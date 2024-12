OTTAWA, ON, le 20 déc. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a annoncé aujourd'hui qu'un Forum national sur la lutte contre l'antisémitisme aura lieu en février 2025 à Ottawa.

Ce forum sera coprésidé par le ministre de la Justice, et le ministre et la ministre associée de la Sécurité publique. Il réunira des représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux, ainsi que des forces de l'ordre et des procureurs, pour discuter de la menace croissante de l'antisémitisme.

Le Canada connaît une augmentation inquiétante des incidents antisémites, des menaces et des crimes haineux. Le gouvernement veut s'assurer que tous les membres de la communauté juive du Canada se sentent en sécurité dans leurs synagogues, leurs écoles et leurs communautés.

Les autorités collaborent déjà avec les forces de l'ordre et des partenaires clés pour combattre l'antisémitisme. Le forum permettra de trouver des solutions concrètes à court et à long terme et de renforcer les initiatives existantes.

Ce forum montre l'engagement du gouvernement du Canada à protéger toutes les personnes au Canada et à lutter contre la haine sous toutes ses formes.

SOURCE Department of Justice Canada

