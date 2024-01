GATINEAU, QC, le 10 janv. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à doter les membres des Forces armées canadiennes (FAC) des véhicules modernes, de l'équipement et des services dont ils ont besoin pour protéger la population canadienne. Pour soutenir les exercices et les opérations à l'échelle nationale et internationale, les FAC doivent pouvoir compter sur une solide chaîne logistique. Les véhicules logistiques utilisés pour le transport de matériel, de munitions, de personnel et d'autres fournitures entre les zones d'opérations et à l'intérieur de celles-ci sont une partie importante de cette chaîne.

À la suite d'un processus d'approvisionnement mené avec ouverture, équité et transparence ayant comporté de nombreuses consultations de l'industrie, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a désigné General Dynamics Land Systems-Canada comme étant le soumissionnaire privilégié appelé éventuellement à fournir aux FAC une nouvelle flotte de véhicules logistiques légers et lourds, de l'équipement et le soutien en service connexe. Les nouveaux véhicules et le nouvel équipement offriront plus de mobilité et de protection, et ils aideront les FAC à mener à bien leurs missions au Canada et à l'étranger.

Dans le cadre du projet de modernisation des véhicules logistiques, le gouvernement du Canada remplace sa flotte actuelle de véhicules logistiques, qui peuvent servir à transporter des ressources, du personnel et des biens militaires au cours d'opérations et d'exercices d'entraînement menés au pays et à l'étranger.

La désignation de General Dynamics Land Systems-Canada à titre de soumissionnaire privilégié représente une étape importante du processus d'approvisionnement concurrentiel et fait suite à l'évaluation rigoureuse des soumissions. Il est prévu qu'un contrat sera attribué à l'entreprise au printemps 2024, sous réserve des approbations finales du gouvernement.

La Politique des retombées industrielles et technologiques du Canada s'applique à ce marché. Elle exige du fournisseur qu'il investisse au Canada un montant équivalant à la valeur de l'acquisition.

Afin de favoriser la participation des Autochtones à l'exécution du projet, le soumissionnaire retenu devra présenter un plan de participation des Autochtones après l'attribution du contrat. Ce plan vise à engager jusqu'à 5 % de la valeur du contrat afin de soutenir l'emploi de personnes autochtones ainsi que l'achat de biens et de services auprès d'entreprises et d'entrepreneurs autochtones. Le plan permettra également de mettre en œuvre de la formation et des programmes de perfectionnement en collaboration avec les partenaires autochtones du soumissionnaire retenu.

« La désignation de General Dynamics Land Systems-Canada comme soumissionnaire privilégié pour le projet de modernisation des véhicules logistiques marque une étape importante du processus d'approvisionnement visant à moderniser la flotte existante des Forces armées canadiennes. Cela garantira que les membres des Forces disposeront des véhicules, de l'équipement et des services dont ils ont besoin pour continuer de mener leurs missions de combat, de secours en cas de catastrophe et de maintien de la paix au Canada et à l'étranger. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Dans le cadre du projet de modernisation des véhicules logistiques, nous investissons afin de fournir aux Forces armées canadiennes des véhicules logistiques modernes qui serviront à transporter le personnel, l'équipement et les approvisionnements à l'appui d'opérations menées au pays et à l'étranger. L'étape franchie aujourd'hui est un grand pas en avant pour ce projet. Grâce à cette décision, l'Armée canadienne se rapproche du jour où elle recevra les véhicules dont elle a besoin pour continuer à protéger la population canadienne. »

L'honorable Bill Blair

Ministre de la Défense nationale

« Les membres des Forces armées canadiennes méritent d'être équipés avec tout le matériel moderne nécessaire pour accomplir leurs missions au pays comme à l'étranger. Ce projet permettra aux militaires de disposer du parc de véhicules dont ils ont besoin. Il favorisera également la création et le maintien d'emplois hautement spécialisés et la croissance économique au Canada. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Les faits en bref

La Défense nationale doit acquérir une nouvelle flotte de véhicules logistiques légers et lourds, des remorques, des modules de véhicule, des ensembles de protection blindée, un soutien logistique et le soutien en service initial.

Les véhicules logistiques et leur équipement seront utilisés dans le cadre de diverses missions, notamment lors des opérations de secours menées au Canada et à l'étranger à la suite de catastrophes, de même qu'au cours des activités de soutien au combat et de maintien de la paix menées à l'étranger.

et à l'étranger à la suite de catastrophes, de même qu'au cours des activités de soutien au combat et de maintien de la paix menées à l'étranger. La consultation des fournisseurs qualifiés a fait partie intégrante du processus d'approvisionnement. Elle a permis au gouvernement du Canada de définir ses exigences et aux représentants de l'industrie de formuler leurs commentaires.

de définir ses exigences et aux représentants de l'industrie de formuler leurs commentaires. Afin d'assurer l'équité et l'intégrité du processus d'approvisionnement, SPAC a retenu les services d'un surveillant de l'équité indépendant pour observer le déroulement du processus, y compris les discussions à venir avec General Dynamics Land Systems- Canada . Le surveillant de l'équité présentera un rapport impartial qui fera état des opinions et des observations formulées au fil des activités d'approvisionnement qu'il a observées.

. Le surveillant de l'équité présentera un rapport impartial qui fera état des opinions et des observations formulées au fil des activités d'approvisionnement qu'il a observées. Le processus d'approvisionnement concurrentiel a été lancé le 18 mars 2019 avec la publication de l'ébauche de l'invitation à se qualifier (IQ). L'IQ officielle a été publiée le 26 avril 2019, et la liste des fournisseurs qualifiés a été rendue publique le 8 juillet 2019.

la liste des fournisseurs qualifiés a été rendue publique le 8 juillet 2019. La version définitive de la demande de proposition (DP) a été transmise aux fournisseurs qualifiés en août 2021. Le tout s'est déroulé en 2 phases pour permettre aux fournisseurs d'examiner les exigences principales du projet de modernisation des véhicules logistiques et de donner leurs commentaires à ce sujet. La DP définitive a été émises en décembre 2021 et a pris fin en mai 2022.

