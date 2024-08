La ministre du Tourisme souligne l'engagement continu de favoriser la croissance du tourisme autochtone au Canada

OTTAWA, ON, le 12 août 2024 /CNW/ - Le tourisme autochtone contribue de façon importante à faire progresser la réconciliation et à créer des emplois dans les communautés du Canada. Favoriser sa croissance demeure une grande priorité pour le gouvernement du Canada, qui collabore à cette fin avec les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. En partenariat avec l'Association touristique autochtone du Canada (ATAC), le gouvernement met en œuvre le Volet micro et petites entreprises (VMPE) de 10 millions de dollars du Fonds pour le tourisme autochtone, qui offre un soutien financier direct aux entreprises touristiques autochtones.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Soraya Martinez Ferrada, a annoncé aujourd'hui le troisième groupe d'entreprises bénéficiaires du VMPE. Dans le cadre de cette ronde, un financement fédéral de 1,01 million de dollars, administré par l'ATAC, a été octroyé à 41 entreprises touristiques autochtones au pays.

Cette annonce fait suite aux rondes précédentes de soutien financier :

Première ronde : Un financement d'environ 1,94 million de dollars a été octroyé à 78 entreprises touristiques autochtones.

Un financement d'environ 1,94 million de dollars a été octroyé à 78 entreprises touristiques autochtones. Deuxième ronde : Un financement d'environ 1,67 million de dollars a été octroyé à 67 entreprises.

À ce jour, le VMPE a versé environ 4,6 millions de dollars en soutien à 186 entreprises touristiques autochtones. Ce volet est conçu pour aider les entreprises autochtones à lancer leurs activités, à accéder aux marchés et à saisir les occasions d'exportation, assurant ainsi leur viabilité à long terme.

Ces investissements continus dans le tourisme autochtone témoignent de l'engagement indéfectible du gouvernement envers l'autonomisation des entrepreneurs et des communautés autochtones. En outillant les entreprises touristiques autochtones des ressources et du soutien qui leur sont essentiels, le gouvernement vise à créer une industrie du tourisme autochtone prospère et résiliente qui enrichit la mosaïque culturelle du Canada et qui offre des expériences uniques aux visiteurs du monde entier.

Citations

« Le tourisme autochtone est un moteur important de croissance économique, en plus de faire partie intégrante de notre identité nationale. Ainsi, aider cette industrie à croître et à prospérer est l'une de nos grandes priorités. Soutenir des initiatives touristiques dirigées par des Autochtones nous permet de soutenir la capacité des communautés à prendre leurs propres décisions et à développer leur industrie touristique à leur propre rythme, tout en faisant la promotion de la préservation culturelle et de la réconciliation économique. Cette nouvelle ronde de financement témoigne de notre engagement continu à favoriser l'autonomisation des communautés autochtones et à améliorer l'offre touristique du Canada. »

- La ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Soraya Martinez Ferrada

Faits en bref

Avant la pandémie, le tourisme autochtone était le segment en croissance la plus rapide sur le marché canadien du tourisme, affichant des gains importants en ce qui a trait à la création d'emplois et à la part qu'il contribue au produit intérieur brut du Canada .

. L'industrie du tourisme autochtone a été durement touchée par la pandémie, mais elle montre maintenant des signes de reprise. Selon l'Association touristique autochtone du Canada (ATAC), depuis 2022, la contribution directe de cette industrie au PIB s'élève à 1,86 milliard de dollars, et elle a généré quelque 39 000 emplois.

(ATAC), depuis 2022, la contribution directe de cette industrie au PIB s'élève à 1,86 milliard de dollars, et elle a généré quelque 39 000 emplois. Dans le budget de 2022, le gouvernement du Canada a prévu une somme de 20 millions de dollars pour le Fonds pour le tourisme autochtone afin d'aider l'industrie à surmonter les effets de la pandémie.

a prévu une somme de 20 millions de dollars pour le Fonds pour le tourisme autochtone afin d'aider l'industrie à surmonter les effets de la pandémie. De plus, dans le budget de 2024, un soutien continu pour l'industrie touristique autochtone de 2,5 millions de dollars octroyé par l'entremise de l'ATAC a été annoncé pour 2024-2025.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez le compte Entreprises Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @entreprisescan | Facebook : Entreprises Canada | Instagram : @entreprisescdn

Suivez le Ministère sur LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Pour accéder facilement aux programmes gouvernementaux à l'intention des entreprises, téléchargez l'appli Entreprises Canada.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Alexander Cohen, Directeur des communications, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, 343-291-2600, [email protected]; Relations avec les médias : Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]