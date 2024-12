OTTAWA, ON, le 17 déc. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Finances et des Affaires intergouvernementales, ainsi que l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, ont publié le Plan frontalier du Canada. Appuyé par un investissement de 1,3 milliard de dollars et reposant sur cinq piliers, ce plan renforcera la sécurité des frontières et notre système d'immigration et contribuera à assurer la future prospérité du Canada.

Détecter et perturber le commerce du fentanyl

Le gouvernement du Canada soutiendra davantage les organismes d'application de la loi dans la détection et l'interception du fentanyl et des produits chimiques précurseurs en leur fournissant des outils d'intelligence artificielle et d'imagerie, ce qui leur permettra de mieux détecter les drogues illicites avant qu'elles n'entrent au Canada.

De plus, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) formera et déploiera de nouvelles équipes canines pour intercepter les drogues illicites. L'Agence compte actuellement plus de 80 équipes de chiens détecteurs réparties dans différents points d'entrée à travers le Canada. L'ASFC déploiera également de nouveaux outils de détection des produits chimiques aux points d'entrée à haut risque.

Santé Canada créera un nouveau Centre canadien de profilage des drogues qui pourra mener 2 000 enquêtes par an et renforcer les capacités dans les laboratoires régionaux.

En mettant en place une nouvelle Unité de gestion des risques liés aux produits chimiques précurseurs, Santé Canada sera en mesure de mieux comprendre les produits chimiques précurseurs et les canaux de distribution, d'améliorer la surveillance et la vigilance, et de permettre des actions policières rapides.

De plus, Santé Canada accélérera le processus réglementaire visant à interdire les précurseurs afin que les services frontaliers et les organismes chargés de l'application de la loi puissent prendre rapidement des mesures pour prévenir leur importation et leur utilisation illégales.

Mettre de nouveaux outils importants à la disposition des forces de l'ordre

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) déploiera une nouvelle force opérationnelle de renseignement aérien composée d'hélicoptères, de drones et de tours de surveillance mobile. La technologie antidrone soutiendra les agents de la GRC et assurera une surveillance constante entre les points d'entrée.

Les nouvelles exigences prévues par la loi proposées dans l'Énoncé économique de l'automne de 2024 obligeront aussi expressément les propriétaires et les exploitants de de ports à fournir à l'ASFC, sans frais, les espaces et les installations nécessaires pour effectuer des inspections des exportations, comme il est actuellement le cas pour les importations.

De plus, le gouvernement réalisera des investissements pour élargir la capacité de collecte de renseignement de la GRC et du Centre de la sécurité des télécommunications, ce qui leur permettra de lutter plus efficacement contre le crime organisé transnational et le trafic de fentanyl.

Le gouvernement propose aussi dans l'Énoncé économique de l'automne de 2024 une série de modifications à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, y compris des augmentations des pénalités administratives et criminelles et des autres outils de conformité. Ces mesures feront en sorte que les entités déclarantes assujetties à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pourront détecter, prévenir et perturber les crimes financiers et ne considéreront pas la non‑conformité comme le coût des affaires.

De plus, un nouveau groupe de travail spécialisé rassemblant les organismes d'application de la loi et le secteur financier permettra d'accroître la coopération et l'échange de renseignements concernant des stratagèmes de recyclage des produits de la criminalité sophistiqués.

L'adoption de mesures plus sévères de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité permettra de priver davantage les groupes du crime organisé des profits tirés du trafic des drogues et des armes à feu et du passage de clandestins.

Améliorer la coordination opérationnelle

L'échange accru de renseignements entre les agents canadiens et américains sur chaque interception illégale à la frontière permet aux agents de cibler les personnes qui abusent de notre système et de prendre des mesures plus sévères contre ces personnes, ce qui permet d'améliorer l'échange de renseignement en temps réel, de surveiller les tendances et les points chauds en ce qui concerne la migration illégale, d'améliorer l'interopérabilité opérationnelle, de procéder à la planification et au déploiement proactifs des ressources et, au final, de cibler et de perturber les groupes du crime organisé qui facilitent les mouvements transfrontaliers illégaux.

