Améliorer les résultats en matière de santé des personnes qui courent un risque accru de surdose et de méfaits liés à la consommation de substances

EDMONTON, AB, le 12 juill. 2022 /CNW/ - La crise des surdoses continue d'avoir de lourdes conséquences pour des familles, des proches et des collectivités de partout au Canada et demeure l'une des plus graves crises de santé publique de l'histoire récente du pays. La crise n'a fait que s'aggraver au cours de la pandémie de COVID-19, et des données montrent une hausse importante des décès et des méfaits graves liés aux opioïdes et à d'autres substances. Toutes les régions du pays sont touchées, mais certaines administrations, comme la province de l'Alberta, le sont plus que d'autres. En 2021, il y a eu 1 618 décès liés aux surdoses d'opioïdes en Alberta. Le gouvernement du Canada est résolu à assurer à toute personne au Canada l'accès aux services et aux mesures de soutien en matière de consommation de substances qu'il lui faut.

L'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, en compagnie de l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, annoncent aujourd'hui le versement à la Fondation de l'hôpital Royal Alexandra d'Edmonton (Alberta) d'un financement fédéral d'un peu plus de 1,1 million de dollars provenant du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada. Le projet « Preventing Drug Poisoning in Edmonton: A neighbourhood outreach and public education/awareness campaign » (prévention des intoxications liées aux médicaments ou aux drogues à Edmonton : campagne de mobilisation communautaire ainsi que de formation et de sensibilisation du public) permettra d'offrir de la formation en matière d'intervention en cas de surdose et du soutien en cas de traumatisme à l'échelle communautaire. Le projet permettra également le lancement d'une campagne qui orientera les personnes qui courent un risque de surdose et de méfaits liés à la consommation de substances vers des ressources en matière de traitement, de rétablissement, de prévention des surdoses et d'intervention en cas de surdose.

Le financement annoncé aujourd'hui appuiera également des interventions communautaires visant à réduire la stigmatisation associée à la consommation de substances, à faciliter l'accès à des ressources de traitement et de rétablissement de même qu'à encourager l'utilisation de fournitures de réduction des méfaits. Les fonds permettront de fournir du soutien aux personnes touchées de manière disproportionnée par la consommation de substances et celles qui doivent faire face à des obstacles pour accéder aux services, comme les femmes, les jeunes, les jeunes hommes, les hommes d'âge moyen, les Autochtones, les personnes ayant des douleurs chroniques, les personnes 2SLGBTQIA+ et les personnes qui courent un risque accru de surdose liée à la consommation de substances.

Le gouvernement du Canada reconnaît qu'il faut en faire plus pour appuyer les personnes qui consomment des substances et est résolu à s'appuyer sur ses efforts d'intervention contre la crise. Nous continuerons de travailler avec tous les ordres de gouvernement, nos partenaires, les communautés autochtones, les intervenants, les personnes ayant de l'expérience vécue et des organismes situés en Alberta et partout au pays dans le but de mettre fin à cette crise de santé publique nationale et de veiller à ce que toutes les personnes qui consomment des substances aient accès à des services de santé ainsi qu'à des mesures de soutien pouvant leur sauver la vie.

Citations

« L'an dernier, la crise des surdoses d'opioïdes a coûté la vie à 1 618 personnes en Alberta. Cette tragédie a de lourdes conséquences pour des familles, des proches et des collectivités en Alberta et partout au pays. L'investissement d'aujourd'hui aidera les personnes qui consomment des substances à Edmonton à recevoir les mesures de soutien et les services de santé dont elles ont besoin, adaptés aux réalités culturelles et qui tiennent compte des traumatismes. Je remercie la Fondation de l'hôpital Royal Alexandra pour son dévouement constant à transformer la vie des Edmontoniens en allant à la rencontre des personnes qui consomment des substances là où elles se trouvent. Ensemble, nous sauverons des vies, nous réduirons la stigmatisation entourant la consommation de substances et nous mettrons fin à cette crise de santé publique nationale. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« L'épidémie de surdoses tue beaucoup trop de personnes, touchant de façon disproportionnée les plus vulnérables dans nos collectivités. Elle a des répercussions sur de vraies gens, leur famille et leurs êtres chers. Nous prenons des mesures pour améliorer l'accès à la formation en matière d'intervention en cas de surdose, aux traitements et au rétablissement ainsi qu'à la réduction des méfaits. Le financement permettra d'accélérer la prestation de traitements à ceux qui en ont besoin, de répondre aux besoins des communautés et de sauver des vies. »

