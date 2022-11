Le Fonds soutiendra les organismes de recherche grâce à un processus concurrentiel incluant un mécanisme d'évaluation par les pairs

OTTAWA, ON, le 2 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Les percées scientifiques de demain sont tributaires des travaux menés aujourd'hui par nos chercheurs et nos innovateurs. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir, à promouvoir et à protéger la recherche et les sciences. Ainsi, il stimulera l'économie et améliorera la qualité de vie des Canadiens.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos, ont annoncé la nomination d'Elizabeth Cannon à titre de présidente du comité d'experts indépendants qui examinera les demandes détaillées présentées au Fonds stratégique des sciences (FSS). Annoncé en août 2021, le FSS est un nouveau moyen axé sur un processus concurrentiel et transparent qui inclut un mécanisme d'évaluation par les pairs pour soutenir financièrement les travaux scientifiques menés par des organismes tiers de recherche.

Elizabeth Cannon, Ph.D., OC, MSRC, FACG, dirige des travaux de recherche de pointe sur les systèmes mondiaux de localisation depuis 1984 et a commercialisé des technologies auprès de plus de 200 organismes partout dans le monde. Elle est professeure émérite en génie géomatique et présidente émérite de la Faculté de génie géomatique à l'Université de Calgary. Elle a également été membre du Conseil consultatif du ministre de Ressources naturelles Canada pour les Sciences de la Terre, présidente du U.S. Institute of Navigation (anglais), et membre du conseil d'administration de la Fondation canadienne pour l'innovation. Mme Cannon a également été présidente du conseil d'administration d'Universités Canada et coprésidente de la Table ronde du milieu des affaires et de l'enseignement supérieur. De 1997 à 2002, Mme Cannon a été titulaire de la chaire pour les femmes en sciences et en génie CRSNG/Petro-Canada pour la région des Prairies et s'est employée à sensibiliser le public aux avenues de carrière en sciences et en ingénierie pour les femmes.

Mme Cannon et les membres du comité d'experts indépendants se réuniront en novembre pour examiner les demandes détaillées présentées dans le cadre de la phase deux du Fonds stratégique des sciences. De plus amples renseignements sur ce programme se trouvent sur le site Web du Fonds stratégique des sciences.

« Les investissements du gouvernement du Canada dans les sciences et la recherche nous aident à mieux comprendre notre monde, à susciter de nouvelles idées et à consolider la position de notre pays à titre de chef de file de la recherche et de l'innovation. Le Fonds stratégique des sciences augmentera la transparence et la responsabilisation du financement des organismes tiers de recherche, tout en leur offrant le soutien dont ils ont besoin. Les travaux de Mme Cannon et du comité d'experts indépendants seront un élément intégral du processus, alors que le gouvernement maintient son soutien sans précédent à la recherche et aux sciences. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« C'est en renforçant le processus décisionnel fondé sur des preuves que nous pourrons améliorer le bien-être global et la prospérité des Canadiennes et des Canadiens. C'est la raison pour laquelle le groupe d'experts indépendants présidé par le Dr Cannon veillera à ce que les organismes de science et de recherche reçoivent des fonds fédéraux au moyen d'un processus transparent et concurrentiel, afin qu'ils puissent contribuer aux percées scientifiques de demain. »

-Le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos

Le Fonds stratégique des sciences (FSS) permettra au gouvernement du Canada d'appuyer la recherche et les activités connexes dans des domaines spécialisés où des organismes n'ont pas accès à d'autres programmes de financement fédéraux.

d'appuyer la recherche et les activités connexes dans des domaines spécialisés où des organismes n'ont pas accès à d'autres programmes de financement fédéraux. Des universitaires et des spécialistes des secteurs privé et sans but lucratif du Canada et de l'étranger qui représentent une diversité d'expertises, de disciplines et d'expériences ont été invités à se joindre au comité d'experts indépendants. Le comité de bénévoles demeurera en fonction jusqu'à ce qu'il ait donné au gouvernement une recommandation sur les demandeurs à retenir.

et de l'étranger qui représentent une diversité d'expertises, de disciplines et d'expériences ont été invités à se joindre au comité d'experts indépendants. Le comité de bénévoles demeurera en fonction jusqu'à ce qu'il ait donné au gouvernement une recommandation sur les demandeurs à retenir. Depuis 2016, le gouvernement du Canada a investi plus de 14 milliards de dollars dans les sciences et la recherche et dans des initiatives connexes.