En collaboration avec les provinces, les territoires et les organismes locaux d'application de la loi, le gouvernement créera trois centres régionaux rassemblant les agents des forces de l'ordre nationales, régionales et locales pour appuyer et orienter les capacités d'application de la loi et intercepter plus rapidement le crime organisé et les drogues illicites.

Le gouvernement proposera aussi aux États-Unis la création d'une nouvelle force de frappe conjointe nord-américaine pour lutter contre le crime organisé transnational.

Améliorer l'échange de renseignements

Le gouvernement du Canada renforcera les capacités d'échange d'information et de renseignement entre les autorités fédérales, provinciales et territoriales, les États-Unis et d'autres partenaires internationaux.

L'amélioration de l'échange de renseignements permettra aux autorités d'identifier et de surveiller les individus à haut risque qui tentent de traverser la frontière avec des marchandises d'intérêt, et de collaborer avec leurs partenaires afin de les intercepter.

Réduire au minimum les volumes inutiles à la frontière

Dans le cadre de ses efforts visant à poursuivre la mise en place d'un système d'immigration et d'asile solide et équitable, le gouvernement du Canada prendra les mesures suivantes :

Mettre en œuvre des changements pour mettre fin au « tour du poteau », qui se produit lorsqu'un résident temporaire quitte le Canada et revient immédiatement à un point d'entrée pour obtenir des services d'immigration. Cette pratique utilise des ressources importantes à la frontière, détourne les agents des services frontaliers des activités de contrôle et ralentit la circulation transfrontalière.

Comme le propose le gouvernement dans l' Énoncé économique de l'automne de 2024 , modifier la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés pour mettre en place et élargir de nouveaux pouvoirs permettant d'annuler, de modifier ou de suspendre des documents d'immigration et d'annuler ou de suspendre les demandes actuelles ou de mettre en pause l'acceptation de nouvelles demandes, ce qui donnerait au Canada un plus grand contrôle sur ses documents d'immigration afin de protéger les Canadiens, les Canadiennes et les ressources publiques. Ces pouvoirs pourraient également aider à empêcher les personnes qui peuvent présenter un risque pour le Canada d'entrer au pays et à prévenir une migration irrégulière vers le sud.

Adopter des mesures supplémentaires, notamment imposer de nouvelles restrictions aux pays qui ne facilitent pas rapidement le retour de leurs citoyens en cas d'entrée au pays frauduleuse ou de mesure de renvoi.

L'Entente sur les tiers pays sûrs (ETPS) et son Protocole additionnel demeurent en vigueur. Les personnes doivent demander l'asile dans le premier pays dans lequel elles entrent, qu'il s'agisse du Canada ou des États-Unis. Cet accord vise à prévenir les entrées illégales dans l'un ou l'autre pays et à maintenir l'intégrité des frontières pour les deux pays. Les demandeurs qui ne satisfont pas à une exception ou à une exemption de l'ETPS seront renvoyés dans le premier pays sûr où ils sont entrés, soit le Canada ou les États-Unis.

Le Canada et les États-Unis entretiennent l'une des relations les plus étroites et les plus solides au monde. Nos deux pays continueront à travailler ensemble pour protéger l'intégrité de notre frontière commune, lutter contre le trafic de drogue et l'immigration illégale tout en facilitant la libre circulation légale des personnes, des services et des biens contribuant à la prospérité de l'Amérique du Nord.

Citations

« Le Canada est fier de nos organismes chargés des frontières et de l'application de la loi qui protègent nos communautés et soutiennent notre économie jour après jour. Ceux-ci comptent également sur leur gouvernement pour les aider à accomplir cette tâche importante, et c'est exactement ce que fera le Plan frontalier du Canada. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Finances et des Affaires intergouvernementales

