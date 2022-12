Améliorer les résultats en matière de santé pour les peuples autochtones qui sont susceptibles de subir des risques liés à la consommation de substances et de faire des surdoses au Canada

TORONTO, le 2 déc. 2022 /CNW/ - Les effets persistants du colonialisme et du racisme institutionnel sont étroitement liés aux risques disproportionnés que la crise des surdoses et l'approvisionnement en drogues de plus en plus toxiques ont causés aux peuples autochtones. Le gouvernement du Canada est résolu à remédier à ces risques et à fournir à toutes les communautés autochtones les services ciblés, adaptés aux traumatismes et culturellement sûrs dont elles ont besoin en matière de soutien en santé mentale et en consommation de substances.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé un financement fédéral de près de 10 millions de dollars pour 16 projets partout au Canada, dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada.

Le financement annoncé aujourd'hui aidera directement les membres des communautés autochtones et permettra la réalisation de projets communautaires novateurs qui serviront les nombreuses communautés et personnes qui en ont besoin. Cela étant dit, il faut faire davantage pour aider les personnes, les familles et les communautés autochtones de tout le pays à accéder à du soutien et à des services vitaux en matière de consommation de substances.

Nous continuerons de travailler en partenariat avec des dirigeants autochtones, des intervenants, des personnes ayant de l'expérience vécue concrète de la consommation de substances, ainsi que des organismes dans les communautés partout au pays afin de sauver des vies et d'améliorer les résultats en matière de santé des membres des Premières nations, des Inuits et des Métis.

Citations

« Les peuples autochtones subissent de manière disproportionnée les risques de la crise des surdoses et des drogues illégales toxiques. Cette crise ne fait que s'intensifier en raison de la pandémie; il est donc impératif d'agir maintenant. Le financement annoncé aujourd'hui permettra d'aider les communautés des Premières nations, des Inuits et des Métis aux prises avec des problèmes de consommation de substances à obtenir le soutien dont elles ont besoin en matière de dépendance et de santé mentale adapté à la culture et tenant compte des traumatismes. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Les Premières nations, les Inuits et les Métis continuent de subir des répercussions considérables sur leur santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle en raison des processus historiques et continus de colonisation. Grâce au financement du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances de Santé Canada, l'organisation Native Child and Family Services of Toronto est en mesure de fournir des services de santé essentiels et adaptés à la culture dans toute la ville de Toronto. Les membres de la communauté qui accèdent à ces services continuent d'être touchés de manière disproportionnée par les effets persistants de la pandémie de COVID-19, notamment l'aggravation de la crise des opioïdes. La réduction des méfaits fait partie intégrante des soins de santé, et nous sommes reconnaissants à Santé Canada de nous soutenir dans la prestation de ces services essentiels d'une façon qui reflète la communauté que nous servons et qui est élaborée conjointement avec elle. »

Jeffrey Schiffer, Ph. D.

Directeur général, Native Child and Family Services of Toronto

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a récemment fait d'importants investissements pour améliorer le bien-être mental dans les communautés autochtones, avec un investissement approximatif de 645 millions de dollars en 2021-2022. Ces investissements visent à répondre aux besoins immédiats des communautés en matière de bien-être mental en appuyant les efforts de prévention du suicide, de promotion de la vie et d'intervention en cas de crise dirigés par des Autochtones, notamment au moyen de services de ligne d'écoute, et en favorisant la prestation de services de traitement et de prévention de la consommation de substances adaptés à la culture dans les communautés autochtones.

a récemment fait d'importants investissements pour améliorer le bien-être mental dans les communautés autochtones, avec un investissement approximatif de 645 millions de dollars en 2021-2022. Ces investissements visent à répondre aux besoins immédiats des communautés en matière de bien-être mental en appuyant les efforts de prévention du suicide, de promotion de la vie et d'intervention en cas de crise dirigés par des Autochtones, notamment au moyen de services de ligne d'écoute, et en favorisant la prestation de services de traitement et de prévention de la consommation de substances adaptés à la culture dans les communautés autochtones. En outre, grâce au PUDS, le gouvernement du Canada a soutenu depuis 2017 plus de 300 projets visant à lutter contre les problèmes de consommation de substances au pays, dont 40 projets en cours qui sont menés par des communautés autochtones ou qui leur sont destinés.

a soutenu depuis 2017 plus de 300 projets visant à lutter contre les problèmes de consommation de substances au pays, dont 40 projets en cours qui sont menés par des communautés autochtones ou qui leur sont destinés. Les initiatives annoncées aujourd'hui s'étendent sur tout le continuum de soins (prévention, réduction des risques, traitement) et varient des projets de prestation de services communautaires (comme la vérification des drogues) aux projets de traitement, de rétablissement et de sensibilisation..

Le budget de 2022 a annoncé l'octroi de 100 millions de dollars sur 3 ans pour soutenir la réduction des risques, le traitement et la prévention à l'échelle communautaire.

Cette somme s'ajoute aux 116 millions de dollars prévus dans le budget de 2021 et aux 66 millions de dollars prévus dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020 pour le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances.

