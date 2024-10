TORONTO, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada soutient les services publics et les exploitants de réseaux canadiens qui s'efforcent de produire de l'électricité plus propre, d'intégrer des solutions écologiques comme les systèmes de stockage d'énergie et les microréseaux et de répondre à la demande créée par l'électrification accrue, au coût le plus bas pour leurs clientèles. Ces mesures rendent possible une croissance propre et assurent un environnement plus sain à nos collectivités. Nos réseaux électriques seront le fer de lance de notre économie propre et joueront un rôle stratégique dans notre lutte contre les changements climatiques et nos efforts pour bâtir une économie plus prospère pour les travailleurs et les entreprises du Canada.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui que le volet Soutien aux services publics (SSP) du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification (ERITE) recevrait jusqu'à 500 millions de dollars de plus. Recapitalisé à hauteur de près de 2,9 milliards de dollars dans le budget de 2023, le programme ERITE soutient le déploiement d'infrastructures d'électricité propre (p. ex. les technologies des énergies renouvelables, le stockage d'énergie et la modernisation des réseaux) de manière à consolider le réseau électrique. Par le biais d'ERITE, le gouvernement fédéral soutiendra encore plus de projets d'électricité propre.

Ce nouveau cycle du programme ERITE lance aujourd'hui le premier d'une série de processus de réception des demandes. La demande d'expression d'intérêt pour le volet SSP est maintenant ouverte aux services publics, exploitants de réseaux et autres organisations de l'industrie souhaitant se moderniser pour intégrer davantage les énergies renouvelables ou agrandir leurs réseaux de transport et de distribution tout en continuant d'offrir un service fiable et abordable. Il s'agit là d'une nouvelle étape du chantier entrepris par le gouvernement du Canada pour aider les provinces et les territoires, de même que les exploitants, à décarboner leurs réseaux électriques, en phase avec les objectifs de l'industrie et des pouvoirs publics. Ce chantier, qui cadre avec les objectifs communs des tables régionales sur l'énergie et les ressources, injecte des fonds dont a grand besoin le secteur canadien de l'électricité pour se doter de réseaux modernes, à l'épreuve du temps, capables de faire face à la croissance démographique, à la forte demande et à la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes.

Les projets financés dans le cadre du volet SSP viseront à :

améliorer l'utilisation et l'efficacité des actifs existants;

accroître la fiabilité, la résilience et la flexibilité du réseau électrique;

accroître l'intégration et l'utilisation des ressources renouvelables et des solutions d'infrastructure non conventionnelles;

générer des avantages économiques et sociaux;

contribuer à répondre à la demande croissante d'électricité propre et abordable.

D'autres processus de réception des demandes seront lancés au cours des prochains mois pour d'autres types de projets.

Le ministre a fait l'annonce d'aujourd'hui à l'Université de Toronto, hôte du futur centre de modernisation du réseau, qui sera le premier en son genre au Canada et a reçu 10 millions de dollars en financement fédéral. Il a profité de l'occasion pour annoncer le projet sur les stratégies énergétiques et climatiques du YMCA du Grand Toronto, qui a précédemment reçu 768 750 $ du programme ERITE pour réaliser des études et explorer des technologies d'énergies renouvelables, notamment les technologies géothermiques, solaires photovoltaïques (PV) et héliothermiques, de même que les microréseaux et le stockage par batterie. Des investissements comme celui-ci permettent la réalisation de projets d'énergies renouvelables qui améliorent la qualité de l'air dans nos collectivités.

Le gouvernement du Canada fait tout en son pouvoir pour bâtir un réseau d'électricité propre, fiable et abordable au pays.

Citations

« En effectuant des investissements sans précédent dans l'électricité propre, le gouvernement place les Canadiens en bonne position pour saisir les possibilités économiques que présente l'économie propre, aujourd'hui et dans l'avenir. Le programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification fournit déjà de l'électricité propre et abordable aux collectivités du pays tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Je suis heureux de souligner les retombées positives constantes de ce programme et d'annoncer le lancement du volet Soutien aux services publics, ouvert à compter d'aujourd'hui. Cette nouvelle étape nous permettra de soutenir encore plus de projets en collaboration avec les provinces, les territoires, les gouvernements autochtones et des partenaires non gouvernementaux dans la poursuite de notre objectif commun de créer un réseau d'électricité propre qui se traduira par des économies d'argent et d'énergie. Je suis impatient de voir les résultats de ce nouveau financement, qui améliorera les infrastructures énergétiques d'un océan à l'autre. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le soutien du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification a joué un rôle clé dans l'intensification des efforts de développement durable du YMCA du Grand Toronto. Le financement obtenu nous a permis de réaliser des études essentielles qui déboucheront sur la mise en œuvre de solutions d'énergie renouvelable dans nos centres, notamment l'énergie géothermique. Il s'agit d'un jalon important pour la réduction de notre empreinte carbone et l'édification d'un avenir plus résilient. »

Lesley Davidson, présidente et chef de la direction

YMCA du Grand Toronto

Faits en bref

Lancé en 2021, le programme ERITE collabore avec les provinces, les territoires et les peuples autochtones pour soutenir des projets prioritaires régionaux essentiels qui réduisent la dépendance aux combustibles fossiles et créeront des voies pour la création d'un réseau électrique plus solide. Le programme intègre désormais les infrastructures de transport et de distribution dans ses critères d'admissibilité et continue de soutenir les activités de modernisation du réseau, le stockage de l'énergie et les projets d'énergie propre menés par les Autochtones. Le volet Priorités régionales essentielles d'ERITE choisit les projets à soutenir grâce à un dialogue continu avec les représentants provinciaux ou territoriaux et en fonction des travaux en cours au sein des tables régionales sur l'énergie et les ressources.

Depuis 2021, ERITE a approuvé des fonds pour 72 projets, qui ont assuré le déploiement d'une nouvelle capacité de production d'énergie renouvelable d'environ 2 700 mégawatts, ce qui permettra de produire suffisamment d'électricité pour alimenter 700 000 habitations chaque année et d'éviter le rejet de plus de 3,1 mégatonnes d'équivalent CO 2 par année.

Le budget de 2023 a affecté au programme ERITE un supplément de quelque 2,9 milliards de dollars sur 13 ans à compter de 2023-2024. Cette somme s'ajoute à l'enveloppe de 1,56 milliard de dollars (des budgets 2021 et 2022) destinée à soutenir la décarbonation du secteur de l'électricité et la création d'un réseau électrique propre.

2022) destinée à soutenir la décarbonation du secteur de l'électricité et la création d'un réseau électrique propre. Ce programme d'environ 4,5 milliards de dollars vise à réduire considérablement les émissions et à créer des emplois durables en continuant de soutenir le déploiement de la modernisation du réseau, du stockage d'énergie et des énergies renouvelables dans toutes les régions du pays.

61 % des projets de déploiement approuvés à ce jour appartiennent en tout ou en partie à des Autochtones.

ERITE soutient concrètement la transition du Canada vers l'économie carboneutre d'ici 2050.

vers l'économie carboneutre d'ici 2050. L'an dernier, le gouvernement du Canada a rendu public le document Propulser le Canada dans l'avenir, dans lequel il expose sa vision de la transformation du secteur canadien de l'électricité et de l'exécution de son engagement de décarboner les réseaux électriques du pays.

Renseignements pertinents

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Cindy Caturao, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]