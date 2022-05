Cette sélection marque une étape importante du réaménagement de la Cité parlementaire du Canada

OTTAWA, ON, le 16 mai 2022 /CNW/ - L'honorable Filomena Tassi, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé aujourd'hui que l'équipe formée de Zeidler Architecture Inc. (Toronto, Canada) et de David Chipperfield Architects (Londres, Royaume-Uni) avait remporté le concours de conception architecturale pour le réaménagement de l'îlot 2. Ce dernier est l'îlot urbain situé directement devant la Colline du Parlement, au centre-ville d'Ottawa. Il est délimité par les rues Metcalfe, Wellington, O'Connor et Sparks.

L'équipe de conception retenue, qui a été sélectionnée par un jury indépendant, a proposé le concept qui tenait le mieux compte du caractère complexe et historique du secteur. Situé au cœur de la Cité parlementaire du Canada, l'îlot 2 allie le passé, le présent et l'avenir avec ses édifices du patrimoine désignés, ses aménagements paysagers modernes et sa place publique en face de la Tour de la Paix. Le concept proposé témoigne en outre d'un grand respect et d'une compréhension approfondie de l'importance du futur espace pour les peuples autochtones, qui sera situé au centre de l'îlot 2.

Le réaménagement de l'îlot 2 insufflera une nouvelle vitalité à la Cité parlementaire du Canada. Il permettra de transformer un ensemble d'édifices obsolètes en un complexe novateur qui répondra aux besoins d'une démocratie parlementaire moderne, dans le respect de notre passé et le souci de notre avenir. Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) va maintenant procéder à la négociation d'un contrat avec l'équipe Zeidler / Chipperfield en vue de peaufiner le concept et de lancer les travaux dans les 18 à 24 prochains mois.

L'équipe arrivée en deuxième place est la coentreprise formée de NEUF architect(e)s (Ottawa, Canada) et de Renzo Piano Building Workshop (Paris, France). La coentreprise formée de Watson MacEwen Teramura Architects (Ottawa, Canada) et de Behnisch Architekten (Boston, États-Unis) s'est classée en troisième place.

« Félicitations à l'équipe formée de Zeidler Architecture Inc., de Toronto (Canada), et de David Chipperfield Architects, de Londres (Royaume-Uni), pour son concept ingénieux et novateur qui lui a permis de remporter le concours de conception pour l'îlot 2. Merci à toutes les équipes qui ont présenté des concepts extraordinaires. Le réaménagement de l'îlot 2 va permettre de transformer cet ensemble d'édifices vieillissants en des locaux modernes, inclusifs, durables, sécuritaires et accessibles pour le Parlement du Canada. J'espère sincèrement que tous les Canadiens et Canadiennes se reconnaîtront dans le concept choisi pour les années à venir. »

L'honorable Filomena Tassi

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Les concours contribuent à générer de nouvelles idées, à stimuler l'innovation et à susciter l'intérêt public. Je tiens à remercier mes collègues du jury pour les commentaires éclairants et les propos judicieux qu'ils ont formulés tout au long de ce concours de conception. Les membres du jury représentaient une vaste expertise d'ici et d'ailleurs, de même que la riche diversité du Canada et l'expérience des peuples autochtones. Je félicite l'équipe Zeidler / Chipperfield pour sa première place au concours. »

Anthony Housefather, secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et membre du jury du concours de conception architecturale

Les faits en bref

Le concours de conception architecturale pour l'îlot 2 a été lancé au printemps 2021. À l'automne 2021, un jury indépendant a évalué 11 concepts et a sélectionné les 6 meilleurs, qui sont ensuite passé à la deuxième étape du concours. Les 6 concurrents ont alors peaufiné leurs concepts, puis les ont présentés au jury et au public canadien lors d'une présentation publique tenue le 11 avril 2022. Le jury a ensuite délibéré du 20 au 22 avril, puis a présenté à SPAC sa recommandation officielle des 3 finalistes, dont le concept gagnant.

Toutes les équipes qui ont participé au concours comptaient au moins un partenaire canadien.

L'Institut royal d'architecture du Canada (IRAC) a supervisé le déroulement du concours, y compris la sélection du jury. John Ralston Saul a agi comme conseiller honoraire de l'IRAC dans le cadre du concours de conception pour l'îlot 2.

L'îlot réaménagé comprendra des bureaux pour le Sénat et la Chambre des communes et permettra le regroupement futur des locaux parlementaires, dont ceux de la Bibliothèque du Parlement. Il comprendra aussi des locaux rénovés pour le commerce de détail dans le mail de la rue Sparks.

Deux des 11 édifices de l'îlot 2, ainsi qu'un espace intercalaire situé entre les deux, sont consacrés à la création d'un espace pour les peuples autochtones.

Les concours de conception architecturale comptent parmi les moyens les plus efficaces d'atteindre l'excellence dans la conception d'immeubles et d'attirer des cabinets d'architectes de premier plan en mesure de proposer des idées nouvelles et novatrices.

