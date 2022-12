MONTRÉAL, le 8 déc. 2022 /CNW/ - Les oiseaux font partie de la vie des Canadiens. Il est facile de les observer partout au pays, même en milieu urbain. Certaines espèces fréquentent les villes tout au long de l'année alors que d'autres y sont lors des migrations. Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger les populations d'oiseaux et leurs habitats. Pour y arriver, il travaille en collaboration avec de nombreux partenaires, dont les gouvernements provinciaux et territoriaux, les peuples autochtones, les organisations à but non lucratif et les municipalités.

Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, a annoncé aujourd'hui dans le cadre de la COP15 que 14 nouvelles villes canadiennes obtiennent la certification « Ville amie des oiseaux ». Cette certification a été mise au point par Nature Canada afin d'encourager les municipalités à devenir des endroits plus sécuritaires pour les oiseaux. Ce programme a été rendu possible grâce à un investissement de 655 000 dollars d'Environnement et Changement climatique Canada.

Les oiseaux jouent un rôle essentiel dans le maintien d'écosystèmes sains et résilients dans les collectivités et sur la planète. Aujourd'hui, il y a trois milliards d'oiseaux de moins en Amérique du Nord qu'il y a 50 ans. La plupart de ces pertes sont causées par les activités humaines.

Alors que l'expansion urbaine se poursuit, les villes ont aussi une responsabilité d'agir pour la protection et le soutien des populations d'oiseaux au Canada. Le programme « Ville amie des oiseaux » encourage les collectivités à prendre des mesures pour :

réduire le nombre de menaces d'origine humaine pour les oiseaux, comme les chats errants, l'utilisation de pesticides et les collisions d'oiseaux dans les fenêtres par l'utilisation de traitement dans les vitres des bâtiments dotés de grandes fenêtres,

créer des environnements sûrs pour les oiseaux en promouvant l'intendance et en veillant à ce que les habitats naturels soient protégés et restaurés,

faire participer et éduquer les citoyens aux avantages des villes amies des oiseaux et à la célébration des oiseaux dans nos communautés.

Les 14 villes nouvellement certifiées sont :

Barrie (Ont.)

Burlington (Ont.)

(Ont.) Edmonton (Alb.)

(Alb.) Guelph (Ont.)

(Ont.) Halifax (N.-É.)

(N.-É.) Halton Hills (Ont.)

(Ont.) Hamilton (Ont.)

(Ont.) Lions Bay (C.-B.)

(C.-B.) Peterborough (Ont.)

(Ont.) Regina (Sask.)

Saanich (C.-B.)

(C.-B.) Sainte-Anne-de-Bellevue (Qc)

(Qc) Strathcona County (Alb.)

Windsor (Ont.)

Ce n'est là qu'une des mesures que prend le gouvernement du Canada pour protéger la nature alors qu'il accueille le monde à Montréal du 7 au 19 décembre pour la 15e Conférence des Parties (COP15) à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. La COP15 est l'occasion pour le Canada de faire preuve de leadership en prenant des mesures pour conserver la nature et freiner la perte de biodiversité dans le monde entier, en partenariat avec les peuples autochtones, les premiers gardiens des terres.

Citations

« Ces municipalités ont vraiment de quoi être fières d'avoir obtenu la certification « Ville amie des oiseaux ». Ce titre est une question de fierté, un défi qu'elles se lancent à elles-mêmes pour améliorer constamment le sort des populations d'oiseaux qui enrichissent nos milieux urbains, tout en favorisant l'équilibre de nos écosystèmes. Je salue l'initiative de Nature Canada et tout le travail des partenaires qui s'assurent d'offrir la certification aux villes qui déploient d'importants efforts pour protéger nos oiseaux. Quand nous sensibilisons les citoyens à l'importance de la faune aviaire et de ses habitats, c'est nous tous qui en profitons. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les oiseaux jouent un rôle essentiel dans le maintien d'écosystèmes sains dans nos collectivités, et partout sur la planète, ils occupent une place privilégiée dans le cœur des amoureux de la nature. Toutefois, il y a trois milliards d'oiseaux de moins en Amérique du Nord qu'il y a 50 ans. Nous saluons les efforts et le leadership des villes et des localités à l'honneur aujourd'hui. La certification « Ville amie des oiseaux », c'est plus qu'un bout de papier. C'est un engagement à créer ensemble un monde respectueux de la nature, et nous sommes honorés de collaborer avec les municipalités pour faire de cette vision une réalité. »

- Graham Saul, directeur général, Nature Canada

« Quel grand honneur pour Sainte-Anne-de-Bellevue, qui fait preuve depuis si longtemps de dynamisme par son soutien et sa conscience écologiques dans des initiatives de conservation, afin que nos espèces sauvages, notamment les oiseaux, puissent être protégées pour les générations à venir. Nous avons de la chance d'avoir l'Arboretum Morgan et l'Observatoire d'oiseaux de McGill sur notre territoire, car ils ont non seulement sensibilisé la population locale au sujet des oiseaux, mais ils ont aussi contribué à d'importants travaux de recherche dans l'intérêt du monde entier. Je remercie Nature Canada qui reconnaît Sainte-Anne-de-Bellevue à titre de ville amie des oiseaux et qui soutient les efforts que nous déployons afin que notre municipalité protège mieux les oiseaux sauvages. »

- Paola Hawa, mairesse de Sainte-Anne-de-Bellevue

« Quelle belle reconnaissance. À Halifax, nous savons que lorsque nous prenons soin de l'environnement, nous le faisons non seulement pour le bien de notre communauté, mais également pour nos amis à plumes et les autres espèces sauvages qui y vivent. »

- Mike Savage, maire d'Halifax

« Je suis extrêmement fier que Saanich, une communauté urbaine et rurale comptant plus de 170 parcs et milieux naturels de toutes sortes, soit reconnue comme une ville amie des oiseaux. Nos programmes nous permettent de consacrer nos efforts à l'intendance environnementale et à la sensibilisation, à l'aménagement paysager respectueux de la nature et à la restauration des écosystèmes, et grâce à cette certification, nous pouvons encore mieux aider et protéger les espèces sauvages et la biodiversité. »

- Dean Murdock, maire du district de Saanich, Colombie-Britannique

Faits en bref

Au printemps 2021, les villes de Vancouver , Toronto , London et Calgary ont été les premières à être certifiées.

, , et ont été les premières à être certifiées. Dans chaque municipalité qui cherche à obtenir la certification « Ville amie des oiseaux », des équipes « Ville amie des oiseaux » sont créées et les résidents participent activement à la protection et à la surveillance de leurs populations d'oiseaux locales.

Le pays accueille selon un cycle saisonnier environ 393 espèces d'oiseaux migrateurs. La perte d'habitat causée par le développement urbain et côtier, par l'agriculture et par divers changements dans l'utilisation des terres est la principale menace pour les oiseaux migrateurs.

Le gouvernement du Canada protège l'habitat des oiseaux migrateurs en progressant vers son objectif de conserver 25 p. 100 des terres, de l'eau douce et des océans au Canada d'ici 2025, et d'atteindre 30 p. 100 d'ici 2030.

protège l'habitat des oiseaux migrateurs en progressant vers son objectif de conserver 25 p. 100 des terres, de l'eau douce et des océans au d'ici d'atteindre 30 p. 100 d'ici 2030. Les oiseaux sont d'excellents indicateurs de la santé de l'eau, de l'air et de la terre. Ils aident à garder les forêts et les fermes en bonne santé en disséminant les graines et en mangeant des insectes et des rongeurs. Ils contribuent à l'économie par l'observation des oiseaux et la chasse.

Produits connexes

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]