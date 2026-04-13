Le ministre Miller annonce un soutien financier pour protéger et promouvoir le français en appuyant la création et la diffusion d'information scientifique en français dans toutes les disciplines

OTTAWA, ON, le 13 avril 2026 /CNW/ - Pour protéger et promouvoir les langues officielles au Canada, il faut appuyer de façon soutenue la recherche en français afin de former une nouvelle génération de scientifiques, chercheurs et chercheuses francophones et de faire en sorte que les communautés francophones et les enjeux qui les concernent occupent une place centrale dans le paysage académique canadien.

Le gouvernement du Canada soutient la vitalité des communautés francophones et un écosystème scientifique plus dynamique et plus inclusif.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé une aide totale d'un million de dollars pour l'exercice 2025-2026 afin de soutenir la recherche en français au pays. L'investissement est octroyé dans le cadre du fonds provenant de l'initiative pour le soutien à la création et la diffusion d'information scientifique en français du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028. Il est réparti entre trois organismes fédéraux chargés d'administrer les fonds : le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), qui reçoit 400 000 dollars; le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), qui reçoit 350 000 dollars; et les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), qui reçoivent 250 000 dollars.

Ces organismes sont responsables de l'administration des fonds, qui visent à soutenir la recherche en français, la formation d'une relève scientifique francophone ainsi que la production et la diffusion de la recherche sur la Francophonie et sur des problématiques d'intérêt pour les communautés francophones au pays. À titre d'organisme fédéral de financement de la recherche en santé, les IRSC administreront les fonds destinés à appuyer la recherche en français dans ce domaine.

Le CRSH et le CRSNG en feront de même dans leurs champs d'expertise respectifs, soit les sciences humaines ainsi que les sciences naturelles et le génie. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le document d'information ci-joint.

Ce financement s'inscrit dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028, qui prévoit un investissement de 8,5 millions de dollars sur 5 ans pour appuyer la création et la diffusion d'information scientifique en français, y compris une mesure ciblée pour soutenir la recherche en français.

Grâce à cet engagement, le gouvernement du Canada réaffirme son soutien aux langues officielles et à l'excellence de la recherche au pays.

Citations

« Investir dans la recherche en français, c'est investir dans des idées et points de vue qui enrichissent l'ensemble du Canada. En appuyant directement le corps et la relève scientifiques francophones, nous contribuons à bâtir des milieux universitaires et communautaires plus diversifiés, où la langue n'est pas un obstacle à l'innovation, mais un moteur de création, de collaboration et de diffusion de connaissances essentielles. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

Les faits en bref

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration prévoit un investissement total de 4,1 milliards de dollars pour la protection et la promotion des langues officielles au pays. C'est le montant le plus important jamais octroyé par un gouvernement pour les langues officielles.

Le CRSH, le CRSNG et les IRSC seront responsables du lancement et de la gestion de leurs concours respectifs visant à sélectionner les projets de recherche qui seront financés.

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Document d'information : Le gouvernement du Canada annonce un appui soutenu à la recherche en français

Le gouvernement du Canada a annoncé une aide totale d'un million de dollars pour l'exercice 2025-2026 afin de soutenir la recherche en français au pays. L'investissement est octroyé dans le cadre du fonds provenant de l'initiative pour le soutien à la création et la diffusion d'information scientifique en français du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028. Il est réparti entre trois organismes fédéraux chargés d'administrer les fonds : le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), qui reçoit 400 000 dollars; le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), qui reçoit 350 000 dollars; et les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), qui reçoivent 250 000 dollars. Ces organismes sont responsables de l'administration des fonds.

