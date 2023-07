Plus de 65 millions de dollars investis dans le programme national de gestion du feu de Parcs Canada depuis 2021

PARC NATIONAL BANFF, AB, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Le changement climatique entraîne une augmentation de la fréquence et de la gravité des incendies de forêt dans tout le Canada, menaçant notre santé, notre économie et notre faune.

Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la mise à niveau d'un dépôt national de matériel de lutte contre les incendies au parc national Banff. La construction d'une nouvelle installation servira de réserve centrale de matériel et viendra renforcer les réserves de matériel dans tout le pays.

Le matériel spécialisé de gestion des incendies sera maintenu dans un état de préparation tel qu'il puisse être rapidement déployé dans les lieux administrés par Parcs Canada dans tout le Canada ou partagé avec les partenaires provinciaux et territoriaux par l'intermédiaire du Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC). Le dépôt national de matériel de lutte contre les incendies améliorera la préparation aux incendies de forêt dans les parcs nationaux et les zones environnantes et renforcera la capacité globale de Parcs Canada à réagir aux feux de forêt.

Depuis 2021, le gouvernement du Canada a investi plus de 65 millions de dollars dans le Programme national de gestion du feu de Parcs Canada.

Ce financement a permis de soutenir des initiatives de résilience aux incendies de forêt, notamment :

Accroître la portée des efforts de réduction des risques de feux de forêt en mettant l'accent sur les localités situées à l'intérieur ou à proximité d'un parc national;

Augmenter le nombre de spécialistes de la gestion des incendies et d'équipes de pompiers;

Renforcer la capacité du gouvernement à former ce personnel hautement spécialisé.

Grâce à ce programme, Parcs Canada accroît la sécurité du public, protège les infrastructures essentielles, contribue à la résilience des écosystèmes et réduit ou prévient les perturbations de l'activité économique dans les zones touchées et celles qui sont à risque. Cette initiative s'harmonise tout à fait avec la Stratégie nationale d'adaptation du Canada, laquelle établit un cadre convenu pour réduire le risque de catastrophes liées au climat, améliorer les résultats en matière de santé, protéger la nature et la biodiversité, bâtir et maintenir une infrastructure résiliente, et soutenir une économie forte et les travailleurs.

Le gouvernement du Canada investit dans les biens de Parcs Canada et dans la fonction essentielle qu'ils remplissent pour la population canadienne et les visiteurs afin de lutter contre les effets du changement climatique, tout en soutenant la santé de notre environnement naturel et en assurant la sécurité publique.

Citation

« La récente vague de feux de forêt en Alberta et au Canada a sévèrement touchée des millions de Canadiennes et Canadiens. Nous avons vu des milliers de résidents de l'Alberta quitter leur maison pour fuir les feux, des communautés détruites et des moyens de subsistance menacés. Mes pensées sont avec ceux et celles qui ont été touchés par les feux de forêt. Le gouvernement du Canada prend au sérieux la préparation et la résilience aux incendies de forêt et investit dans des mesures essentielles pour protéger la population de l'Alberta, les Canadiens et Canadiennes, les visiteurs, les collectivités et les infrastructures de l'impact des feux de forêt à l'intérieur et autour des parcs nationaux. Le dépôt national de matériel de lutte contre les incendies de Parcs Canada renforcera la capacité de l'Agence à répondre aux incendies de forêt et à soutenir les autres agences de gestion des incendies lorsqu'elles ont besoin d'aide. J'aimerais aussi remercier tous les premiers répondants pour leur travail assidu tout au long de cette difficile saison des feux. »

L'honorable Randy Boissonnault

Ministre du Tourisme, ministre associé des Finances et député d'Edmonton-Centre

Les faits en bref

Le Programme national de gestion du feu de Parcs Canada est une équipe de spécialistes de la gestion des feux de forêt, professionnels et hautement qualifiés, qui se consacrent à la sécurité du public et à l'intendance des lieux administrés par Parcs Canada.





L'équipe du Programme national de gestion du feu de Parcs Canada s'est engagée à constituer une équipe inclusive et diversifiée qui soutient et respecte les membres pour leurs expériences, leurs perspectives et leurs contributions.





Parcs Canada prend très au sérieux la préparation aux feux de forêt et collabore avec les collectivités, y compris les villes situées à l'intérieur ou à proximité des parcs nationaux, dans le cadre d'initiatives visant à réduire les risques d'incendie de forêt.

Parcs Canada gère les incendies de forêt sur 350 195 km 2 de terres publiques fédérales, y compris plusieurs villes emblématiques et des infrastructures essentielles telles que la route Transcanadienne et les chemins de fer.





de terres publiques fédérales, y compris plusieurs villes emblématiques et des infrastructures essentielles telles que la route Transcanadienne et les chemins de fer. Parcs Canada est la seule organisation fédérale avec des rôles et des capacités similaires à ceux des agences provinciales et territoriales de lutte contre les incendies de forêt.





En tant que membre du Centre interservices des feux de forêt du Canada , Parcs Canada collabore avec d'autres agences canadiennes de gestion des incendies afin d'apporter son soutien à nos partenaires dans tout le pays et à l'étranger lorsqu'ils ont besoin d'aide, en mettant à leur disposition du matériel et du personnel hautement qualifié.





, Parcs Canada collabore avec d'autres agences canadiennes de gestion des incendies afin d'apporter son soutien à nos partenaires dans tout le pays et à l'étranger lorsqu'ils ont besoin d'aide, en mettant à leur disposition du matériel et du personnel hautement qualifié. Parcs Canada a fourni des spécialistes de la gestion des feux de forêt pour soutenir les efforts de lutte contre les incendies au Canada et à l'étranger. Parmi les déploiements récents, on peut citer l'Australie ( 2019-2020) et l'ouest des États-Unis (2020). Parcs Canada a déployé 180 spécialistes de la gestion des incendies de forêt dans cinq provinces et territoires au cours de l'été 2021, dont 143 membres de l'équipe qui ont participé à la lutte contre les incendies dévastateurs en Colombie-Britannique. En 2023, Parcs Canada a fourni plus de 50 membres du personnel et du matériel spécialisé pour les efforts de suppression des feux de forêt en Alberta , dans les Territoires du Nord-Ouest et au Québec.

