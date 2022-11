Le gouvernement du Canada annonce le financement d'un projet de recherche visant à améliorer la résilience du Canada aux inondations

OTTAWA, ON, le 23 nov. 2022 /CNW/ - Les changements climatiques ont un impact direct sur les catastrophes naturelles, y compris les inondations, augmentant ainsi l'ampleur, la fréquence et l'imprévisibilité de ces événements. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Canada fait des investissements pour renforcer la résilience du Canada aux changements climatiques et réduire l'impact des inondations dans nos collectivités.

Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, a annoncé un nouveau financement fédéral de plus de 585 000 $ pour un projet de recherche dirigé par l'Université du Québec à Montréal (UQAM) qui examinera combien coûteront les inondations à l'avenir et comment les politiques publiques peuvent contribuer à la résilience du Canada face aux changements climatiques.

Ce projet, réalisé en partenariat avec le Bureau d'assurance du Canada (BAC), l'Université Laval et l'Université de Waterloo, s'appuie sur d'autres travaux, notamment sur le rapport interdisciplinaire du Groupe de travail sur l'assurance contre les inondations et la réinstallation intitulé S'adapter à la hausse des risques d'inondation : une analyse des solutions d'assurance pour le Canada. Ce rapport fournit les éléments de preuve et les renseignements nécessaires pour appuyer la prise de décisions et la voie à suivre en ce qui concerne un programme national d'assurance contre les inondations, et accorde également une attention particulière à la relocalisation stratégique potentielle des personnes dans les zones à risque élevé.

Le gouvernement du Canada continuera d'aider les Canadiens dont les emplois et la vie sont touchés lorsque des catastrophes surviennent, d'aider les collectivités à faire face aux réalités de l'augmentation des risques et des catastrophes liés au climat et d'accroître la résilience du pays aux impacts des inondations.

« Les inondations, et le risque d'inondations récurrentes, peuvent avoir une incidence importante sur notre sentiment de sécurité. Alors que les changements climatiques augmentent la fréquence des inondations dans tout le pays, les Canadiens méritent d'avoir accès à une protection financière. Ce projet de recherche appuiera l'objectif de notre gouvernement d'accroître la résilience aux inondations en utilisant des solutions scientifiques, et je suis reconnaissant du leadership de ces trois institutions et du Bureau d'assurance du Canada dans l'amélioration de la gestion des risques d'inondation. »

L'honorable Bill Blair , président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile

« Le Canada se réchauffe deux fois plus vite que la planète en moyenne et jusqu'à trois fois plus vite dans le Nord. Les mesures d'adaptation nous permettent d'être mieux préparés à faire face aux phénomènes liés aux changements climatiques et de mieux nous en remettre, ce qui atténue les répercussions sur les citoyens et les collectivités. Nos choix et les mesures d'adaptation que nous prenons aujourd'hui décideront du sort de nos collectivités, de nos moyens de subsistance, de l'environnement et de l'économie. »

L'honorable Steven Guilbeault , ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Pionnière en sciences de l'environnement et en analyse des risques liés aux changements climatiques, l'Université du Québec à Montréal est fière de s'associer à ce partenariat d'avenir. Réunissant des experts, des professeurs-chercheurs et des praticiens, ce projet d'envergure permettra d'identifier des solutions concrètes afin de réduire les risques financiers engendrés par les inondations, lesquelles se traduisent bien souvent par des désastres, tant sur le plan individuel, social que territorial. »

Magda Fusaro , rectrice de l'UQAM

« L'établissement des coûts liés au risque d'inondation à l'échelle du Canada est essentiel à l'élaboration et à l'établissement des priorités des mesures visant à réduire ce risque. Le BAC est heureux de s'associer à Sécurité publique Canada pour appuyer l'UQAM dans cette importante recherche et pour élargir le travail d'établissement des coûts entrepris pour le Groupe de travail sur l'assurance contre les inondations et la réinstallation. À une époque où ces risques sont amplifiés par les changements climatiques, il s'agit d'une tâche difficile, mais l'UQAM a démontré qu'elle en a la capacité. »

Craig Stewart , vice-président, Changements climatiques et Enjeux fédéraux, Bureau d'assurance du Canada

« Ancrée à la frontière entre les sciences actuarielles et climatiques, cette recherche permettra de développer les outils mathématiques nécessaires pour quantifier les impacts des changements climatiques sur la gestion financière des inondations. En collaboration avec l'Université Laval et l'Université de Waterloo, le projet contribuera à former des leaders en science actuarielle, en gestion des risques et en conception de politiques publiques. L'objectif ultime étant de renforcer la résilience des Canadiens face aux changements climatiques. »

Mathieu Boudreault , actuaire et professeur au Département de mathématiques de l'UQAM, chercheur principal du projet

