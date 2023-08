OTTAWA, ON, le 15 août 2023 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé aujourd'hui le renouvellement des mandats de Marie Campagna et de Karla Avis-Birch au conseil d'administration de l'Autorité du pont Windsor-Détroit (APWD), la société d'État responsable de la réalisation du projet du pont international Gordie-Howe.

Karla Avis-Birch cumule 25 ans d'expérience dans la gestion et l'exécution de grands projets d'infrastructure. Actuellement chef de la planification pour Metrolinx, Karla Avis-Birch a occupé des fonctions progressives au sein de Metrolinx, ayant supervisé la réalisation de plusieurs projets de transport en commun en partenariat avec Infrastructure Ontario, y compris des projets de construction de stations et des projets communautaires orientés vers le transport en commun. Elle a aussi créé le premier bureau de Metrolinx chargé du contrôle des projets et des normes de conception, et introduit un système automatisé de suivi des projets au sein de l'organisation.

Marie Campagna possède plus de 30 années d'expérience qu'elle a acquise progressivement dans les secteurs public et privé. Elle a bâti sa carrière dans le soutien opérationnel et financier. Elle a travaillé dans de nombreux domaines, notamment les soins de santé, l'automobile, la logistique et les produits pharmaceutiques. Ancienne vice-présidente, Services généraux, Développement des affaires et dirigeante principale des finances de l'Hôtel-Dieu Grace Healthcare, Marie Campagna est actuellement cadre en résidence à l'Odette School of Business de l'Université de Windsor, animatrice de programme auprès de CPA Ontario et CFO et conseillère en affaires de REEL Outline.

Le pont international Gordie-Howe soutiendra la croissance économique en améliorant les liaisons entre le Canada et les États-Unis et en permettant la circulation continue des personnes et des marchandises dans un corridor sûr, sécurisé et efficace entre Windsor et Detroit.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada stimule l'économie de notre pays, accroît la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens.

« Le renouvellement du mandat de Marie Campagna et du mandat de Karla Avis-Birch, annoncé aujourd'hui, permettra d'assurer la stabilité du conseil d'administration au cours d'une phase cruciale de la construction du projet du pont international Gordie Howe. Leur expérience et leurs connaissances continueront d'être un atout pour le conseil d'administration, ce qui générera d'importantes retombées économiques pour les travailleurs et les entreprises du Canada. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Le projet du pont international Gordie-Howe entre Windsor ( Ontario ) et Detroit ( Michigan ) est réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé par l'APWD, une société d'État canadienne à but non lucratif. Chargée de superviser et de gérer la construction et l'exploitation du nouveau pont, l'APWD travaille en étroite collaboration avec l'Autorité internationale, qui comprend des membres du Michigan et du Canada , afin de soutenir l'accord de traversée.

( ) et ( ) est réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé par l'APWD, une société d'État canadienne à but non lucratif. Chargée de superviser et de gérer la construction et l'exploitation du nouveau pont, l'APWD travaille en étroite collaboration avec l'Autorité internationale, qui comprend des membres du et du , afin de soutenir l'accord de traversée. L'APWD est dirigée par le PDG Charl van Niekerk et gouvernée par un conseil d'administration chargé de superviser les activités commerciales de l'APWD, l'engagement avec les principaux intervenants, ainsi que la gestion et la réalisation du projet. Le conseil d'administration, dirigé par le président Tim Murphy , est composé de neuf membres au maximum.

, est composé de neuf membres au maximum. Le pont international Gordie-Howe est un mégaprojet générationnel de 5,7 milliards de dollars comprenant de multiples composantes, dont ce qui sera le plus long pont à haubans d'Amérique du Nord, le plus grand port d'entrée canadien le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis, un port d'entrée américain - l'un des plus grands d'Amérique du Nord - l'échangeur de l'Interstate 75 du Michigan et des ponts d'approche de part et d'autre de la frontière. Une fois construit, le pont offrira une voie de transport ininterrompue, d'autoroute à autoroute, de Montréal au Mexique, avec des liaisons directes entre l'autoroute 401 en Ontario et l'Interstate 75 au Michigan .

