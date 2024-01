MONTRÉAL, le 21 janv. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, l'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada, l'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et l'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor, ont annoncé qu'un Sommet national pour lutter contre le vol de véhicules aura lieu à Ottawa le 8 février 2024. Ce sommet réunira des dirigeants de juridictions et de secteurs clés afin de garantir une réponse coordonnée à cet enjeu.

Le vol de voitures est un crime transnational très lucratif et très sophistiqué qui non seulement affecte les Canadiens, mais renforce les organisations criminelles grâce aux produits de la criminalité. Le gouvernement s'est engagé à lutter contre le vol de véhicules au Canada, y compris l'expédition de véhicules volés à travers nos frontières.

Des représentants fédéraux et provinciaux collaborent avec des intervenants clés pour lutter contre le vol d'automobiles. Lors de ce sommet, des actions à court, moyen et long terme seront identifiées pour lutter contre le vol de véhicules, et les initiatives conjointes déjà en cours seront renforcées.

Ce sommet s'inscrit dans le cadre de l'engagement du gouvernement du Canada visant à lutter contre les crimes graves et le crime organisé et à garantir la sécurité des collectivités.

« La collaboration est essentielle à la recherche de solutions. En réunissant des partenaires des juridictions locales, provinciales et nationales, nous pourrons, lors de ce sommet, mieux coordonner nos efforts collectifs pour lutter contre le vol de véhicules. J'ai bien hâte d'entamer nos discussions. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« En tant que résident de la région du Grand Toronto, je suis conscient de l'urgente nécessité de faire en sorte que chaque Canadien se sente en sécurité dans sa collectivité et dans l'ensemble du pays. Bien que nos lois concernant le vol d'automobiles et ses liens avec le crime organisé soient robustes, nous nous engageons à explorer de nouvelles voies afin de les renforcer. Notre gouvernement prend très au sérieux le problème de l'augmentation des vols d'automobiles et est déterminé à travailler avec tous les ordres de gouvernement et ses partenaires pour renforcer la sécurité de nos collectivités. »

- L'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Trop de Canadiens ont payé le prix élevé, financièrement et émotionnellement, de s'être fait voler leur voiture. Pour trouver des solutions, il faut agir sur tous les fronts et c'est pourquoi mes collègues et moi sommes réunis, au Québec, pour annoncer la tenue du Sommet national pour lutter contre le vol de véhicules. On va travailler ensemble et avec l'industrie automobile pour prévenir le vol de voiture à travers le pays. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec

« Le vol d'automobiles est un phénomène criminel croissant qui touche les Canadiens d'un océan à l'autre. Il est essentiel que nous nous attaquions à ce problème en collaborant avec divers intervenants, y compris tous les ordres de gouvernement, l'industrie et les forces de l'ordre. En réunissant tous les intervenants clés, le Sommet national pour lutter contre le vol de véhicules permettra d'identifier les solutions et les actions que nous pouvons mettre en œuvre pour éradiquer ce fléau. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Notre gouvernement reste déterminé à prioriser la sécurité et le bien-être des Canadiens et de leurs biens. Les communautés de tout l'Ontario, y compris Oakville, ont été touchées de manière disproportionnée par l'augmentation des taux de vol de voitures, et le prochain Sommet national pour lutter contre le vol de véhicules réunira des dirigeants de secteurs clés pour trouver des solutions. Nous sommes conscients de l'impact du vol d'automobiles sur les communautés et nous adoptons une approche gouvernementale globale pour nous attaquer à ce problème. »

- L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor

Selon les estimations de l'industrie, les taux de vols d'automobiles ont augmenté de 50 % au Québec, de 48,3 % en Ontario , de 34,5 % au Canada atlantique et de 18,35 % en Alberta en 2022 par rapport à l'année précédente.

, de 34,5 % au Canada atlantique et de 18,35 % en en 2022 par rapport à l'année précédente. Selon l'Association canadienne de financement et de location (ACFL), en 2022, environ 9 600 automobiles ont été volées rien que dans la région de Toronto , ce qui représente une augmentation de 300 % depuis 2015.

, ce qui représente une augmentation de 300 % depuis 2015. Les services de police de la région du Grand Toronto ont constaté une augmentation combinée de 104 % des détournements d'automobiles de 2021 à 2022.

On pense que des groupes criminels organisés transnationaux sont impliqués dans l'exportation d'automobiles volées depuis le Canada. Cependant, la plupart des vols d'automobiles sont commis par des groupes moins menaçants, lesquels sont le plus souvent des gangs de rue violents.

La majorité des automobiles volées exportées sont destinées à l'Afrique et au Moyen-Orient. Certaines automobiles volées restent également au Canada, permettant à d'autres délits d'être commis avec ces automobiles, qui sont ensuite détruites.

Les enquêtes sur les vols d'automobiles sont menées par les services de police compétents. Toutefois, la Gendarmerie royale du Canada, la Police provinciale de l' Ontario et la Sûreté du Québec travaillent ensemble au sein de groupes de travail intégrés pour cibler le crime organisé, y compris les groupes impliqués dans le vol d'automobiles.

et la Sûreté du Québec travaillent ensemble au sein de groupes de travail intégrés pour cibler le crime organisé, y compris les groupes impliqués dans le vol d'automobiles. À la frontière, l'Agence des services frontaliers du Canada travaille en étroite collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux pour répondre à 100 % des demandes des services de police compétents et d'autres sources de renseignement concernant l'examen de conteneurs sortants aux points d'exportation susceptibles de contenir des automobiles volées.

Le Canada a mis en place de solides lois pour lutter contre le vol de véhicules à diverses étapes du crime. Il s'agit notamment d'infractions qui portent sur des comportements qui précèdent le vol, le vol lui-même, la possession et le trafic de biens volés, ainsi que la falsification des numéros d'identification de véhicule (NIV). Les biens et produits de la criminalité liés à une infraction peuvent également être confisqués en vertu du Code criminel.

Le Code criminel comprend également des lois exhaustives visant le crime organisé, y compris des infractions précises, des outils d'enquête améliorés et des peines plus sévères pour les actes de violence, notamment les agressions, les agressions armées, l'intimidation et l'utilisation d'une arme (comme une arme à feu) lors de la perpétration.

Dans le cadre de nos efforts collectifs pour lutter contre ce crime, le gouvernement du Canada a collaboré avec l'industrie et d'autres intervenants au sujet du vol d'automobiles, notamment les administrations portuaires, les compagnies ferroviaires et maritimes, ainsi que les associations de fabricants et l'industrie de l'assurance.

