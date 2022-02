Un investissement de 80 millions de dollars permettra à 29 organismes d'offrir 3 millions d'occasions de formation à des élèves pour qu'ils puissent acquérir des compétences numériques et des connaissances en codage

OTTAWA, ON, le 11 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Le Canada doit se doter d'une main-d'œuvre chevronnée en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques (STIM), et capable de soutenir la concurrence dans l'économie numérique. Pour veiller à ce que la prochaine génération de jeunes Canadiens réussisse dans cette réalité numérique, le gouvernement du Canada aide des millions d'élèves à améliorer leurs compétences numériques.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé aujourd'hui le nom des 29 organismes à l'échelle du pays qui ont obtenu des fonds totalisant 80 millions de dollars dans le cadre de la troisième phase du programme CodeCan.

Grâce à cet investissement, ces organismes seront en mesure d'offrir 3 millions d'occasions de formation à des élèves de la maternelle à la fin du secondaire, qui pourront alors acquérir des compétences numériques, comme le codage, l'analyse de données et le développement de contenu numérique. Depuis 2017, CodeCan a contribué à fournir plus de 4,5 millions d'occasions de formation en codage et en compétences numériques à des élèves ainsi que plus de 220 000 occasions à des enseignants. Avec l'annonce d'aujourd'hui, ce sont 7,5 millions d'occasions de formation qui auront été offertes pour aider des millions de jeunes Canadiens à se préparer aux emplois de demain. CodeCan aide également les enseignants à acquérir le savoir-faire nécessaire pour intégrer les nouvelles compétences numériques et les nouvelles technologies en classe. Le programme a aussi comme objectif d'inciter les membres de groupes sous-représentés, comme les jeunes Autochtones, les jeunes Noirs et les filles, à poursuivre une carrière en STIM.

Par ailleurs, CodeCan cadre bien avec la Charte canadienne du numérique, une approche fondée sur des principes visant à renforcer la confiance de la population à l'égard du monde numérique. Le premier principe de la Charte consiste à donner à tous les Canadiens des chances égales de participer au monde numérique et à faire en sorte qu'ils disposent des outils nécessaires pour y arriver, c'est-à-dire l'accès, la connectivité, la littératie et les compétences.

Citations

« Si nous voulons assurer notre prospérité économique pour de nombreuses années à venir, nous devons soutenir les jeunes Canadiens dans le monde numérique. En investissant dans des ressources qui enseignent aux élèves des matières comme le codage et l'analyse de données, nous aidons ceux-ci à acquérir les compétences nécessaires pour réussir au sein de l'économie du 21e siècle. Et ce sont précisément ces compétences qui leur permettront de passer des salles de classe aux laboratoires de recherche, aux usines et aux salles de réunion. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Faits en bref



Tel qu'il l'a annoncé dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada investit 80 millions de dollars dans le programme CodeCan. Cet investissement s'ajoute à ceux de 60 millions de dollars et de 50 millions de dollars annoncés dans les budgets de 2019 et de 2017, respectivement.

de 2017, respectivement. Dans le cadre de ses première et deuxième phases, le programme CodeCan a contribué à fournir plus de 4,5 millions d'occasions de formation en codage et en compétences numériques à des millions d'élèves canadiens ainsi que plus de 220 000 occasions à des enseignants. La troisième phase vise à offrir 3 millions d'occasions de formation de plus aux élèves ainsi que 120 000 occasions de plus aux enseignants, en ciblant plus particulièrement les jeunes issus de groupes sous-représentés.

CodeCan possède deux volets. Le premier s'adresse aux élèves, et le second, aux enseignants. Les organismes qui reçoivent du financement du programme CodeCan fournissent des activités d'apprentissage de compétences numériques aux élèves de la maternelle à la fin du secondaire, ou offrent des programmes et des ateliers de formation aux enseignants.

CodeCan est un complément au programme scolaire. Son objectif est de promouvoir le codage, d'inciter les jeunes à s'y intéresser et de favoriser l'acquisition de compétences numériques. À long terme, le but est de faire du Canada une économie innovante de pointe, dotée d'une main-d'œuvre diversifiée et inclusive.

En 2019, 27 projets menés un peu partout au Canada ont fait l'objet d'un financement du programme CodeCan.

Organismes qui reçoivent des fonds aujourd'hui

Actua

BGC Canada

Black Boys Code

Canada en programmation

COlab - Innovation sociale et culture numérique

Conseil des technologies de l'information et des communications

Cybera

Edmonton Space & Science Foundation

Elephant Thoughts Educational Outreach

FIRST Robotics Canada

Fondation de l'Université de Winnipeg

Fusion Jeunesse

Grandir Sans Frontières

Hackergal

Institute for Ocean Research

Kids Code Jeunesse

Labos Créatifs

LAUNCH Waterloo

MindFuel Foundation

Neil Squire Society

Parlons sciences

Partenariat en éducation

Pinnguaq

Saskatchewan Science Centre Inc.

Saskatoon Industry Education Council Inc.

Science Est

Science Nord

Science World BC (ASTC Science World Society)

Taking IT Global Youth Association

