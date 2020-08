OTTAWA, le 14 août 2020 /CNW/ - La vice-première ministre Chrystia Freeland a annoncé aujourd'hui que le Canada et les États-Unis ont convenu de prolonger la restriction temporaire de tous les déplacements non essentiels à la frontière entre le Canada et les États-Unis jusqu'au 21 septembre 2020.

La santé et la sécurité des Canadiens sont la priorité absolue du gouvernement du Canada. La prolongation de cet accord avec nos partenaires américains permettra de protéger la santé et la sécurité des gens des deux côtés de la frontière, tout en assurant la circulation des biens et des services essentiels entre nos deux pays.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre du Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements (représentants des médias seulement), veuillez communiquer avec : Katherine Cuplinskas, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre, [email protected]; Relations avec les médias, Bureau du Conseil privé, 613-957-5420, [email protected]

