OTTAWA, ON, le 26 août 2022 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé l'octroi d'un financement de 404 936 $ à Bell Canada pour que l'entreprise améliore la connectivité mobile dans la communauté de la Première Nation Atikamekw de Wemotaci.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite aux progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour améliorer la connectivité au pays, y compris dans de nombreuses communautés des Premières Nations.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 731 millions de dollars pour améliorer la connectivité partout au Québec.

L'accès à une connectivité mobile sécurisée et fiable pour les communautés autochtones est une priorité pour le gouvernement du Canada, particulièrement dans un contexte de relance postpandémique.

Le gouvernement du Canada poursuivra à investir dans les infrastructures de télécommunications pour bâtir des communautés plus prospère, plus compétitives et plus résilientes partout au pays.

Citations

« Il est essentiel que tous les Canadiens, y compris les membres des Premières Nations, puissent avoir accès à une connectivité mobile stable et sécuritaire. Brancher les régions rurales et éloignées du pays, y compris au Québec, est une priorité pour le gouvernement du Canada. L'annonce d'aujourd'hui démontre encore une fois notre engagement à brancher tous les Canadiens d'un bout à l'autre du pays.»

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Nous devons combler l'écart de connectivité qui subsiste au Québec et nous assurer que toute la population de la province et toutes les communautés des Premières Nations ont accès à des services mobiles fiables. Le financement pouvant aller jusqu'à 404 936 $ qui est annoncé aujourd'hui permettra d'offrir une meilleure connectivité mobile dans la Première Nation de Wemotaci. C'est une bonne nouvelle pour le Québec, car ces investissements améliorent la sécurité et facilitent les contacts entre les gens.»

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

« Assurer la sécurité de tous, ce n'est pas qu'une norme à respecter : c'est une nécessité. Ce projet permettra à nos membres de bénéficier d'une sécurité accrue lorsqu'ils circulent sur une partie du territoire, puisqu'ils seront en mesure de communiquer avec les autorités ou leurs proches au besoin. Je salue cette initiative et j'espère que, rapidement, la couverture du réseau cellulaire s'étendra sur tout le Nitaskinan. »

- Le grand chef de la Nation Atikamekw, Constant Awashish

« L'usage d'un téléphone cellulaire est, à Wemotaci comme partout ailleurs, devenu un besoin essentiel pour nos membres et nos entreprises. Nous sommes donc très heureux de cette annonce qui va permettre d'aller de l'avant avec une entente à convenir avec Bell Canada pour que l'entreprise améliore la connectivité mobile dans la communauté. »

- Le chef du Conseil des Atikamekw de Wemotaci, François Néashit

« Offrir les meilleurs réseaux qui soient aux communautés du Québec pour qu'elles communiquent avec le reste du monde est notre raison d'être chez Bell. L'accès au réseau mobile est un élément clé qui contribue à l'essor des communautés, grandes et petites. Nous sommes ravis de collaborer avec le gouvernement du Canada afin de connecter la Première Nation Atikamekw de Wemotaci par la mise en œuvre d'un réseau mobile fiable et rapide. »

- La présidente, direction du Québec de Bell, Karine Moses

Faits en bref

Le Fonds pour la large bande universelle (FLBU) du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars. Ce fonds vise à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et 100 % de la population d'ici 2030. De ce montant, jusqu'à 50 millions de dollars servent à appuyer des projets de services Internet mobiles qui profitent aux peuples autochtones.

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mb/s) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mb/s pour le téléversement.

