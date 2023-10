GASPÉ, QC, le 20 oct. 2023 /CNW/ - Au Canada et partout dans le monde, les effets des changements climatiques et du réchauffement des océans sont indéniables. Pour y répondre, il est plus important que jamais de trouver des solutions durables et résilientes afin d'assurer la sécurité de nos eaux. Conformément aux engagements du gouvernement du Canada en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 et 2050, la Garde côtière canadienne poursuit ses efforts concrets de décarbonisation, en faisant la transition vers une flotte de plus en plus écologique et à faibles émissions de carbone.

Aujourd'hui, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, était à Gaspé pour annoncer l'attribution du contrat pour la construction du nouveau navire semi-hauturier de recherche halieutique (NSHRH), le tout premier navire hybride diesel-électrique de la Garde côtière canadienne, doté d'un système de stockage d'énergie par batterie, conçu pour réduire la consommation de combustibles fossiles.

À la suite d'un processus concurrentiel ouvert, Services publics et Approvisionnement Canada, au nom de la Garde côtière canadienne, a octroyé au chantier naval Forillon de Gaspé, au Québec, un contrat pour la construction d'un NSHRH hybride diesel-électrique. Ce contrat a été octroyé pour une valeur de 55,5 millions de dollars (hors taxes) dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale et permettra de créer et maintenir jusqu'à 90 emplois hautement spécialisés et bien rémunérés en région.

Le NSHRH est un navire spécialisé dans les pêches, les sciences océanographies et hydrographiques. Doté de technologies de pointe en sciences halieutiques, océanographiques et hydrographiques, le nouveau navire entreprendra des recherches essentielles pour recueillir les données et l'information nécessaires aidant à orienter la prise de décisions en matière de pêches durables et d'écosystèmes en bonne santé dans la région du fleuve Saint-Laurent et du golfe. Le navire devrait se joindre à la flotte de la Garde côtière canadienne dès 2027.

Avec la construction de ce navire de la Garde côtière canadienne, le premier du genre, le Canada prend des mesures concrètes pour lutter contre les changements climatiques et améliorer la conception des navires, afin de continuer à fournir des services maritimes de calibre mondial, tout en réduisant les répercussions environnementales sur nos eaux et nos écosystèmes marins.

Citations

« En tant que nation maritime avec le plus long littoral au monde, le Canada a une opportunité unique d'être un chef de file mondial dans la mise en œuvre de solutions à faibles émissions de carbone et d'une économie bleue pour tous. L'annonce d'aujourd'hui constitue un jalon majeur pour l'histoire maritime de la Gaspésie. La construction de ce navire permettra non seulement de créer et maintenir des emplois hautement qualifiés et bien rémunérés, mais stimulera directement et indirectement l'économie de toute la région. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« L'annonce d'aujourd'hui nous rapproche de la construction d'une flotte plus verte et novatrice. Ce contrat avec le Chantier naval Forillon fournira aux membres de la Garde côtière canadienne le navire dont ils ont besoin pour sauver des vies, assurer la sécurité de nos eaux et protéger l'environnement. Ce contrat contribuera également à créer de bons emplois et à renforcer l'économie de l'Est du Québec. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de Services publics et Approvisionnement

« L'annonce d'aujourd'hui est un moment charnière pour la Garde côtière canadienne, alors que nous continuons d'harmoniser notre plan de renouvellement de la flotte, en utilisant des systèmes novateurs et à faibles émissions de carbone à bord de nos navires. Grâce à la construction du NSHRH, nous sommes à l'avant-garde de la prochaine génération de navires propres, et fournissons de l'équipement de pointe à notre personnel qui travaille sans relâche pour fournir des services essentiels au nom de tous les Canadiens. »

Mario Pelletier, commissaire de la Garde côtière canadienne

« C'est une grande fierté pour notre équipe d'avoir été choisie pour construire le tout premier navire hybride diesel-électrique de la Garde côtière canadienne. L'annonce d'aujourd'hui permettra non seulement de maintenir et de créer des emplois importants dans notre région, mais contribue également au positionnement de notre entreprise comme chef de file dans la construction de navires novateurs dans nos marchés. »

Jean-David Samuel, Président et directeur des opérations, Chantier Naval Forillon

Faits en bref

La conception du NSHRH comprend des caractéristiques axées sur la réduction de la consommation d'énergie, telles qu'un système de propulsion hybride avec un groupe de batteries et des systèmes d'équipement électrique et de pont économes en énergie. Le navire émettra beaucoup moins de gaz à effet de serre qu'un navire non hybride, et sera capable d'effectuer des opérations à basse vitesse sur batterie pendant 30 à 60 minutes par jour. De plus, les batteries peuvent supporter les opérations de nuit pour éviter d'utiliser des générateurs portuaires, et ainsi générer moins de pollution et de bruit ambiant.

Le navire peut accueillir un équipage de 5 membres de la Garde côtière canadienne et de 6 scientifiques de Pêches et Océans Canada , pour un total de 11 membres d'équipage. Le navire comprendra : un laboratoire in silico un laboratoire expérimental un vestibule une salle d'électronique

, pour un total de 11 membres d'équipage. Le navire comprendra : Le navire semi-hauturier de recherche halieutique est conçu pour recueillir les données et l'information halieutiques et océanographiques nécessaires pour comprendre nos environnements marins et prendre des décisions durables pour les pêches et les écosystèmes du Canada . Le navire sera également disponible pour les opérations de recherche et de sauvetage, ainsi que pour d'autres opérations de la Garde côtière canadienne, selon les besoins.

halieutique halieutiques écosystèmes Dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, le processus de renouvellement de la flotte de petits navires de la Garde côtière est bien engagé. À ce jour, 17 petits navires ont été livrés, dont 15 navires de recherche et sauvetage, et 2 navires hydrographiques et de sondage de chenal. Jusqu'à présent, le chantier naval Forillon de Gaspé , au Québec, a construit 8 embarcations de recherche et sauvetage pour la Garde côtière canadienne sous la Stratégie Nationale de construction navale, dont 7 ont été livrées à travers le pays.

Gaspé En octobre 2022, la Garde côtière canadienne a annoncé le début d'un projet d'essai de biodiesel et le lancement de la prochaine phase de la construction du premier navire électrique hybride du gouvernement du Canada , le nouveau navire semi-hauturier de recherche halieutique .

biodiesel semi-hauturier halieutique La Stratégie du Canada pour un gouvernement vert est un ensemble d'engagements approuvés par le gouvernement, qui s'appliquent à tous les principaux ministères et organismes gouvernementaux. La gestion de la flotte à l'échelle du gouvernement sera optimisée pour atteindre les cibles, y compris l'engagement d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

pour un gouvernement vert carboneutralité Le contrat de construction d'un navire semi-hauturier de recherche halieutique comprend une participation autochtone à l'appui de l'engagement du gouvernement du Canada , qui vise à accroître la participation des entreprises autochtones aux marchés publics fédéraux.

