carburant et une réduction des prises accessoires.

(C.-B.) pour appuyer l'installation d'un nouveau système de sonar pour une cartographie claire et efficace du fond marin, ce qui se traduira par des économies de carburant et une réduction des prises accessoires. 74 713 $ à Hub City Fisheries Ltd., de Nanaimo (C.-B.), pour acheter des pompes à eau éconergétiques pour leur installation aquacole.

(C.-B.), pour acheter des pompes à eau éconergétiques pour leur installation aquacole. 321 262 $ à Independent Seafood Canada Corp., de Victoria (C.-B.), afin d'appuyer l'achat et l'installation d'un nouveau système de sonar à un chalutier, ce qui lui permettra de réduire les prises accessoires et la consommation de carburant.

(C.-B.), afin d'appuyer l'achat et l'installation d'un nouveau système de sonar à un chalutier, ce qui lui permettra de réduire les prises accessoires et la consommation de carburant. 318 640 $ à Island Sea Farms Inc., de Courtenay (C.-B.), pour investir dans de nouvelles technologies de production de phytoplancton, remplaçant les lumières par des photobioréacteurs plus avancés sur le plan technologique et plus éconergétiques.

(C.-B.), pour investir dans de nouvelles technologies de production de phytoplancton, remplaçant les lumières par des photobioréacteurs plus avancés sur le plan technologique et plus éconergétiques. 305 169 $ à Mowi Canada, à l'ouest de Campbell River (C.-B.), afin d'appuyer l'installation d'un système d'énergie solaire sans émissions à l'écloserie de saumon de Dalrymple.

(C.-B.), afin d'appuyer l'installation d'un système d'énergie solaire sans émissions à l'écloserie de saumon de Dalrymple. 75 155 $ à My Lady Jane Holdings Inc., de North Vancouver (C.-B.), afin d'investir dans des capteurs de surveillance visant à optimiser au maximum les économies de carburant et de réduire les émissions de carbone de leur navire de chalutage commercial.

(C.-B.), afin d'investir dans des capteurs de surveillance visant à optimiser au maximum les économies de carburant et de réduire les émissions de carbone de leur navire de chalutage commercial. 69 227 $ à Northern Divine Aquafarms Ltd., de Sechelt (C.-B.), afin d'appuyer l'installation d'un système de compostage à énergie solaire pour traiter les déchets de poisson, éliminant la pollution des eaux souterraines, réduisant les déchets et la nécessité de transporter les déchets hors site.

(C.-B.), afin d'appuyer l'installation d'un système de compostage à énergie solaire pour traiter les déchets de poisson, éliminant la pollution des eaux souterraines, réduisant les déchets et la nécessité de transporter les déchets hors site. 95 000 $ à Nova Harvest Ltd., de Bamfield (C.-B.), pour investir dans de nouvelles technologies de production de phytoplancton, réduisant ainsi la dépendance énergétique à l'égard de la production d'algues marines à leur écloserie de mollusques.

(C.-B.), pour investir dans de nouvelles technologies de production de phytoplancton, réduisant ainsi la dépendance énergétique à l'égard de la production d'algues marines à leur écloserie de mollusques. 13 123 $ à Pacific Prawn Fishermen's Association of Nanaimo (C.-B.), pour l'achat de descendeurs de sébaste, ce qui améliore le taux de survie du sébaste saisi comme prise accessoire dans la pêche commerciale à la crevette.

(C.-B.), pour l'achat de descendeurs de sébaste, ce qui améliore le taux de survie du sébaste saisi comme prise accessoire dans la pêche commerciale à la crevette. 57 749 $ à Piscine Energetics Inc., de Vernon (C.-B.), afin d'appuyer l'achat et l'installation de chaluts neufs et améliorés à haut rendement pour la capture et l'enlèvement de crevettes de type mysis envahissantes du lac Okanagan, en Colombie-Britannique.

44 527 $ à RK Fishing Inc., de Madeira Park (C.-B.), pour appuyer l'installation d'un nouveau système de rétention moins intensif en carbone pour les crevettes vivantes. Un panneau solaire sera également installé pour compenser la consommation d'énergie du réservoir de retenue.

(C.-B.), pour appuyer l'installation d'un nouveau système de rétention moins intensif en carbone pour les crevettes vivantes. Un panneau solaire sera également installé pour compenser la consommation d'énergie du réservoir de retenue. 51 855 $ à Sustainable Seas Fishing Inc., de Madeira Park (C.-B.), pour appuyer l'installation d'un nouveau sonar qui aidera à identifier les zones sensibles sur le fond marin et les zones pouvant causer la perte d'engins pour les casiers à crabe et à crevettes.

(C.-B.), pour appuyer l'installation d'un nouveau sonar qui aidera à identifier les zones sensibles sur le fond marin et les zones pouvant causer la perte d'engins pour les casiers à crabe et à crevettes. 13 594 $ à Valdes Fishing Corp., de Vancouver (C.-B.), pour appuyer l'installation d'un système de cartographie des fonds marins afin d'identifier les zones pouvant causer la perte d'engins. Il réduira également le temps et la distance parcourus, la consommation de carburant et les émissions de carbone.

(C.-B.), pour appuyer l'installation d'un système de cartographie des fonds marins afin d'identifier les zones pouvant causer la perte d'engins. Il réduira également le temps et la distance parcourus, la consommation de carburant et les émissions de carbone. 52 470 $ à l'Université de Nanaimo , sur l'île de Vancouver (C.-B.), pour appuyer l'achat d'un photobioréacteur d'algues, réduisant ainsi la quantité d'électricité utilisée pour la culture d'algues et réduisant la quantité de déchets plastiques associés au système actuel.

