NORTH BAY, ON, le 20 juill. 2023 /CNW/ - Les Autochtones font face à de multiples obstacles dans l'accès à des soins de santé mentale adéquats, principalement en raison du racisme systémique découlant de pratiques et de politiques coloniales comme les pensionnats. Le gouvernement du Canada est résolu à s'attaquer aux disparités dans le système de santé universel et à veiller à ce que tous les Autochtones aient un accès équitable à des ressources et à des soins de santé mentale empreints de compassion, tenant compte des traumatismes et adaptés à la culture, quel que soit l'endroit où ils vivent.

Aujourd'hui, l'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, et de l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé l'octroi de 2,5 millions de dollars pour deux projets dirigés par le First Peoples Wellness Circle (FPWC) qui sont axés sur les services de soutien en santé mentale pour les Autochtones.

Dans le cadre de l'initiative Soutenir la santé mentale des personnes les plus touchées par la COVID-19, le FPWC reçoit 1,5 million de dollars pour son projet « Guide d'élaboration et de mise en œuvre des ensembles de connaissances rassemblées ». Le FPWC créera un guide pour aider l'effectif en mieux-être mental des Premières Nations à soutenir les personnes les plus touchées par la pandémie de COVID-19, et en fera la promotion. Le guide fournira un cadre et un processus pour soutenir la création et la promotion d'« ensembles de connaissances » composés de ressources et d'outils en matière de mieux-être mental.

Dans le cadre du Programme de lutte contre le racisme et la discrimination dans les systèmes de santé du Canada, le FPWC reçoit également 1 million de dollars pour soutenir son projet « Connaissances et données probantes des Premières Nations : Lutter contre le racisme systémique grâce à la sécurité culturelle ». Le FPWC augmentera le nombre de professionnels de la santé mentale au Nouveau-Brunswick afin d'offrir aux Premières Nations des outils d'évaluation et des services de santé mentale inclusifs et adaptés à la culture.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler en partenariat avec les dirigeants autochtones, tous les ordres de gouvernement, les partenaires, les intervenants et les organismes au sein des collectivités de partout au pays pour améliorer les résultats en matière de santé; accroître l'accès à des mesures de soutien adéquates en matière de santé mentale et de consommation de substances; et favoriser des systèmes de santé exempts de racisme et de discrimination systémiques où les peuples autochtones se sentent respectés, entendus et en sécurité.

« Notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que les Autochtones du Canada, peu importe où ils vivent, puissent avoir accès à des services de santé adaptés à la culture sans subir de racisme ou de discrimination. La sécurité des services de santé mentale est essentielle pour les rendre accessibles aux personnes qui souhaitent obtenir du soutien et des soins. Ensemble, nous pouvons lutter contre le racisme systémique dans nos systèmes de santé d'une manière qui tient compte des expériences vécues par les peuples autochtones et qui repose sur le respect, la coopération et la reconnaissance de leurs droits. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Les Autochtones au Canada courent un risque accru de souffrir d'une maladie mentale et font face à des obstacles inacceptables qui se recoupent dans l'accès aux services et au soutien en matière de santé mentale. Notre gouvernement prend des mesures pour combler ces lacunes et soutenir le leadership en santé autochtone en matière de prévention et de guérison. Je remercie le First Peoples Wellness Circle pour les efforts importants qu'il déploie afin d'offrir un soutien en santé mentale axé sur la culture dans ses communautés. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Les Premières Nations continuent de faire face au racisme et aux inégalités dans l'accès aux soins de santé. Le financement annoncé aujourd'hui représente un progrès grandement nécessaire qui permettra d'offrir aux membres des Premières Nations des services de santé mentale adaptés à leur culture. Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis afin d'éliminer le racisme envers les Autochtones et de mettre en place des services de santé sûrs et inclusifs. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Le racisme systémique dans les soins de santé, associé aux défis posés par la pandémie de COVID-19, a contribué aux disparités en matière de santé, y compris les problèmes de santé mentale, chez les Autochtones et les populations marginalisées. En travaillant avec des organismes comme le First Peoples Wellness Circle, nous faisons un pas en avant pour lutter contre le racisme envers les Autochtones au sein de notre système de santé et pour promouvoir des ressources de mieux-être mental auprès des personnes qui en ont le plus besoin. »

