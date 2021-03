Ce système soutiendra un marché intérieur du carbone dans le cadre de la tarification du carbone pour l'industrie au Canada - le système de tarification fondé sur le rendement. Ainsi, les installations réglementées qui dépassent leurs limites d'émissions peuvent compenser l'excédent par l'achat de crédits compensatoires fédéraux - une option supplémentaire à moindre coût - qui proviennent d'activités qui ne sont pas déjà motivées par la tarification de la pollution par le carbone.

Une fois établi, le Système fédéral de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre stimulera, à l'échelle du Canada, la demande de projets qui visent à réduire les gaz à effet de serre et à générer des crédits compensatoires fédéraux. La capacité à générer et à vendre ces crédits donne de nouvelles possibilités aux agriculteurs, aux forestiers, aux communautés autochtones, aux municipalités et autres promoteurs de projet de tirer des revenus des réductions et des suppressions de gaz à effet de serre.

Des protocoles pour des types de projets hautement prioritaires sont en cours d'élaboration parallèlement au règlement de telle sorte que les industries puissent choisir des options de conformité supplémentaires à moindre coût. À titre d'exemple, en application du protocole de gestion du méthane dans les sites d'enfouissement en cours d'élaboration, une municipalité pourrait installer une technologie pour recueillir le méthane qui, autrement, serait émis dans l'atmosphère. Elle pourrait obtenir des crédits compensatoires fédéraux, qu'elle pourrait vendre à des installations industrielles réglementées par la voie du Système fédéral de crédits compensatoires pour les gaz à effet.

Le Système fédéral de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre sera mis en place par voie réglementaire, mais la participation au programme est entièrement volontaire. Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec les provinces, les territoires, les organisations autochtones et les intervenants à l'élaboration du Système fédéral de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre afin de s'assurer qu'il adopte le règlement qui convient le mieux aux Canadiens.

« Le Système fédéral de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre est un autre outil que nous utilisons pour lutter contre les changements climatiques et créer un avenir propre et sain. Ce système encouragera des réductions d'émissions rentables ici même au Canada et créera de nouvelles possibilités économiques, en particulier dans les secteurs de la foresterie, de l'agriculture et des déchets. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« L'élaboration d'un système fédéral de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre permettra aux agriculteurs d'être reconnus et récompensés pour la réduction d'émissions de gaz à effet de serre dans leur exploitation agricole grâce à la mise en œuvre de pratiques visant à améliorer la séquestration du carbone dans le sol. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de notre stratégie globale, qui prévoit également un financement de plus de 350 millions de dollars dans de nouveaux programmes agroenvironnementaux et un engagement d'offrir des remises supplémentaires pour les carburants utilisés à la ferme au-delà des exemptions existantes. Notre gouvernement continuera de travailler de concert avec les agriculteurs pour veiller à ce qu'ils demeurent concurrentiels et assurer la durabilité de l'eau, de l'air et des sols pour les prochaines générations. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