, sur l'île de (C.-B.), pour appuyer l'achat d'un photobioréacteur d'algues, réduisant ainsi la quantité d'électricité utilisée pour la culture d'algues et réduisant la quantité de déchets plastiques associés au système actuel. 48 000 $ à Viking Storm Holdings Inc., de North Vancouver (C.-B.), afin d'appuyer l'achat de nouvelles portes de chalut pour accroître l'efficacité, ce qui permettra d'atteindre l'objectif de capture en moins de temps de remorquage et de réduire la puissance nécessaire au remorquage.

(C.-B.), afin d'appuyer l'achat de nouvelles portes de chalut pour accroître l'efficacité, ce qui permettra d'atteindre l'objectif de capture en moins de temps de remorquage et de réduire la puissance nécessaire au remorquage. 56 060 $ à Leader Fishing de New Westminster (C.-B.), pour l'installation d'une technologie de capteur net de pointe afin de réduire le temps de remorquage et la consommation de carburant.

(C.-B.), pour l'installation d'une technologie de capteur net de pointe afin de réduire le temps de remorquage et la consommation de carburant. 40 889 $ à 690386 BC Ltd., de Prince Rupert (C.-B.), pour l'installation d'un moteur efficace dans un bateau de pêche hauturier qui réduira les émissions.

(C.-B.), pour l'installation d'un moteur efficace dans un bateau de pêche hauturier qui réduira les émissions. 13 186 $ à Highline Fishing de Campbell River (C.-B.), pour l'achat d'un système de cartographie sonar qui réduira la consommation de carburant et identifiera les structures au fond de l'océan, réduisant ainsi la perte d'engins, et contribuant à améliorer la capture des espèces ciblées.

(C.-B.), pour l'achat d'un système de cartographie sonar qui réduira la consommation de carburant et identifiera les structures au fond de l'océan, réduisant ainsi la perte d'engins, et contribuant à améliorer la capture des espèces ciblées. 68 580 $ à Miracle Springs Inc., de North Vancouver (C.-B.), pour l'achat d'un système de compostage pour traiter les déchets de poisson, réduisant ainsi les déchets et la nécessité de transporter les déchets hors site.

(C.-B.), pour l'achat d'un système de compostage pour traiter les déchets de poisson, réduisant ainsi les déchets et la nécessité de transporter les déchets hors site. 81 405 $ à B & S Fishing Ltd., de Quathiaski Cove (C.-B.), pour remplacer leur système de congélation actuel par un système plus efficace qui réduit également la perte d'agent réfrigérant.

64 193 $ à Robert Hughess, de Lax Kqw'Alaams (C.-B.), pour l'achat et l'installation d'un moteur marin diesel de qualité commerciale pour remplacer un moteur vieux de 30 ans.

752 247 $ à Cermaq Canada Ltd. de Campbell River ,C.-B., pour un système d'aquaculture de confinement semi-fermé installé dans la baie Clayoquot.

,C.-B., pour un système d'aquaculture de confinement semi-fermé installé dans la baie Clayoquot. 11 333 $ à VX Tree Island Shellfish Ltd., de Comox (C.-B.), pour remplacer et éliminer adéquatement deux blocs de flotteurs au moyen d'une flottaison en polystyrène. Les flotteurs seront remplacés par des flotteurs en polyéthylène remplis d'air qui sont plus écologiques que le polystyrène.

(C.-B.), pour remplacer et éliminer adéquatement deux blocs de flotteurs au moyen d'une flottaison en polystyrène. Les flotteurs seront remplacés par des flotteurs en polyéthylène remplis d'air qui sont plus écologiques que le polystyrène. 91 781 $ à Russel Lloyd Fishing, de Qualicum Beach (C.-B.), pour l'installation d'un système de détection des crevettes qui réduira le nombre de remorquages requis tout en permettant au commandant de bord de mieux distinguer les prises entre les crevettes et les autres espèces de poissons, réduisant ainsi les prises accidentelles.

(C.-B.), pour l'installation d'un système de détection des crevettes qui réduira le nombre de remorquages requis tout en permettant au commandant de bord de mieux distinguer les prises entre les crevettes et les autres espèces de poissons, réduisant ainsi les prises accidentelles. 51 000 $ à McEachern Murray & Co. Ltd., de Maple Ridge (C.-B.), pour remplacer les moteurs de deux de leurs bateaux de pêche par de nouveaux moteurs plus écologiques.

& Co. Ltd., de (C.-B.), pour remplacer les moteurs de deux de leurs bateaux de pêche par de nouveaux moteurs plus écologiques. 63 495 $ à Seed Science de Nanaimo (C.-B.), pour l'achat et l'installation de bioréacteurs d'algues qui réduiront la consommation d'énergie, tout en augmentant l'efficacité de la production de phytoplancton sur place.

(C.-B.), pour l'achat et l'installation de bioréacteurs d'algues qui réduiront la consommation d'énergie, tout en augmentant l'efficacité de la production de phytoplancton sur place. 68 598 $ à Dark Horse Fishing of Gibsons (C.-B.), afin d'augmenter la capacité de congélation et de réduire les fuites d'agent réfrigérant nocives pour l'environnement. L'augmentation de la capacité réduira le nombre de déplacements de pêche pour l'exploitant tout en améliorant la qualité du produit vendu sur le marché.