L'honorable Randy Boissonnault

Ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Il est entendu que l'épidémie d'opioïdes est l'un des enjeux les plus pressants à Edmonton. Bien que tous les hôpitaux soient touchés, l'hôpital Royal Alexandra est en première ligne de cet immense défi. Les responsables de la santé publique déclarent des nombres records de visites à l'hôpital et de décès directement liés à la consommation d'opioïdes depuis le début de la pandémie de COVID-19, et la stigmatisation est un facteur qui contribue au nombre de décès. Nous espérons que cette nouvelle campagne contribuera à réduire la stigmatisation touchant la consommation de substances en favorisant les conversations à ce sujet, et, au final, à sauver des vies. Au nom de notre hôpital et de ses nombreux partenaires, nous remercions Santé Canada de la subvention majeure conférée à cet effort concerté, et nous applaudissons le travail et l'engagement du Ministère visant à trouver des solutions. »

Sharlene Rutherford

Présidente directrice générale, Fondation de l'hôpital Royal Alexandra

« Les personnes à Edmonton se trouvent au centre d'une crise d'intoxication causée par des drogues qui emporte la vie de nombreux membres de notre collectivité, dont celle des sans-abri et des personnes vulnérables, qui ont des besoins complexes nécessitant du financement et du soutien qui tient compte des traumatismes. Je suis très reconnaissant de l'intérêt continu du gouvernement du Canada à régler les dépendances à la source. Je sais que le financement octroyé à la Fondation de l'hôpital Royal Alexandra aidera grandement à accroître la sensibilisation, à réduire les entraves pour les personnes qui ont besoin d'avoir accès à ces services et à faire la promotion du rétablissement de façon inclusive. »

Amarjeet Sohi

Maire de la ville d'Edmonton

Faits en bref

Selon les plus récentes données nationales, le nombre de décès liés aux opioïdes est demeuré élevé et a continué d'augmenter tout au long de 2021.

Il y avait en 2021 en Alberta en moyenne quatre décès par surdose liée aux opioïdes par jour et en moyenne trois hospitalisations pour surdose liée aux opioïdes par jour.

en moyenne quatre décès par surdose liée aux opioïdes par jour et en moyenne trois hospitalisations pour surdose liée aux opioïdes par jour. Dans le budget de 2022, le gouvernement s'est engagé à verser 100 millions de dollars sur trois ans afin d'appuyer la réduction des méfaits, le traitement et la prévention à l'échelle communautaire.

Cette mesure s'appuie sur le financement de 116 millions de dollars fourni dans le budget de 2021, en plus des 66 millions de dollars pour le PUDS figurant dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

Le gouvernement du Canada continue de travailler de près avec ses partenaires afin d'assurer la prise de mesures empreintes de compassion et fondées sur des données probantes pour combattre cette crise.

continue de travailler de près avec ses partenaires afin d'assurer la prise de mesures empreintes de compassion et fondées sur des données probantes pour combattre cette crise. Depuis 2017, le gouvernement a accordé plus de 800 millions de dollars à la lutte contre la crise des surdoses.

Les projets annoncés aujourd'hui sont financés au moyen du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada. Au moyen du PUDS, le gouvernement du Canada fournit du financement sous forme de subventions et de contributions à d'autres ordres de gouvernement, de même qu'à des organismes communautaires et sans but lucratif, pour intervenir contre les problèmes actuels associés à la consommation de substances (y compris de drogues) au Canada . Depuis 2017, le PUDS a appuyé plus de 200 projets partout au Canada . Cet investissement inclut plus de 64 millions de dollars investis pour des projets d'approvisionnement à risques réduits.

fournit du financement sous forme de subventions et de contributions à d'autres ordres de gouvernement, de même qu'à des organismes communautaires et sans but lucratif, pour intervenir contre les problèmes actuels associés à la consommation de substances (y compris de drogues) au . Depuis 2017, le PUDS a appuyé plus de 200 projets partout au . Cet investissement inclut plus de 64 millions de dollars investis pour des projets d'approvisionnement à risques réduits. La dépendance n'est pas un choix, c'est un problème de santé qui se soigne, mais de nombreuses personnes aux prises avec une dépendance font face à de la stigmatisation. La stigmatisation, ce sont les attitudes, les croyances et les comportements négatifs adoptés envers un groupe de personnes en raison de leur situation dans la vie. La stigmatisation inclut la discrimination, les préjugés, le jugement et les stéréotypes, qui peuvent isoler les personnes qui consomment des médicaments ou des drogues. Les mots que nous employons ont des effets directs et profonds sur les gens qui nous entourent. Toutes les personnes au Canada , y compris les médias et les professionnels de la santé, peuvent réduire la stigmatisation en changeant leur façon de parler de la consommation de substances psychoactives et des personnes qui consomment des médicaments ou des drogues.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Maja Štaka, Cabinet de l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, 343-552-5568; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709