Le gouvernement du Canada annonce la conception du nouvel espace de Parcs Canada qui abritera 25 millions d'artefacts

Aujourd'hui, Steven MacKinnon, secrétaire parlementaire du ministre des Services publics, de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, au nom de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna, a annoncé la conception de la nouvelle installation d'entreposage de la collection spécialement construite à ces fins pour Parcs Canada. La nouvelle installation de 8 200 mètres 2 , située à Gatineau (Québec), abritera 25 millions d'objets archéologiques et historiques qui sont à l'heure actuelle répartis dans six installations différentes à travers le pays. En les rassemblant en un seul endroit sous la supervision de spécialistes et de conservateurs, il sera plus facile pour les chercheurs, les institutions et les Canadiennes et Canadiens intéressés d'en apprendre au sujet de l'histoire variée et diversifiée du Canada.

La nouvelle installation offrira une protection de haut niveau pour plusieurs objets historiques et archéologiques fragiles. À l'heure actuelle, environ 60 p. 100 de la collection dont Parcs Canada a la garde est menacée par des conditions d'entreposage et des mesures de sécurité environnementales inappropriées. La nouvelle installation offrira des conditions environnementales optimales, assurant aini la protection et la conservation de la collection. La collection sera sous la supervision d'une équipe de spécialistes, de conservateurs et de restaurateurs et sera bien gérée, entreposée et facilement consultable.

Le nouvel édifice fera l'utilisation de l'énergie renouvelable et incorporera des normes de construction durable et écoénergétique, en faisant un édifice nette zéro. L'aménagement paysager autour de l'édifice fera aussi l'utilisation d'espèces indigènes et des étangs secs permettront de récupérer l'excès de pluie. En construisant un édifice plus efficace, Parcs Canada réalisera aussi des économies énergétiques.

La construction devrait commencer au printemps 2020 et se terminer en 2022. La collection d'objets de Parcs Canada qui se trouve dans les installations d'entreposage actuelles sera transférée dans la nouvelle installation de Gatineau lorsque celle-ci sera en service.

Parcs Canada continuera d'exposer des objets archéologiques et historiques qui lui sont confiés dans les parcs nationaux et les lieux historiques de chaque province et territoire, s'assurant que la population canadienne a la possibilité de se rapprocher de notre histoire.

Citation

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à préserver notre patrimoine et à offrir aux Canadiens et Canadiennes des occasions d'en apprendre davantage sur notre riche histoire. Grâce à cette nouvelle installation située dans la ville de Gatineau, l'une des plus grandes collections d'objets historiques et archéologiques en Amérique du Nord sera sauvegardée, soigneusement préservée et gérée adéquatement dans l'intérêt des générations futures. Les normes de construction écologique qui ont été intégrées dans la conception de l'installation contribueront également à réduire son empreinte environnementale. »

Steven MacKinnon

Secrétaire parlementaire du ministre des Services publics, de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité et député de Gatineau

Les faits en bref

La conception a été élaborée par Moriyama et Teshima Architects ( Ottawa , Toronto ) et NFOE Architects (Montréal) dans le cadre d'un projet architectural conjoint.

, ) et NFOE Architects (Montréal) dans le cadre d'un projet architectural conjoint. Environ un quart de l'édifice est consacré à un espace de travail pour les chercheurs et le personnel ainsi qu'à des lieux de réception, de réunion et de cérémonie.

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) travaille en collaboration avec Parcs Canada sur le processus d'approvisionnement pour les contrats de conception et de construction. SPAC gère également le projet au nom de Parcs Canada et sera chargé de superviser la construction de l'édifice.

Sur les 31 millions d'objets de la collection confiés à Parcs Canada, 25 millions d'objets archéologiques et historiques seront abrités dans la nouvelle installation.

Les objets exposés à l'heure actuelle dans les endroits de Parcs Canada ainsi que les objets prêtés à des organisations partenaires resteront où ils se trouvent.

Tout au long de ce processus, Parcs Canada a collaboré avec ses partenaires et toutes les parties intéressées et les a consultés, y compris les groupes autochtones, quant à l'accès, le soin et la gestion de cette importante collection.

Parcs Canada protège un vaste réseau de lieux patrimoniaux naturels et culturels comprenant 46 parcs nationaux, 171 lieux historiques nationaux, quatre aires marines nationales de conservation et un parc urbain national.

Document connexe

Document d'information : la nouvelle installation d'entreposage de la collection de Parcs Canada : caractéristiques de conception

Lien connexe

Site Web de Parcs Canada

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Sabrina Kim, Cabinet de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-938-3813, sabrina.kim2@canada.ca; Relations avec les médias, Agence Parcs Canada, 855-862-1812, pc.medias-media.pc@canada.ca

Related Links

www.pc.gc.ca