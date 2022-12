Le gouvernement fédéral prend des mesures supplémentaires pour aider les start-ups canadiennes à croître et à prospérer en investissant 90 millions de dollars dans des programmes de propriété intellectuelle

HALIFAX, NS, le 19 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, Andy Fillmore, annonce, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, le nom des partenaires du programme ÉléverlaPI. Le programme a été annoncé dans le cadre du budget de 2021 et est assorti d'un investissement de 90 millions de dollars sur quatre ans pour aider les accélérateurs et incubateurs d'entreprises à fournir aux start-ups un accès au soutien professionnel en matière de propriété intellectuelle (PI). ÉleverlaPI tire parti des réseaux d'affaires du pays pour permettre aux start-ups canadiennes de protéger, de gérer stratégiquement et d'exploiter leur PI.

À la suite d'un appel national de propositions concurrentiel, les cinq partenaires suivants ont été sélectionnés pour accélérer le soutien en matière de PI auprès des start-ups du Canada :

Springboard Atlantic - Appuie les start-ups de Terre-Neuve-et- Labrador , de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard

- Appuie les start-ups de Terre-Neuve-et- , de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard Mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec - Appuie les start-ups au Québec

- Appuie les start-ups au Québec Communitech Corporation - Appuie les start-ups en Ontario , au Manitoba et en Saskatchewan

- Appuie les start-ups en , au et en L 'Université de Calgary , avec Innovate Calgary et à Economic Development Lethbridge - Appuie les start-ups en Alberta

- Appuie les start-ups en New Ventures BC - Appuie les start-ups en Colombie-Britannique, au Yukon , au Nunavut et aux Territoires du Nord-Ouest

Le programme ÉleverlaPI permettra aux start-ups canadiennes d'élaborer de meilleures stratégies en matière de PI. De plus, il leur offrira davantage de formation et les sensibilisera quant à la nature essentielle de la PI pour l'écosystème canadien d'innovation.

Citations

« Les start-ups canadiennes sont parmi les plus novatrices et les plus ingénieuses au monde. C'est pourquoi notre gouvernement s'est engagé à les soutenir de façon qu'elles puissent mieux protéger et gérer leur propriété intellectuelle. Grâce à cet investissement, nous permettons aux start-ups d'élaborer des stratégies de PI pour leur croissance à long terme. Nous continuerons de faire tout ce qui est possible pour que les entreprises canadiennes réussissent tant au pays qu'à l'étranger. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Partout au pays, les start-ups canadiennes font leur marque : elles créent des emplois, elles stimulent l'innovation et elles font croître l'économie de leur région. Dans le cadre de son programme ÉleverlaPI, le gouvernement fédéral fournit aux start-ups canadiennes le soutien professionnel en matière de propriété intellectuelle dont elles ont besoin pour concrétiser leurs idées novatrices et pour continuer de croître. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et le député d'Halifax, Andy Fillmore

Faits en bref

Dans le budget de 2021, le gouvernement a annoncé un financement de 90 millions de dollars sur quatre ans à partir de 2022-2023 pour créer ÉleverlaPI.

Ce programme aidera les accélérateurs et incubateurs d'entreprises à fournir aux start-ups canadiennes les outils dont elles ont besoin pour protéger, gérer stratégiquement et exploiter leur propriété intellectuelle (PI).

Pour aider les entreprises à comprendre et à protéger leur PI, et à y avoir accès, Innovation, Sciences et Développement économique Canada a lancé la Stratégie en matière de propriété intellectuelle, une vaste stratégie nationale visant à aider les entreprises à protéger et à mettre à profit leur PI grâce à des initiatives d'éducation et de sensibilisation, à l'élaboration de nouveaux outils de PI et à une réforme législative.

a lancé la Stratégie en matière de propriété intellectuelle, une vaste stratégie nationale visant à aider les entreprises à protéger et à mettre à profit leur PI grâce à des initiatives d'éducation et de sensibilisation, à l'élaboration de nouveaux outils de PI et à une réforme législative. L'appel national de propositions d'ÉleverlaPI s'est terminé le 28 juin 2022.

