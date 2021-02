HALIFAX, NS, le 18 févr. 2021 /CNW/ - La traite de personnes est un crime odieux qui anéantit tant les victimes, les survivants et leurs familles que les communautés et la société dans son ensemble. Par ailleurs, elle a des répercussions disproportionnées sur les femmes et les filles, ainsi que sur les personnes vulnérables et marginalisées. Le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre fin à la traite de personnes sous toutes ses formes, y compris l'exploitation sexuelle et le travail forcé.

Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a annoncé le versement de près de 55 000 dollars à l'Université Saint Mary's pour son projet Marathon de programmation communautaire : Combattre la traite de personnes au Canada atlantique. Ce financement est accordé dans le cadre du Programme de contribution pour combattre les crimes graves et le crime organisé.

Ce projet débute aujourd'hui par un marathon virtuel de programmation. Cet événement de deux jours rassemble des étudiants de niveau postsecondaire de partout au Canada atlantique, ainsi que des fournisseurs de services, des agents d'application de la loi et d'autres, afin d'explorer des façons innovantes d'appliquer les technologies pour sensibiliser la population à la traite de personnes.

Pendant un mois suivant le marathon de programmation, les participants continueront d'être encadrés et formés par l'Université Saint Mary's afin de développer leurs idées et d'apprendre comment les appliquer dans la pratique.

Cette semaine, le gouvernement du Canada a également lancé sa campagne nationale de sensibilisation du public à la traite de personnes. La campagne visera à informer les jeunes et les parents canadiens des perceptions erronées sur la traite de personnes et permettra de mieux comprendre les signes d'alerte et la façon de signaler les cas suspects aux autorités appropriées.

Citations

« Je suis heureux d'avoir participé au marathon virtuel de programmation de l'Université Saint Mary's aujourd'hui. Grâce à un financement fédéral de près de 55 000 dollars, l'Université poursuivra le travail important qu'elle accomplit pour sensibiliser les gens aux signes de la traite de personnes, et ce, par l'innovation technologique et la collaboration. Au moyen de projets comme celui-ci, nous travaillons ensemble à construire un Canada plus sécuritaire et plus résilient où tous sont protégés contre la traite de personnes et ses méfaits. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« À l'Université Saint Mary's, la communauté est au cœur même de tout ce que nous faisons. Nous sommes engagés dans la recherche et l'innovation au service du bien-être de nos collectivités. Ce marathon de programmation est un exemple de ce travail et nous sommes heureux de collaborer avec le gouvernement du Canada afin de sensibiliser la population à la traite de personnes, de trouver des moyens de lutter contre ce crime et d'améliorer la vie des Canadiens. »



- Robert Summerby-Murray, Ph. D., recteur et vice-chancelier, Université Saint Mary's

Faits en bref

En septembre 2019, le gouvernement du Canada a lancé une Stratégie nationale de lutte contre la traite de personnes qui rassemble les efforts fédéraux et qui est appuyée par un investissement de 57,22 millions de dollars sur cinq ans et de 10,28 millions de dollars par la suite.

a lancé une Stratégie nationale de lutte contre la traite de personnes qui rassemble les efforts fédéraux et qui est appuyée par un investissement de 57,22 millions de dollars sur cinq ans et de 10,28 millions de dollars par la suite. Cette initiative fait fond sur des investissements antérieurs de 14,51 millions de dollars sur cinq ans et de 2,89 millions de dollars par année pour mettre en place la ligne d'urgence canadienne contre la traite de personnes, lancée en mai 2019, ainsi que sur les travaux en cours dans l'ensemble du gouvernement du Canada pour lutter contre la traite de personnes.

pour lutter contre la traite de personnes. En 2020, Sécurité publique Canada a lancé un appel à propositions à l'intention des organismes qui s'emploient à prévenir et à combattre la traite de personnes et à appuyer les populations à risque et les survivants. Grâce à cet appel, 8,4 millions de dollars sont mis à la disposition de vingt projets qui visent à prévenir et à combattre la traite de personnes et à aider les survivants.

a lancé un appel à propositions à l'intention des organismes qui s'emploient à prévenir et à combattre la traite de personnes et à appuyer les populations à risque et les survivants. Grâce à cet appel, 8,4 millions de dollars sont mis à la disposition de vingt projets qui visent à prévenir et à combattre la traite de personnes et à aider les survivants. Le projet Marathon de programmation communautaire : Combattre la traite de personnes au Canada atlantique vise à sensibiliser les jeunes à la traite de personnes et à améliorer la technologie de sorte à faciliter la communication de renseignements concernant des situations potentielles de traite de personnes aux autorités appropriées.

Liens sur le sujet

