OTTAWA, ON, le 3 mai 2023 /CNW/ - Alors que notre monde est de plus en plus interconnecté, la diffusion d'opinions dangereuses et radicales se fait plus facilement et plus simplement, ce qui peut présenter un risque pour des personnes vulnérables. Qu'il s'agisse de sujets polarisants et haineux, de désinformation ou de théories du complot, ce contenu extrême peut conduire à une radicalisation menant à la violence.

Hier, l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, a annoncé l'octroi de plus de 25 millions de dollars pour soutenir de nouveaux projets visant à lutter contre la radicalisation par l'entremise du Fonds pour la résilience communautaire (FRC). Il a fait cette annonce lors de la conférence de Sécurité publique Canada sur la lutte contre la radicalisation menant à la violence organisée par le Centre canadien d'engagement communautaire et de prévention de la violence. Ce financement s'ajoute aux plus de 35 millions de dollars que le FRC a accordés à 48 projets depuis sa création en 2017.

La conférence d'une semaine, intitulée « Que mesurer, comment prévenir », est la quatrième conférence internationale organisée par le Centre canadien de Sécurité publique. Cette conférence réunit des experts, des praticiens et des chercheurs dans le domaine de la lutte contre la radicalisation menant à la violence, ainsi que des représentants canadiens et internationaux de la société civile et des secteurs technologiques.

La conférence couvre un large éventail de sujets relatifs à la lutte contre l'extrémisme violent, notamment :

le contexte des menaces émergentes et les facteurs qui poussent les individus à l'extrémisme violent ;

les méthodes de pointe pour prévenir et contrer l'extrémisme violent ;

l'adaptation des méthodes de prévention face à des cas complexes, les pratiques les plus récentes, l'évaluation de la recherche, les interventions axées sur le client et l'intégration de l'égalité des genres et de l'équité dans l'évaluation des progrès et des résultats ;

les lacunes, les défis et les possibilités de collaboration ;

la nécessité de renforcer la collaboration internationale, de mettre en place des politiques fondées sur des données probantes et de mettre en place une communauté de pratique.

La conférence de cette semaine bénéficie du soutien de partenaires clés, notamment le Global Internet Forum to Counter-Terrorism, Tech Against Terrorism, et le Réseau des praticiens canadiens pour la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent.

« La protection de la sécurité des Canadiennes et des Canadiens est la priorité absolue de notre gouvernement. Le Centre canadien joue un rôle essentiel dans ce travail en réunissant des experts dans le but de partager des connaissances et des pratiques exemplaires. Le succès de la conférence de cette année témoigne de notre engagement à s'attaquer aux causes profondes de la radicalisation. Ces nouveaux projets du Fonds pour la résilience communautaire s'appuieront sur cet important travail afin de prévenir l'extrémisme violent dans l'ensemble du pays. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« Il est encourageant de voir cette collaboration et ces efforts dans la recherche de moyens innovants visant à empêcher la propagation d'idéologies extrémistes et à construire une société plus pacifique et plus tolérante. Ces efforts sont bénéfiques non seulement pour les Canadiens, mais aussi pour nos partenaires et les individus du monde entier. »

- Pam Damoff, secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique

Faits en bref

Le Centre canadien d'engagement communautaire et de prévention de la violence a été créé en 2017 et guide les efforts du gouvernement du Canada visant à lutter contre la radicalisation menant à la violence. Le Centre canadien travaille avec tous les niveaux de gouvernement, ainsi qu'avec de nombreuses organisations à but non lucratif, des communautés, des groupes de jeunes, des praticiens de première ligne, des universités, des organismes chargés de l'application de la loi et des organisations internationales.

guide les efforts du gouvernement du visant à lutter contre la radicalisation menant à la violence. Le Centre canadien travaille avec tous les niveaux de gouvernement, ainsi qu'avec de nombreuses organisations à but non lucratif, des communautés, des groupes de jeunes, des praticiens de première ligne, des universités, des organismes chargés de l'application de la loi et des organisations internationales. Le Fonds pour la résilience communautaire (FRC) est financé par le Centre canadien. Il apporte un soutien financier aux organisations qui s'efforcent d'améliorer la compréhension et la capacité du Canada à prévenir et à contrer l'extrémisme violent. Depuis son lancement, le FRC a soutenu 48 projets à travers le pays et à l'étranger.