L'honorable Mona Fortier

Présidente du Conseil du Trésor

« L'investissement consacré à ces deux projets contribuera à soutenir le travail du First Peoples Wellness Circle. Félicitations à la Dre Brenda Restoule et à son équipe pour leur travail acharné dans l’élaboration du projet sur les faisceaux de connaissances. »

L’honorable Anthony Rota

Député de Nipissing-Timiskaming

« L'investissement d'un million de dollars dans le Programme de lutte contre le racisme et la discrimination dans les systèmes de santé du Canada renforce notre engagement à lutter contre les préjugés systémiques dans la prestation des soins de santé, et l'investissement de 1,5 million de dollars dans le cadre de l'initiative Soutenir la santé mentale des personnes les plus touchées par la COVID-19 permettra d'améliorer et d'élargir les mesures de soutien et les ressources en matière de mieux-être mental. Ensemble, nous continuerons à promouvoir l'équité en santé pour les premiers peuples du Canada. Ce financement important renforce notre objectif de favoriser l'échange des connaissances et de promouvoir le mieux-être au sein des premiers peuples. Nous sommes convaincus que ce soutien nous aidera à améliorer la situation et à poursuivre notre travail avec enthousiasme. »

First Peoples Wellness Circle

Faits en bref

L'investissement de 100 millions de dollars pour l'initiative Soutenir la santé mentale des personnes les plus touchées par la COVID-19 a été annoncé dans le budget de 2021 afin d'appuyer des projets qui favorisent la santé mentale et préviennent la maladie mentale chez les populations dont la santé mentale a été la plus touchée par la COVID-19, notamment les Autochtones.

Dans le cadre de son projet sur la sécurité culturelle, le FPWC travaillera avec les équipes de mieux-être mental du Nouveau-Brunswick comme suit : Mawlugutineg dans le centre et le nord-est de la province; Wolastoqewi près de Fredericton ; et Oeliangitasoltigo près de Miramichi .

; et Oeliangitasoltigo près de . Le Programme de lutte contre le racisme et la discrimination dans les systèmes de santé du Canada de Santé Canada a été annoncé dans le cadre de la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées. Le Programme vise à améliorer l'accès équitable aux services de santé pour les populations racisées et marginalisées et appuie également des efforts fédéraux plus vastes, notamment la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme et la Stratégie fédérale pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Il s'agit du premier projet annoncé dans le cadre de ce programme, à la suite d'un appel de propositions lancé en avril 2022 pour un financement de 13 millions de dollars.

de Santé a été annoncé dans le cadre de la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées. Le Programme vise à améliorer l'accès équitable aux services de santé pour les populations racisées et marginalisées et appuie également des efforts fédéraux plus vastes, notamment la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme et la Stratégie fédérale pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Il s'agit du premier projet annoncé dans le cadre de ce programme, à la suite d'un appel de propositions lancé en avril 2022 pour un financement de 13 millions de dollars. Dans le cadre de l'appel de propositions de 2022, Santé Canada a donné la priorité aux projets reçus des partenaires autochtones du secteur de la santé, et plus particulièrement aux projets axés sur la lutte contre le racisme et la discrimination envers les Autochtones.

a donné la priorité aux projets reçus des partenaires autochtones du secteur de la santé, et plus particulièrement aux projets axés sur la lutte contre le racisme et la discrimination envers les Autochtones. La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être offre une aide immédiate à tous les Autochtones du Canada et est accessible en tout temps. Composez sans frais le

1-855-242-3310 ou utilisez le service de clavardage en ligne.

et est accessible en tout temps. Composez sans frais le 1-855-242-3310 ou utilisez le service de clavardage en ligne. Le portail Espace mieux-être Canada offre un accès gratuit à du contenu éducatif, à des thérapies autoguidées, à du soutien par les pairs et à du counseling individuel avec des professionnels de la santé qualifiés. Si vous ou l'un de vos proches éprouvez des difficultés, vous pouvez accéder au portail Espace mieux-être Canada , composer le

1-866-585-0445 ou texter MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes).

