TORONTO, le 12 juill. 2024 /CNW/ - Le diabète est l'une des maladies chroniques les plus répandues au Canada, touchant environ 3,6 millions de personnes, auxquelles s'ajoutent plus de 200 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Le nombre de personnes vivant avec le diabète devrait continuer à augmenter en raison du vieillissement et de la croissance de la population canadienne.

Aujourd'hui, Sonia Sidhu, députée de Brampton-Sud, au nom de l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, et de l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique, a annoncé la dernière étape et les sept finalistes du Défi axé sur la prévention du diabète de type 2.

Ce défi fait partie des mesures innovantes prises par l'Agence de la santé publique du Canada pour soutenir la prévention des maladies chroniques au Canada. Lancé à l'automne 2022 en partenariat avec Impact Canada, il a incité les innovateurs à élaborer et à mettre en œuvre des approches communautaires concertées qui s'attaquent aux obstacles et aux influences pouvant entraîner un risque accru de diabète de type 2.

Chaque finaliste recevra un prix de 600 000 dollars, pour un total de 4,2 millions de dollars, afin de démontrer l'efficacité de son concept. Le Défi permettra aux communautés canadiennes de préserver leur santé en leur fournissant des outils et des ressources pour apprendre et adopter des comportements sains afin de prévenir le diabète de type 2 ou d'atténuer les conditions de santé négatives liées au diabète.

Les finalistes disposeront de 18 à 21 mois pour mettre en œuvre leurs concepts. Les résultats seront soumis au jury pour examen et évaluation, et jusqu'à deux gagnants seront sélectionnés pour recevoir un grand prix de 1,25 million de dollars.

Citations

« Ce défi nous permettra de trouver des solutions innovantes pour lutter contre le diabète au Canada parallèlement à notre Régime national d'assurance médicaments, que nous mettons en place afin que toutes les personnes atteintes de diabète au Canada aient accès aux médicaments dont elles ont besoin. J'aimerais exprimer ma gratitude à tous les participants au défi. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« Le Défi soutient notre objectif, qui est d'améliorer la santé des Canadiennes et des Canadiens en encourageant des modes de vie sains et actifs. Il est prouvé que l'activité physique aide à prévenir les maladies chroniques, comme le diabète, tout en améliorant la santé physique et mentale en général. Je tiens à remercier tous les participants et à féliciter les finalistes. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre des Sports et de l'Activité physique

« Le contexte propre à chaque communauté du Canada joue sur le risque de développer un diabète, et se traduit également par un ensemble unique de forces et de compétences au sein de la communauté. Félicitations aux finalistes qui ont proposé des approches novatrices répondant aux besoins de leur communauté, créant ainsi de nouvelles façons d'utiliser les ressources, les mesures de soutien et les idées pour mieux communiquer avec la population et prévenir le diabète de type 2. »

Sonia Sidhu

Députée de Brampton-Sud

Faits en bref

Il existe trois principaux types de diabète : le diabète de type 1, le diabète de type 2 et le diabète gestationnel. D'autres types sont peu courants et peuvent être causés par des mutations génétiques, d'autres maladies ou des médicaments. Le diabète de type 2 représente environ 90 % des cas de diabète chez les adultes au Canada . Divers facteurs influencent le développement du diabète de type 2, notamment l'âge, la génétique, les facteurs de risque modifiables liés au mode de vie et les déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la santé qui s'entrecroisent.

. Divers facteurs influencent le développement du diabète de type 2, notamment l'âge, la génétique, les facteurs de risque modifiables liés au mode de vie et les déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la santé qui s'entrecroisent. Des comportements sains (par exemple, une alimentation saine et de l'activité physique) peuvent réduire le risque de diabète de type 2 et les effets négatifs sur la santé liés au diabète.

Certaines personnes au Canada , comme les personnes d'origine africaine, les Premières Nations et les Métis, les personnes d'origine asiatique du Sud et de l'Est, ainsi que les personnes dont le revenu du ménage et le niveau d'éducation sont inférieurs, présentent des taux de diabète de type 2 plus élevés que ceux de la population générale.

Produits connexes