« Nous devons préserver l'intégrité de notre système d'immigration et veiller à ce qu'il soit bien géré et durable. Alors que nous continuons de travailler avec les États-Unis pour assurer la sécurité des deux côtés de la frontière, nous continuerons d'offrir une protection aux personnes les plus vulnérables du monde tout en maintenant un système d'immigration en lequel les Canadiennes et les Canadiens peuvent avoir confiance. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Les investissements proposés aideront la GRC à maintenir une forte protection des frontières avec la pleine collaboration de nos partenaires, tant au sein de l'appareil gouvernemental canadien qu'aux États-Unis. Les sommes prévues permettront de renforcer les mesures déjà en place grâce à l'acquisition de nouveaux outils spécialisés pour l'application de la loi et à l'augmentation de notre capacité de surveillance aérienne. Nous avons hâte de voir l'incidence qu'elles auront sur le plan opérationnel et serons heureux de fournir d'autres précisions dès que nous le pourrons. »

- Mike Duheme, commissaire de la Gendarmerie royale du Canada

« L'Agence des services frontaliers du Canada est la première ligne de défense du Canada dans 1 200 points d'entrée au pays et dans 40 missions dans 35 pays du monde. Jour après jour, nos employés jouent un rôle crucial dans la protection de nos communautés en empêchant les marchandises dangereuses et les personnes interdites de territoire d'entrer au Canada. Ces investissements aideront davantage nos agents à détecter et à intercepter les drogues illicites, à fournir de nouveaux outils et de nouvelles mesures pour examiner les marchandises destinées à l'exportation, ainsi qu'à collaborer avec nos partenaires nationaux et internationaux pour identifier et traiter les menaces à la sécurité publique. »

- Erin O'Gorman, présidente de l'Agence des services frontaliers du Canada

« Nous investissons dans de nouveaux outils et de nouvelles ressources pour lutter contre la menace des drogues synthétiques illicites qui alimentent la crise des surdoses. Notre gouvernement renforce ses contrôles réglementaires et investit dans l'analyse et le renseignement en matière de drogues afin de soutenir les organismes chargés de l'application de la loi et les services frontaliers. Il s'agit d'une nouvelle étape importante dans la lutte contre la crise des surdoses et la protection des communautés. »

- L'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

Faits en bref

Le budget de 2024 prévoyait l'octroi de 743,5 millions de dollars sur cinq ans, dont 159,5 millions de dollars par année par la suite, pour soutenir la stabilité et l'intégrité du système d'asile du Canada en augmentant la capacité de traitement et de prise de décision.

Depuis la mise en place d'une exigence de visa partielle pour les ressortissants mexicains en février 2024, le Canada a constaté une diminution importante du nombre de demandes d'asile présentées par ce groupe démographique. Le nombre moyen de demandes par mois est passé de 2 068 au cours des huit mois précédant l'imposition du visa à 541 au cours des huit mois suivant l'imposition du visa.

mise en place d'une exigence de visa partielle pour les ressortissants mexicains en février 2024, le Canada a constaté une diminution importante du nombre de demandes d'asile présentées par ce groupe démographique. Le nombre moyen de demandes par mois est passé de 2 068 au cours des huit mois précédant l'imposition du visa à 541 au cours des huit mois suivant l'imposition du visa. L'Entente sur les tiers pays sûrs (ETPS) est en vigueur depuis 2004 et constitue un outil important pour le Canada et les États-Unis afin de travailler ensemble sur la gestion ordonnée des demandes d'asile déposées dans nos pays. En mars 2023, l'ETPS a été étendue pour s'appliquer à l'ensemble de la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis, y compris les voies navigables intérieures, telles que les Grands Lacs.

constitue un outil important pour le Canada et les États-Unis afin de travailler ensemble sur la gestion ordonnée des demandes d'asile déposées dans nos pays. En mars 2023, l'ETPS a été étendue pour s'appliquer à l'ensemble de la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis, y compris les voies navigables intérieures, telles que les Grands Lacs. Le nouveau Centre canadien de profilage des drogues de Santé Canada complétera la capacité de laboratoire existante en permettant une analyse plus spécialisée des échantillons de drogues synthétiques. L'analyse ira au-delà de l'identification des composants d'un échantillon et examinera les marqueurs pour aider à déterminer où les substances ont été fabriquées.

La nouvelle Unité de gestion des risques liés aux produits chimiques précurseurs de Santé Canada renforcera la surveillance des produits chimiques précurseurs et suivra les tendances émergentes des drogues illicites.

Liens connexes

Restez branché

Suivez Sécurité publique Canada sur X , LinkedIn et YouTube .

