MONCTON, NB, le 31 mai 2024 /CNW/ - Nous vivons dans un pays fort et libre grâce au million de Canadiens qui ont servi lors de la Seconde Guerre mondiale et qui ont combattu avec abnégation pour rétablir la paix. Quatre-vingts ans plus tard, nous nous rassemblons afin d'honorer les braves hommes et femmes qui ont répondu à l'appel du devoir et qui ont servi leur pays avec courage, dévouement et altruisme.

Une délégation incluant des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, leur aidant et des dignitaires sera à Moncton la semaine du 3 juin pour plusieurs activités commémoratives. Les activités publiques du 5 juin incluent une cérémonie de dépôt de couronnes au Cénotaphe de Dieppe, un service au crépuscule au Cénotaphe de Moncton et une projection au parc Victoria.

Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada et commandante en chef du Canada, et l'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, au nom de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, assisteront toutes les deux à la cérémonie phare du 6 juin, qui aura aussi lieu au parc Victoria.

Des cérémonies commémoratives auront également lieu à Ottawa au Monument commémoratif de guerre du Canada, dans d'autres collectivités à la grandeur du pays, notamment à Fredericton, à Hamilton et à Chilliwack et au Centre Juno Beach, en France.

Citations

« Grâce à des activités commémoratives, comme le 80e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie, nous prenons le temps d'honorer et de reconnaître les Canadiens qui ont pris d'assaut les plages de Normandie en juin 1944, lançant ainsi la campagne qui a contribué à renverser le cours de la Seconde Guerre mondiale. Quatre-vingts ans plus tard, nous avons encore le devoir de bien garder vivantes les histoires de service et de sacrifice des vétérans qui ont contribué à façonner notre pays tel qu'il est aujourd'hui, alors qu'il est plus fort que jamais. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« Au cours de la Seconde Guerre mondiale, 42 000 Canadiens ont donné leur vie, dont 5 000 lors de la campagne de Normandie. L'héroïsme de ces Canadiens force le respect et nous rappelle que la liberté n'est jamais définitivement acquise. Les cérémonies auxquelles j'aurai l'honneur de participer à Moncton verront nos autorités politiques et militaires françaises et canadiennes côte à côte pour veiller à ce que la mémoire de ces exploits collectifs ne soit pas perdue. Nous travaillons ensemble pour faire vivre cet héritage. La France n'oublie pas. »

Son Excellence Michel Miraillet, Ambassadeur de la République française au Canada

Faits en bref

Le jour J et la bataille de Normandie ont été l'un des chapitres les plus importants de l'histoire militaire canadienne.

Plus de 450 membres du 1 er Bataillon canadien de parachutistes ont sauté à l'intérieur des terres avant l'aube, le 6 juin 1944. Ils ont été les premiers Canadiens à affronter l'ennemi lors du jour J.

Bataillon canadien de parachutistes ont sauté à l'intérieur des terres avant l'aube, le 6 juin 1944. Ils ont été les premiers Canadiens à affronter l'ennemi lors du jour J. Le 6 juin 1944, environ 14 000 soldats canadiens de la 3 e Division d'infanterie canadienne et de la 2 e Brigade blindée canadienne ont pris d'assaut les plages de Normandie.

Division d'infanterie canadienne et de la 2 Brigade blindée canadienne ont pris d'assaut les plages de Normandie. Plus de 90 000 soldats canadiens qui se sont portés volontaires pour servir le Canada pendant la Seconde Guerre mondiale ont pris part à la campagne de Normandie.

pendant la Seconde Guerre mondiale ont pris part à la campagne de Normandie. La bataille de Normandie a duré 11 semaines. Dans la poussière et la chaleur de l'été français, plus de 5 000 soldats canadiens sont morts et 13 000 autres ont été blessés avant que la campagne ne prenne officiellement fin.

Les Canadiens qui ont combattu pendant le jour J et tout au long de la bataille de Normandie font partie du plus d'un million d'hommes et de femmes ayant porté l'uniforme de notre pays au cours de la Seconde Guerre mondiale.

