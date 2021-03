Des projets offriront de la formation et des renseignements sur les mesures d'intervention en cas de surdoses à 2,4 millions de Canadiens et de Canadiennes et permettront la distribution de 58 000 trousses de naloxone

OTTAWA, ON, le 29 mars 2021 /CNW/ - Dans de nombreuses régions du Canada, la pandémie de COVID-19 vient malheureusement aggraver la crise sanitaire que représentent les méfaits et les décès liés aux opioïdes. Les personnes qui consomment des drogues continuent de devoir faire face à des obstacles et à des risques associés à la toxicité des drogues illégales en circulation et à l'accès réduit aux services de santé et sociaux, notamment aux services de réduction des méfaits et aux traitements.

L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui un financement de 20 millions de dollars pour la distribution de trousses de naloxone et la formation sur les mesures d'intervention en cas de surdose d'opioïdes, afin d'appuyer les collectivités qui ont été fortement touchées par la crise des surdoses d'opioïdes et qui ont du mal à améliorer les résultats relatifs à la santé de leurs résidents. Ces résidents sont notamment ceux qui vivent dans les régions rurales et éloignées, les peuples autochtones, les résidents du Nord, les personnes en situation d'itinérance, les jeunes faisant partie des groupes qui sont exposés à un risque accru de méfaits associés aux opioïdes et les hommes en âge de travailler.

Les projets financés seront menés par la Fondation des soins avancés en urgence coronarienne du Canada (Fondation ACT), la Société canadienne de la Croix-Rouge et Ambulance Saint-Jean. Ces organismes joueront un rôle déterminant dans la sensibilisation à la consommation d'opioïdes et d'autres substances, notamment en ce qui concerne les signes de surdoses et les mesures à prendre pour sauver une vie. En outre, les projets ont pour but de fournir des renseignements et de la formation sur la façon d'administrer la naloxone et permettront un meilleur accès aux trousses de naloxone et une meilleur distribution de celles-ci dans les collectivités où le besoin se fait le plus sentir. Ces nouvelles initiatives vont de pair avec les actions en cours dans les provinces et les territoires pour fournir des trousses de naloxone à emporter.

Le gouvernement du Canada continue de collaborer avec tous les ordres de gouvernement, les partenaires, les intervenants, les personnes ayant une expérience concrète de la consommation de substances et les organisations communautaires de tout le pays concernant ses interventions de santé publique face à la pandémie de COVID-19 et à la crise des surdoses.

« La crise des surdoses d'opioïdes s'est aggravée pendant la pandémie de COVID-19. Malheureusement, trop de nos proches meurent d'une surdose. Nous devons redoubler nos efforts pour protéger nos familles et nos amis. Les mesures de réduction et de prévention des méfaits, comme l'amélioration de l'accès à la naloxone et l'offre de formations sur les mesures d'intervention en cas de surdose d'opioïdes, sauvent des vies. Je remercie ces organismes de leur travail essentiel qui sauve des vies partout au pays. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« Jusqu'à présent, la Fondation ACT a offert de la formation en réanimation cardiopulmonaire à 4,8 millions d'élèves du secondaire. Nous sommes les pionniers de la prestation de formation gratuite en secourisme dans les écoles secondaires partout au pays. L'ajout de la formation sur l'intervention en cas de surdose d'opioïdes à notre programme de réanimation nous permettra, chaque année, de voir des milliers d'élèves formés avec des compétences en secourisme par leurs enseignants et d'intégrer ces compétences au sein des collectivités. »

Sandra Clarke

Directrice générale, Fondation ACT du Canada

« Notre travail quotidien consiste à aider des gens vulnérables, et nous voyons de nos propres yeux le ravage que cause la crise d'opioïdes dans les familles et les collectivités canadiennes. Nous sommes heureux et avons hâte de mettre la force de la Croix-Rouge canadienne aux profits d'un travail que nous considérons comme vital pour régler un problème social et sanitaire complexe. »

Conrad Sauvé

Président et directeur général, Croix-Rouge canadienne

« La crise de surdoses d'opioïdes continue d'être un problème de santé publique majeur au Canada. Pour y remédier, et grâce au financement obtenu dans le cadre du PUDS, Ambulance Saint-Jean met en œuvre deux programmes pour créer un réseau de soutien partout au pays à l'intention de ceux qui sont touchés par cette crise, pour atténuer la stigmatisation associée aux opioïdes, et pour sauver la vie de Canadiens et de Canadiennes. Avec l'aide de Santé Canada, Ambulance Saint-Jean distribuera plus de 40 000 trousses de naloxone au dizaines de milliers de Canadiens et de Canadiennes qui seront formés en vue de reconnaître une intoxication aux opioïdes, d'intervenir de façon délibérée pour enrayer les symptômes d'intoxication, et de sauver des vies. »

Shawn McLaren

Dirigeant principal de l'apprentissage, Ambulance Saint-Jean

La naloxone est un médicament qui sauve des vies en neutralisant temporairement les effets d'une surdose d'opioïdes. Elle est sans danger pour les gens de tous âges et elle n'est efficace que si la personne a consommé des opioïdes.

est un médicament qui sauve des vies en neutralisant temporairement les effets d'une surdose d'opioïdes. Elle est sans danger pour les gens de tous âges et elle n'est efficace que si la personne a consommé des opioïdes. En moyenne, 12 décès et 14 hospitalisations ont eu lieu chaque jour de janvier 2016 à septembre 2020. La crise des surdoses d'opioïdes reste l'un des plus graves problèmes de santé publique de l'histoire récente du Canada .

. Les plus récentes données nationales indiquent que, de janvier 2016 à septembre 2020, 19 355 personnes au Canada ont perdu la vie en raison d'une surdose liée aux opioïdes. Les 1 705 décès survenus de juillet à septembre 2020 représentent le plus grand nombre de décès par trimestre à l'échelle du pays déclaré par l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) depuis 2016.

ont perdu la vie en raison d'une surdose liée aux opioïdes. Les 1 705 décès survenus de juillet à septembre 2020 représentent le plus grand nombre de décès par trimestre à l'échelle du pays déclaré par l'Agence de la santé publique du (ASPC) depuis 2016. Dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020, le gouvernement du Canada a pris l'engagement de venir en aide aux Canadiens qui sont aux prises avec un problème de consommation de substances grâce à un financement de 66 millions de dollars sur deux ans. Ces fonds viendront appuyer les organismes communautaires qui interviennent face à des problèmes de consommation de substances, notamment pour les aider à offrir des services de première ligne dans le contexte actuel de la COVID-19.

a pris l'engagement de venir en aide aux Canadiens qui sont aux prises avec un problème de consommation de substances grâce à un financement de 66 millions de dollars sur deux ans. Ces fonds viendront appuyer les organismes communautaires qui interviennent face à des problèmes de consommation de substances, notamment pour les aider à offrir des services de première ligne dans le contexte actuel de la COVID-19. Le financement de ces projets est accordé dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances de Santé Canada.

