Les fonds octroyés aideront Jeunesse, J'écoute à continuer de fournir aux jeunes Canadiennes et Canadiens du soutien en santé mentale 24 heures sur 24, 7 jours par semaine.

TORONTO, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Les jeunes sont confrontés à de nouveaux défis complexes. Et cette réalité peut réellement affecter leur santé mentale. Notre gouvernement se consacre à éliminer les obstacles qui empêchent les jeunes au Canada d'accéder aux services de santé mentale, et à veiller à ce qu'ils puissent trouver du soutien, des conseils et de l'espoir.

Aujourd'hui, l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé l'octroi d'un financement de 7,5 millions de dollars à Jeunesse, J'écoute pour lui permettre de poursuivre son travail de consultation en matière de santé mentale et de soutien en cas de crise.

Grâce à ces fonds, Jeunesse, J'écoute pourra continuer à offrir aux jeunes du Canada un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à des services bilingues d'aide à la santé mentale (voix et texte), à des services de consultation en ligne et à des services de soutien en cas de crise. Cela permettra d'adapter et de mobiliser ses soutiens et services pour les personnes issues de communautés mal desservies. Par ailleurs, ces fonds permettront également d'améliorer la collecte et l'analyse des données grâce à la mise en œuvre de nouveaux outils de données afin de permettre à Jeunesse, J'écoute d'étendre la portée de son service.

En outre, ce financement aidera les employés et les bénévoles de Jeunesse, J'écoute en leur fournissant des possibilités de perfectionnement professionnel et de formation continue, ainsi qu'en appuyant l'élaboration et le maintien d'un programme de soutien et d'autogestion de la santé à l'intention de tout le personnel et de tous les bénévoles assurant des services.

Jeunesse, J'écoute est accessible en tout temps, partout au Canada. Les enfants, les adolescents et les jeunes peuvent appeler le 1-800-668-6868 ou envoyer le mot PARLER au 686868, quelle que soit l'heure de la journée ou l'endroit où ils se trouvent. N'importe qui au Canada peut appeler le 9-8-8 pour obtenir un soutien en cas de crise ou de maladie mentale, à tout moment, s'il a besoin d'aide ou de quelqu'un à qui parler.

« Les problèmes de santé mentale auxquels les jeunes sont confrontés ont augmenté ces dernières années. Qu'il s'agisse de problèmes à la maison, en ligne ou à l'école, nous sommes déterminés à faire en sorte que nos enfants puissent obtenir du soutien lorsqu'ils en ont besoin. Jeunesse, J'écoute est un partenaire de confiance dans cet effort. Je suis très reconnaissante du travail accompli par cet organisme et des ressources qu'il apporte aux jeunes dans l'ensemble du pays. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Depuis plus de 35 ans, Jeunesse, J'écoute se consacre à la santé mentale et au bien-être des jeunes partout au Canada. Les jeunes de toutes les communautés, d'un océan à l'autre, nous font confiance et nous leurs sommes accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Depuis 2020, les jeunes ont fait appel à JJE plus de 21 millions de fois, tous services confondus. Ce financement nous permet de continuer à faire évoluer nos services, en veillant à ce que les jeunes puissent accéder au soutien dont ils ont besoin, quels que soient le moment, l'heure et l'endroit où ils se trouvent. Nous sommes profondément reconnaissants au gouvernement du Canada pour son engagement en faveur de la santé mentale des jeunes et pour son soutien alors que nous nous efforçons de répondre aux besoins complexes des jeunes au Canada. »

Jenny Yuen

Chef de groupe et vice-présidente exécutive, Personnes, Culture et Partenariats - Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute est le seul service de santé mentale en ligne accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui offre un soutien confidentiel et gratuit aux jeunes en français et en anglais, ainsi que dans 100 autres langues.

Dans le budget de 2024, le gouvernement du Canada a alloué 7,5 millions de dollars sur trois ans, à partir de 2024-2025, à l'Agence de santé publique du Canada pour soutenir Jeunesse, J'écoute dans son travail de prestation de services de santé mentale, de consultation et de soutien en cas de crise pour les jeunes.

a alloué 7,5 millions de dollars sur trois ans, à partir de 2024-2025, à l'Agence de santé publique du pour soutenir Jeunesse, J'écoute dans son travail de prestation de services de santé mentale, de consultation et de soutien en cas de crise pour les jeunes. Dans le budget de 2024, un investissement de 500 millions de dollars sur cinq ans a été annoncé pour le nouveau Fonds pour la santé mentale des jeunes, afin d'aider les organismes de santé communautaire à multiplier les services qu'ils fournissent aux jeunes et à faciliter l'aiguillage vers des réseaux plus vastes de soutien à la santé mentale en cas de besoin.

Le 30 novembre 2023, le gouvernement du Canada a lancé un nouveau numéro national à trois chiffres pour la prévention du suicide. Jeunesse, J'écoute est un partenaire du réseau 9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide. Dans de nombreuses régions du pays, les personnes de moins de 18 ans qui contactent le 9-8-8 peuvent être mises en relation avec un service de prévention du suicide destiné aux jeunes, dont Jeunesse, J'écoute.

a lancé un nouveau numéro national à trois chiffres pour la prévention du suicide. Jeunesse, J'écoute est un partenaire du réseau 9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide. Dans de nombreuses régions du pays, les personnes de moins de 18 ans qui contactent le 9-8-8 peuvent être mises en relation avec un service de prévention du suicide destiné aux jeunes, dont Jeunesse, J'écoute. Si vous pensez au suicide ou si vous craignez qu'une personne de votre entourage y pense, vous pouvez appeler ou envoyer un message au 9-8-8 pour obtenir un soutien en français ou en anglais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par année.

