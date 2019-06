Le gouvernement du Canada annonce qu'il soutiendra la création d'un écosystème d'innovation dans le domaine de l'aérospatiale

Grâce à l'écosystème, on pourra mener des recherches, accélérer la commercialisation de produits et créer des emplois hautement spécialisés

OTTAWA, le 16 juin 2019 /CNW/ - Les multinationales investissent dans les industries canadiennes de l'aérospatiale et de l'espace de calibre mondial parce qu'elles sont reconnues à l'international, axées sur l'exportation et tournées vers l'innovation. La réussite de ces industries est le fruit du talent d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et de l'engagement du gouvernement du Canada à continuer d'accroître leur compétitivité.

Reconnaissant l'importance d'une étroite collaboration entre les divers acteurs du domaine pour le développement des technologies de demain, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé un investissement qui pourrait atteindre 49 millions de dollars dans l'Association des industries aérospatiales du Canada, au titre du Fonds stratégique pour l'innovation - Écosystèmes nationaux. L'objectif est de rassembler les meilleurs chercheurs, entreprises et ressources de l'industrie de l'aérospatiale pour créer un écosystème national d'innovation dans ce domaine. Cet écosystème permettra de trouver des solutions aux défis technologiques que doit relever l'industrie, d'accélérer la commercialisation de produits nouveaux et améliorés, et de créer davantage d'emplois hautement spécialisés pour les Canadiens.

Cette annonce a été faite lors de la visite du ministre Bains au Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget 2019, où il dirige une délégation de 420 représentants de plus de 140 entreprises canadiennes de l'aérospatiale. Plusieurs entreprises d'importance seront présentes au Salon, dont Airbus Canada Limited Partnership (anglais), Bell (anglais), Bombardier, CAE, Esterline, Héroux-Devtek, IMP Aerospace (anglais), Mitsubishi Heavy Industries (anglais), Canada Aerospace, Pratt & Whitney Canada, Safran Landing Systems et Viking Air (anglais).

Afin de promouvoir le Canada comme destination où investir pour les multinationales, le ministre Bains a rencontré des dirigeants d'entreprises nationales et étrangères de l'aérospatiale et de l'espace. Au cours de ces entretiens, il a pu souligner l'engagement pris par le gouvernement à l'égard de ces industries dans le Plan pour l'innovation et les compétences, une stratégie pluriannuelle visant à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne.

« Le gouvernement travaille en étroite collaboration avec nos entreprises de calibre mondial, y compris les petites et moyennes entreprises, pour renforcer la position enviable du Canada en tant que chef de file mondial de l'innovation dans les domaines de l'aérospatiale et de l'espace. Grâce à la collaboration entre les meilleurs chercheurs et les plus novatrices entreprises du pays visant la réalisation de percées dans le domaine de l'aérospatiale, il y aura davantage d'emplois de qualité pour les Canadiens qui veulent travailler au développement des technologies aérospatiales de l'avenir.

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

Le financement annoncé aujourd'hui pour l'Association des industries aérospatiales du Canada est issu du volet 5 du Fonds stratégique pour l'innovation. Ce volet vise à soutenir des initiatives d'envergure qui créeront une collaboration à forte incidence, au profit des Canadiens et des écosystèmes d'innovation canadiens.

En 2018, l'industrie de l'aérospatiale a contribué pour plus de 25 milliards de dollars au produit intérieur brut, et a offert de l'emploi à environ 213 000 personnes au sein de l'économie canadienne.

Le Canada se classe au premier rang mondial de la production de simulateurs de vols civils, de turbopropulseurs et de moteurs d'hélicoptère. Le Canada est le seul pays figurant au palmarès des cinq meilleurs pays pour tous les sous-segments des simulateurs de vols civils, des moteurs et des aéronefs.

se classe au premier rang mondial de la production de simulateurs de vols civils, de turbopropulseurs et de moteurs d'hélicoptère. est le seul pays figurant au palmarès des cinq meilleurs pays pour tous les sous-segments des simulateurs de vols civils, des moteurs et des aéronefs. Les entreprises du secteur canadien de la fabrication aérospatiale utilisent près de 50 % plus de technologies de pointe et deux fois plus de technologies émergentes clés que la moyenne du secteur de la fabrication.

Le 6 mars 2019, le gouvernement du Canada a publié Exploration, imagination, innovation : Une nouvelle stratégie spatiale pour le Canada, sa stratégie spatiale nationale qui met l'accent sur la valeur stratégique de l'espace et de l'exploration spatiale pour le Canada.

Premier pays à s'engager à participer à la mission du « Gateway » lunaire dirigée par la NASA, le Canada réalise des investissements considérables pour mettre au point la technologie de satellite de communication en orbite basse, dans le but de brancher les Canadiens, peu importe où ils vivent au pays.