Liste des projets ayant bénéficié d'un soutien de Patrimoine canadien

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Candidats et candidates Noms des projets Établissements Roberta Soares L'expérience des jeunes immigrants concernant leur inclusion au Canada après un programme d'intégration linguistique en français au Québec et dans l'Ontario francophone Université d'Ottawa Sylvain St-Onge Voix minoritaires : Une sociographie statistique des communautés de langue officielle au Canada Université de Moncton Crispin Enagogo Identification des freins à l'expansion des petites et moyennes entreprises dans les espaces francophones et acadiens de la Nouvelle-Écosse Université Sainte-Anne Léonel Philibert Analyse de l'expérience de travail, de santé et de bien-être des Préposés aux Services de Soutien personnel Immigrants francophonES en Ontario (EPISSES) Université de l'Ontario français Lena Hübner Résister au quotidien : quand la violence basée sur le genre et la race redéfinit l'appropriation numérique de l'actualité en milieu minoritaire francophone en Ontario Université d'Ottawa Mariette Théberge L'enseignement de l'épistémologie en éducation aux cycles supérieurs en français au Canada Université d'Ottawa Christopher Gunter Les tiers-lieux culturels des communautés francophones minoritaires : la division du travail, la créativité et les industries culturelles Université Saint Paul Virginie Abat-Roy Diversité et insertion professionnelle en enseignement : regards croisés sur les expériences et trajectoires des personnes étudiantes et enseignantes en milieux francophones minoritaires au Canada Université de Moncton André Villeneuve Optimisation du tutorat par les pairs en français au collégial : caractéristiques des tuteur·ices efficaces et conditions de pairage favorables Université du Québec à Trois-Rivières Hélène Boucher Étude des jeux musicaux de cours d'école en milieu francophone minoritaire au Canada Université du Québec à Montréal Lucie Hotte La littérature franco-canadienne en revues (1968-2024) Université d'Ottawa François-Olivier Dorais Au cœur de la pratique et de l'identité disciplinaire en histoire. L'Institut d'histoire de l'Amérique française et sa revue (1947-2024) Université du Québec à Chicoutimi Mireille Tremblay La fragmentation du français laurentien : trois types de trajectoires Université de Montréal Shirin Shahrokni Not a Single Story: Impacts of Race, Gender, and Geographical Provenance on the Employment Trajectories of Highly Skilled Francophone Immigrants in Ontario Université York Linda Beddouche (Re)penser les politiques linguistiques éducatives en contexte plurilingue: une comparaison Colombie-Britannique et Polynésie française Université Simon Fraser Marc Valade La capacité des Communautés francophones en situation minoritaire (CFSM) d'attirer et intégrer les personnes immigrantes d'expression française : Facteurs d'efficacité et cadre d'optimisation Université Western Marine Bahl Projet de recherche sur le décloisonnement de l'identité dans la littérature franco-ontarienne Université York Catherine Dubois Les usages professionnels des bibliothèques scolaires par les personnes enseignant le français au primaire Université de Sherbrooke Janick Robidoux Les pratiques langagières de familles immigrantes après l'adoption de la Loi 96 : Une étude sociolinguistique à Gatineau. Université d'Ottawa Hanna Harper 'Perfectly Bilingual': Ideologies in Bilingual Identity Construction in Canada Université Carleton Claudia Dumont Sortir de l'ombre : Une sociologie historique des femmes francophones en Alberta et des inégalités de genre au début du 20e siècle Université de l'Alberta Charlotte Doucet Atlas linguistique de l'Est du Canada (1969-1980). La linguistique au Québec dans un contexte d'affirmation disciplinaire et politique Université du Québec à Montréal

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada

Candidats et candidates Noms des projets Établissements Frédéric-Georges Fontaine Centre pour l'innovation et la recherche sur l'utilisation du carbone dans les technologies industrielles (CIRCUIT) Université Laval Christian Messier Programme de formation en foresterie urbaine (Ufor) Université du Québec en Outaouais Christian Landry Canadian training program on the evolution of fungal pathogens: EvoFunPath Université Laval Emilio Alarcon INterdisciplinary Training in BIOmedical TECHnologies (INTBIOTECH) Université d'Ottawa Maia Fraser Interdisciplinary Math and Artificial Intelligence Program (INTER-MATH-AI) Université d'Ottawa Jonathan Gaudreault Programme de formation pour le leadership en science et ingénierie des systèmes manufacturiers 4.0 Université Laval Ghassan Jabbour Training in Quantum Materials Multiscale Assembly via Low-cost Low-carbon Footprint Processes (CREATE-QuantM-MALL) Université d'Ottawa Philippe Sarret Le programme de formation Acuité Québec Université de Sherbrooke Delphine Bouilly Académie en matériaux avancés (AMA) Université de Montréal Damase Khasa Programme canadien de formation FONCER du CRSNG sur les solutions fondées sur la nature pour la restauration des écosystèmes (NASER) Université Laval Carl-Éric Aubin Boost-MedTech : Renforcer les compétences interdisciplinaires, expérientielles et inclusives pour mieux préparer les innovateurs responsables de demain en technologies médicales Polytechnique Montréal Jean-François Couture BRIGHT CANADA: Bringing Radiobiology Innovations to Grow the Highly Trained workforce in Canada Université d'Ottawa Nathalie Tufenkji NSERC CREATE for training on complex MIXtures of CHEMical contaminants - MIXCHEM Université McGill

Instituts de recherche en santé du Canada

Candidats et candidates Noms des projets Établissements Mathieu Bélanger L'étude PARTAGE-D : Pratiques Améliorées par Rendez-vous Thérapeutiques Avec Groupes Encadrés pour la Dyslipidémie Université de Sherbrooke Geneviève Belleville Traiter le trouble de stress post-traumatique découlant d'agressions sexuelles auprès des personnes 2ELGBTQI+ : Étude pilote d'un essai contrôlé randomisé évaluant une version adaptée de la plateforme en ligne RESILIENT Université Laval Segnon Emmanuel Sogbossi Effet d'une thérapie bimanuelle intensive sur la proprioception et le contrôle visuomoteur chez les enfants vivant avec la paralysie cérébrale Université Laval

Liens connexes

Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration

Conseil de recherches en sciences humaines

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada

Instituts de recherche en santé du Canada

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]