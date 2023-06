Le gouvernement du Canada annonce la nomination d'un nouveau membre du conseil d'administration de l'Autorité du pont Windsor-Détroit

OTTAWA, ON, le 27 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé la nomination de Lindsay Krauss au conseil d'administration de l'Autorité du pont Windsor-Détroit (APWD). Il s'agit de la société d'État responsable de la réalisation du projet du pont international Gordie-Howe.

Mme Krauss compte près de 15 années d'expérience dans le secteur des infrastructures et des partenariats public-privé, ainsi qu'une vaste expérience du soutien à un large éventail de projets de construction et d'infrastructure à l'échelle nationale et internationale. Au cours de sa carrière, elle a agi à titre de consultante commerciale stratégique et de conseillère juridique pour les secteurs public et privé auprès de clients travaillant sur des projets au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Elle est actuellement directrice chez LK Infra Consulting et travaille également avec Evolve Infrastructure, où elle fournit des services consultatifs et des recommandations sur les pratiques exemplaires en matière d'infrastructure à ses clients.

Mme Krauss a été nommée conformément au processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite du gouvernement du Canada.

Le pont international Gordie-Howe soutiendra la croissance économique en améliorant les liaisons entre le Canada et les États-Unis et en permettant la circulation continue des personnes et des marchandises dans un corridor sûr, sécurisé et efficace entre Windsor et Detroit.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada stimule l'économie de notre pays, accroît la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens.

Citations

« L'expertise et les connaissances de Mme Krauss seront un atout pour le conseil d'administration, qui veille à la réussite du projet du pont international Gordie-Howe, qui entraînera des avantages économiques majeurs pour les travailleurs et les entreprises canadiennes. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

Le projet du pont international Gordie-Howe entre Windsor ( Ontario ) et Detroit ( Michigan ) est réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé par l'APWD, une société d'État canadienne à but non lucratif. Chargée de superviser et de gérer la construction et l'exploitation du nouveau pont, l'APWD travaille en étroite collaboration avec l'Autorité internationale, qui comprend des membres du Michigan et du Canada , afin de soutenir l'accord de traversée.

( ) et ( ) est réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé par l'APWD, une société d'État canadienne à but non lucratif. Chargée de superviser et de gérer la construction et l'exploitation du nouveau pont, l'APWD travaille en étroite collaboration avec l'Autorité internationale, qui comprend des membres du et du , afin de soutenir l'accord de traversée. L'APWD est dirigée par le PDG et régie par un conseil d'administration chargé de superviser les activités commerciales de l'APWD, l'engagement avec les principaux intervenants, ainsi que la gestion et la réalisation du projet. Le conseil d'administration, dirigé par le président Tim Murphy , est composé de neuf membres au maximum.

, est composé de neuf membres au maximum. Le pont international Gordie-Howe est un mégaprojet générationnel de 5,7 milliards de dollars comprenant de multiples composantes, dont ce qui sera le plus long pont à haubans d'Amérique du Nord, le plus grand port d'entrée canadien le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis, un port d'entrée américain - l'un des plus grands d'Amérique du Nord - l'échangeur de l'Interstate 75 du Michigan et des ponts d'approche de part et d'autre de la frontière. Une fois construit, le pont offrira une voie de transport ininterrompue, d'autoroute à autoroute, de Montréal au Mexique, avec des connexions directes entre l'autoroute 401 en Ontario et l'Interstate 75 au Michigan .

Produits connexes

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter , Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected], 343-574-8116; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]