Le gouvernement du Canada annonce le financement pour achever le projet de conservation de Province House

Aujourd'hui, Sean Casey, député de Charlottetown, a annoncé un financement additionnel de 30,7 millions de dollars pour achever cet important projet afin de conserver et de restaurer le lieu historique national Province House. L'annonce du financement pour cette initiative a été faite au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada.

Le financement annoncé aujourd'hui vise à achever les dernières phases du projet de conservation de Province House, le réaménagement de l'édifice pour être utilisé et pour l'accès public et créer de nouvelles façons de faire connaître l'histoire de la Confédération aux visiteurs. Plus spécifiquement, la troisième phase concerne la réinstallation des systèmes électriques et mécaniques du bâtiment, la finition intérieure (peinture et revêtement du sol, notamment), la conformité au code de prévention des incendies et les améliorations relatives à l'accessibilité universelle. L'ultime quatrième phase de ce projet s'axera sur la conception, la production et l'installation du nouveau matériel d'interprétation. Un plan de l'expérience du visiteur pour le site sera élaboré en consultation avec les intervenants au début de 2020.

Amorcés en mai 2018, les travaux de la deuxième phase du projet de conservation de Province House ont porté principalement sur la conservation des murs extérieurs et sur les fondations, les portiques, les murs porteurs intérieurs, les planchers et le toit. Les travaux de cette phase progressent bien. Une étape importante a notamment été franchie au début janvier 2020 : les travaux sur les portiques, qui rappellent ceux d'un temple et abritent les entrées centrales des deux côtés du bâtiment, ont été achevés. Les travaux de cette phase ont eu des retombées directes sur l'économie locale grâce au recours à des sous-traitants de la région et à l'utilisation de grès de source locale pour la paroi intérieure des murs extérieurs. Les étudiants ont également profité de plusieurs occasions de formation, grâce aux ententes de partenariat en cours avec le collège Holland.

Le projet de conservation de Province House constitue un défi unique, soit de restaurer une structure avec des services modernes tout en respectant le caractère patrimonial de cet édifice emblématique. En raison de l'envergure et de la complexité du projet, le financement a été octroyé progressivement et les travaux réalisés par étape. Cela a permis de s'assurer que les investissements sont faits au fur et à mesure que l'état du bâtiment se précise grâce à l'avancement des travaux d'enlèvement et d'évaluation, et qu'il y a une pleine compréhension de la portée du projet à chaque phase. Avec le financement d'aujourd'hui, l'investissement total pour la conservation de Province House s'élève à 91,8 millions de dollars. Le public devrait pouvoir visiter de nouveau le bâtiment en 2022.

Le projet de conservation de Province House est géré, au nom de Parcs Canada, par Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), le centre d'expertise du Canada pour la conservation du patrimoine bâti. Parcs Canada et SPAC continuent de réaliser le projet en faisant preuve de diligence raisonnable, notamment en tenant dûment compte des meilleures méthodes pour préserver les éléments caractéristiques de cet édifice emblématique.

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à préserver le riche patrimoine du Canada et est fier d'investir dans la conservation de Province House. En tant que berceau du Canada et siège de l'Assemblée législative de l'Île-du-Prince-Édouard, cet investissement dans cet important projet permet de protéger un trésor national, tout en soutenant directement les gens de la région et l'économie de l'I.-P.-É. Nous pouvons être fiers du fait que dans le cadre de ce projet, des gens de métier de la région sont employés et des étudiants y acquièrent des compétences uniques. »

« Nous sommes fiers de gérer les travaux de restauration du lieu de naissance de notre nation. L'édifice Province House de l'Île-du-Prince-Édouard est bien plus qu'un simple bâtiment historique; c'est un symbole vivant de la création et de l'évolution du Canada. »



Le gouvernement du Canada investit dans les lieux gérés par Parcs Canada pour soutenir les travaux d'infrastructure visant des biens patrimoniaux, des installations destinées aux visiteurs, des voies navigables et des routes situés dans les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation du Canada .

investit dans les lieux gérés par Parcs Canada pour soutenir les travaux d'infrastructure visant des biens patrimoniaux, des installations destinées aux visiteurs, des voies navigables et des routes situés dans les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation du . Le lieu historique national Province House a initialement été achevé en 1847. C'est la province de l'Île-du-Prince-Édouard qui en est propriétaire, mais c'est Parcs Canada qui gère l'édifice comme lieu historique national.

Les étudiants du programme de menuiserie patrimoniale du collège Holland auront l'occasion de laisser leur marque sur le lieu historique national Province House. À l'automne 2019, la classe a commencé les travaux de conservation sur deux des fenêtres originales du site.

auront l'occasion de laisser leur marque sur le lieu historique national Province House. À l'automne 2019, la classe a commencé les travaux de conservation sur deux des fenêtres originales du site. Le lieu historique national Province House est fermé en raison des travaux de conservation, mais Parcs Canada collabore avec le Centre des arts de la Confédération pour offrir aux visiteurs L'histoire de la Confédération. Le programme L'histoire de la Confédération présente une reproduction fidèle de la Salle de la Confédération. On y trouve des reproductions de la table et des fauteuils, ainsi que des artefacts originaux issus de l'édifice.

