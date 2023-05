La ministre Bennett a également participé à la Marche de Flora pour la santé mentale périnatale

OTTAWA, ON, le 4 mai 2023 /CNW/ - Pendant la grossesse et après l'accouchement, de nombreuses femmes développent d'importants problèmes de santé mentale, comme des dépression, des psychoses et des pensées suicidaires. Ces problèmes de santé mentale périnataux peuvent non seulement nuire à la mère et à l'enfant, mais également entraîner des conséquences négatives à long terme sur les familles. Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir la santé mentale maternelle et à créer un avenir sans stigmatisation autour des maladies mentales périnatales.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale maternelle et de la Semaine de la santé mentale au Canada, l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé un financement de près de 857 000 $ pour des projets d'appui à la santé mentale maternelle de trois organismes. Cette annonce a été faite lors de la deuxième Marche de Flora, une activité bénéfice annuelle organisée par le Collectif canadien pour la santé mentale périnatale en l'honneur de Flora Babakhani, une mère canadienne qui a perdu la vie des suites d'une psychose postnatale non détectée et non traitée.

Santé Canada versera 372 000 $ au Women's College Hospital pour l'élaboration de lignes directrices cliniques nationales concernant les troubles de l'humeur périnataux. Cette mesure soutient l'engagement du gouvernement du Canada de créer des normes en santé mentale ainsi que d'assurer un accès en temps opportun à des services périnataux en santé mentale. Ces lignes directrices aideront les individus, les familles et les aidants à mieux comprendre quoi demander en matière de soins, les professionnels de la santé à étendre leurs connaissances des soins périnataux qui devraient être offerts, et les organismes de soins de santé à mesurer, à évaluer et à améliorer leur rendement.

De plus, l'Agence de la santé publique du Canada versera 279 000 $ à la Canadian Mothercraft Society pour favoriser l'attachement sécurisant entre les mères et leurs enfants et 206 000 $ à la Families Matter Society of Calgary pour diriger des projets visant à favoriser la santé mentale positive par un accès accru à des services de soutien offerts aux parents noirs aux prises avec des troubles de l'humeur périnataux.

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur les investissements prévus par le gouvernement du Canada dans le budget 2023, notamment sur le plan visant à investir près de 200 milliards de dollars sur dix ans pour améliorer les services de santé offerts aux Canadiens, réduire les arriérés chirurgicaux, soutenir les travailleurs de la santé et améliorer les services intégrés en santé mentale et en consommation de substances. Nous continuerons de faire tout ce qui est nécessaire pour que les soins de santé mentale, dont les soins périnataux, fassent partie intégrante de notre système de santé.

Citations

« Au Canada, un quart des mères ayant récemment accouché ont indiqué avoir connu un état qui s'apparente à la dépression ou à l'anxiété post-partum. Le financement annoncé aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale maternelle, de la Semaine de la santé mentale et de la deuxième Marche annuelle de Flora - honorant la mémoire de Flora Babakhani, qui a tragiquement perdu la vie des suites d'une psychose post-partum - permettra à un plus grand nombre de mères au Canada d'avoir accès aux services de santé mentale dont elles ont besoin et qu'elles méritent. À tous les nouveaux parents qui éprouvent des difficultés, ne portez pas ce fardeau seul ou en silence. Demander de l'aide est la chose la plus importante que vous puissiez faire pour vous-mêmes. Vous n'êtes pas seuls. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« C'est pour nous une joie immense de collaborer avec nos collègues et des intervenants de diverses populations de partout au pays pour l'élaboration des toutes premières lignes directrices de pratique clinique pour les troubles anxieux et les troubles de l'humeur périnataux au Canada. Ces lignes directrices de pratique clinique nationales offriront des orientations claires aux professionnels de la santé mentale quant aux meilleurs traitements pour les problèmes de santé mentale les plus communs lors de la grossesse et de la période postnatale, en plus d'appuyer les personnes touchées et leurs familles en leur faisant savoir ce à quoi elles peuvent et doivent s'attendre de leur traitement. »

Dre Simone Vigod (Women's College Hospital-Université de Toronto) et Dr Benicio Frey (Université McMaster-St. Joseph's Healthcare Hamilton)

Coresponsables du projet d'élaboration de lignes directrices cliniques sur les troubles de l'humeur périnataux

« La société Mothercraft félicite le gouvernement fédéral de son engagement à appuyer les personnes touchées de manière disproportionnée par la COVID-19. Nous savons que la pandémie a beaucoup nui aux mères et aux jeunes enfants touchés par des situations de violence familiale, de consommation de substances ou de problèmes de santé mentale. Grâce au projet de guérison par les relations interpersonnelles de Mothercraft, nous avons hâte d'accroître l'accès à une gamme de services et de mesures de soutien dans le but de favoriser la santé des mères et des enfants. »

Michele Lupa

Directrice générale, Canadian Mothercraft Society

« Les troubles anxieux et les troubles de l'humeur périnataux sont la complication la plus commune au cours de la grossesse et de la période postnatale de deux ans suivant la naissance. Les femmes noires sont deux fois plus susceptibles de développer des troubles de santé mentale périnataux, mais deux fois moins susceptibles d'être traitées. Pour s'attaquer à cet écart, un programme axé sur un modèle de soutien par les pairs a été créé pour outiller des femmes noires ayant elles-mêmes eu des troubles de santé mentale périnataux. Ces pairs aidants fourniront de l'espoir aux nouveaux parents des communautés noires grâce à cette ressource plus que nécessaire. »

Amanda McMillan

Gestionnaire, programmes de santé mentale périnatale, Families Matter Society of Calgary

Faits en bref

La promotion de la santé mentale et la prévention de la maladie mentale sont des éléments essentiels au bien-être, et elles peuvent contribuer à réduire le recours au système de santé. Des projets communautaires axés sur la promotion de la santé mentale peuvent améliorer les résultats sur la santé.

Le portail Espace mieux-être Canada offre accès gratuitement à des contenus éducatifs, à des thérapies autogérées, à un soutien par les pairs avec modérateur et à du counseling individuel offert par des professionnels de la santé compétents. Si vous ou l'un de vos proches avez des difficultés, vous pouvez avoir accès au portail Espace mieux-être Canada , téléphoner au 1-866-585-0445 ou texter MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes).

offre accès gratuitement à des contenus éducatifs, à des thérapies autogérées, à un soutien par les pairs avec modérateur et à du counseling individuel offert par des professionnels de la santé compétents. Si vous ou l'un de vos proches avez des difficultés, vous pouvez avoir accès au , téléphoner au 1-866-585-0445 ou texter MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes). Jeunesse, J'écoute offre 24 heures sur 24, sept jours sur sept, des services de santé mentale en ligne qui fournissent un soutien gratuit et confidentiel aux jeunes en français et en anglais.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Maja Staka, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de l'honorable Carolyn Bennett, Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709