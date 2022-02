Le partenariat unissant Statistique Canada et la Chambre de commerce du Canada permettra d'améliorer notre compréhension de la situation des petites entreprises canadiennes

OTTAWA, ON, le 18 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le monde des affaires a évolué rapidement au Canada au cours des dernières années. Le gouvernement du Canada et ses partenaires clés doivent avoir accès à de meilleures données sur la situation des petites entreprises au pays afin que le gouvernement et le milieu des affaires puissent apporter une contribution stratégique et significative, et ainsi assurer une relance économique encore plus vigoureuse.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé aujourd'hui, au nom de la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, un investissement de 2,8 millions de dollars pour la mise sur pied du Laboratoire de données sur les entreprises par la Chambre de commerce du Canada en partenariat avec Statistique Canada. Le Laboratoire fournira en temps opportun des indicateurs commerciaux axés sur l'avenir. Ces indicateurs seront essentiels pour aider les administrations, les associations de gens d'affaires et les entrepreneurs de toutes les régions du Canada à repérer les occasions de croissance qui attendent les entreprises canadiennes.

Le Laboratoire de données sur les entreprises contribuera à accroître la disponibilité des données sur le secteur canadien des entreprises. Il mènera également des activités de surveillance régulière, procurant des données opportunes sur les conditions et les attentes des entreprises ainsi que sur les obstacles et les occasions de croissance qui se présentent à elles. Il fournira des résultats détaillés en fonction de caractéristiques telles que l'industrie et la géographie de même que la taille, l'âge et la propriété de l'entreprise.

Statistique Canada misera sur ses capacités et son savoir-faire en matière de données pour superviser les activités du Laboratoire, qui pourra générer de nouvelles données et analyses et ainsi fournir un portrait le plus à jour possible des conditions des entreprises. La Chambre de commerce du Canada procédera à des consultations inclusives auprès d'intervenants comme les chambres de commerce provinciales, territoriales et locales, des associations de l'industrie et des groupes traditionnellement sous-représentés. Pour accomplir cet important mandat, la Chambre de commerce formera également un groupe consultatif chargé de cerner les domaines d'intérêt économique.

Citations

« Les petites entreprises sont le moteur de notre économie; elles sont au cœur de nos communautés. Leur réussite sera essentielle à la reprise économique du Canada. Le Laboratoire de données sur les entreprises représente un investissement considérable qui nous procurera des données axées sur l'avenir plus détaillées que jamais. Notre gouvernement pourra ainsi continuer à fournir aux petites entreprises de tout le pays le soutien nécessaire pour surmonter la pandémie et en sortir encore plus fortes. »

- La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

« Alors que notre économie entre dans l'ère postpandémique, notre gouvernement reconnaît l'importance pour les petites entreprises canadiennes d'avoir des données fiables et opportunes les concernant. Le Laboratoire de données sur les entreprises répondra à ce besoin en fournissant une mine de renseignements sur la situation des entreprises canadiennes et le soutien que nous pouvons leur apporter. L'accès à ce type de données permettra non seulement de renforcer le milieu des affaires, mais aussi d'assurer une relance économique plus forte au pays. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Alors que le rythme des changements s'accélère et que la concurrence s'intensifie, les entreprises du Canada ont besoin de données fiables et opportunes pour les aider à s'adapter rapidement aux changements du marché. Le Laboratoire de données sur les entreprises de la Chambre de commerce du Canada procurera aux entreprises du pays des outils de données qui les aideront à surmonter la pandémie et à créer de la croissance économique durable, axée sur l'inclusivité. Dans le cadre de notre plan stratégique Chambre 2025, nous lançons quelques initiatives prometteuses, comme le Laboratoire de données sur les entreprises, afin de doter les entreprises des éléments dont elles ont besoin pour réussir, c'est-à-dire des renseignements sur les marchés, les concurrents et les tendances ainsi que les moyens d'influer sur les décisions et les politiques en vue de leur réussite. »

- Le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Canada, l'honorable Perrin Beatty, C.P., O.C.

« Étant donné le contexte économique à évolution rapide actuel, les entreprises et les décideurs politiques n'ont jamais eu autant besoin de données opportunes et de grande qualité. Statistique Canada est fier de renforcer son partenariat avec la Chambre de commerce du Canada afin de mettre sur pied le Laboratoire de données sur les entreprises. Celui-ci procurera aux administrations, aux associations de gens d'affaires et aux entrepreneurs de toutes les régions du Canada des indicateurs commerciaux axés sur l'avenir qui les aideront à tirer profit des occasions de croissance. »

- Le statisticien en chef du Canada, Anil Arora

Faits en bref

Statistique Canada et la Chambre de commerce du Canada ont collaboré auparavant dans le cadre de l'Enquête canadienne sur la situation des entreprises. Le Laboratoire de données sur les entreprises fait fond sur ce partenariat antérieur.

commerce du ont collaboré auparavant dans le cadre de l'Enquête canadienne sur la situation des entreprises. Le Laboratoire de données sur les entreprises fait fond sur ce partenariat antérieur. Le gouvernement du Canada est intervenu pour soutenir les entreprises canadiennes durant la pandémie. En fait, de toute l'aide annoncée au Canada , 8 dollars sur 10 sont venus du gouvernement fédéral.

