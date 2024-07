CALGARY, AB, le 3 juill. 2024 /CNW/ - À l'heure où les pays du monde entier s'efforcent de réduire leurs émissions de carbone et de passer à des sources d'énergie non émettrices, investir dans des technologies de pointe aidera le Canada à demeurer un chef de file mondial en matière d'énergie. Tout au long de la transition énergétique - qui est déjà bien entamée - et au-delà, il sera essentiel de recourir à des sources d'énergie à très faibles émissions de carbone (p. ex. l'énergie éolienne, solaire, hydroélectrique et nucléaire) pour saisir les énormes possibilités économiques qui s'offrent aux Canadiennes et aux Canadiens dans toutes les régions du pays.

C'est dans ce contexte que des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux se rencontrent du 3 au 5 juillet 2024 à Calgary, en Alberta, à l'occasion de la Conférence annuelle des ministres de l'énergie et des mines. À cette occasion, ils partageront leurs points de vue et continueront de donner un élan aux secteurs de l'énergie et des mines.

Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé un financement de 11 millions de dollars pour neuf projets de technologie énergétique, soit 2,5 millions de dollars à l'appui de la recherche sur les petits réacteurs modulaires et 8,5 millions de dollars à l'appui de l'innovation dans le secteur canadien de l'hydrogène propre.

De ce financement, 5 millions de dollars seront affectés à trois projets en Alberta, retenus dans le cadre de l'appel à propositions pour le volet carburants propres et remplacement des combustibles industriels du Programme d'innovation énergétique (PIE) :

3 millions de dollars seront versés à Aurora Hydrogen Inc. pour que l'entreprise fasse progresser l'utilisation de l'énergie micro-onde dans la technologie de la pyrolyse pour convertir le méthane en hydrogène et en carbone solide sans utiliser d'eau et en réduisant au minimum les émissions de gaz à effet de serre;

1 million de dollars sera versé à Quantiam Technologies pour lui permettre de produire du méthanol et des électrocarburants carbonégatifs à partir de dioxyde de carbone capté et d'hydrogène vert;

1 million de dollars sera versé à Innova Hydrogen Corp pour lui permettre de produire de l'hydrogène carboneutre par la pyrolyse catalytique du méthane.

Également réalisés en Alberta, les quatre autres projets sont financés par le biais du PIE. Ils appuient l'Hydrogen Centre of Excellence, une initiative stratégique menée par Alberta Innovates. Le financement est réparti comme suit :

1 300 450 $ à ATCO Gas and Pipelines Ltd., en partenariat avec Qualico, pour la réalisation d'une étude de faisabilité d'un réseau de transport par pipelines d'hydrogène pur destiné au chauffage de nouvelles maisons dans le quartier Bremner situé dans le comté de Strathcona , en Alberta , projet qui comprend la construction d'une maison pour la démonstration de technologies de l'hydrogène pur;

, en , projet qui comprend la construction d'une maison pour la démonstration de technologies de l'hydrogène pur; 1 264 550 $ à Innovative Fuel Systems pour la réduction des émissions des véhicules utilitaires lourds grâce à la conception d'un système bicarburant hydrogène-diesel modernisé qui est compatible avec 90 % des moteurs de véhicules lourds;

508 935 $ à ATCO Gas and Pipelines Ltd. pour qu'elle transforme le Fort Saskatchewan Operating Centre en premier immeuble commercial chauffé entièrement à l'hydrogène en Amérique du Nord ainsi qu'en un site de démonstration des technologies de chauffage pour utilisateurs finaux qui emploient de l'hydrogène pur ou mélangé avec du gaz naturel;

415 000 $ à New Wave Hydrogen Inc. pour l'accélération du temps de craquage thermique du méthane pour la production d'hydrogène grâce à la technologie de chauffage par ondes de choc, en vue de la réalisation d'essais pilotes successifs sur le terrain.

Ces projets favoriseront l'innovation dans le domaine de l'énergie partout au pays, tout en plaçant le Canada en position favorable pour s'imposer comme chef de file dans les technologies de l'hydrogène et d'autres technologies énergétiques d'importance cruciale.

L'énergie nucléaire fait partie de l'ensemble des technologies non émettrices nécessaires à la transition mondiale vers un avenir carboneutre. En 2023, Ressources naturelles Canada (RNCan) a lancé le Programme facilitant les petits réacteurs modulaires (PRM) afin d'appuyer le développement de chaînes d'approvisionnement pour la fabrication de PRM et leur approvisionnement en carburant. Le programme vise aussi à financer des projets de recherche sur des solutions de gestion pour les déchets générés par les PRM, de façon à assurer, aujourd'hui et dans l'avenir, une gestion sécuritaire des PRM et des déchets qu'ils produisent.

Dans le cadre du Programme facilitant les petits réacteurs modulaires :

l'Université de Regina recevra un total de 941 651 $ sur trois ans pour étudier les stratégies d'élimination à long terme des déchets de moyenne activité et des déchets de haute activité non combustibles générés par les PRM en Saskatchewan ;

; l'Université de l' Alberta recevra un total de 1 656 000 $ sur trois ans pour son projet sur la fabrication additive de matériaux à gradient de fonctionnalité de nouvelle génération destinés à être utilisés dans les PRM.

Le Canada est résolu à atteindre la carboneutralité d'ici 2050 et reconnaît qu'une collaboration étroite avec les provinces et les territoires, les partenaires autochtones et les principaux intervenants est essentielle à la mise en place d'une économie prospère, inclusive et sobre en carbone. En favorisant la collaboration dans le cadre de réunions telles que la Conférence annuelle des ministres des mines et de l'énergie, le Canada met de l'avant les avantages concurrentiels les plus prometteurs dans chaque région du pays afin de bâtir une économie prospère et durable pour l'avenir.

Citations

« Les annonces de cette semaine font partie d'une série d'importantes mesures que continue de prendre le gouvernement du Canada pour soutenir de bons emplois et promouvoir une croissance durable. Parmi ces mesures, mentionnons le lancement du rapport d'étape sur la Stratégie canadienne pour l'hydrogène, la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques et la fondation de l'Alliance pour des minéraux critiques durables l'automne dernier. Je continuerai à travailler avec tous nos partenaires pour que le Canada demeure un fournisseur mondial de choix en matière d'énergie propre dans un monde carboneutre - ce qui garantira un avenir prospère et propre aux Canadiens d'un océan à l'autre. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« New Wave Hydrogen est fière de prendre part à la transition vers l'énergie propre du Canada. La vision et les avantages de ces programmes de financement offrent un soutien essentiel aux entreprises émergentes. Ce financement non seulement stimule la croissance de la technologie de New Wave, mais il soutient aussi le milieu canadien de l'innovation ainsi que la croissance en réseau dans les secteurs de l'ingénierie, de la fabrication et de l'énergie propre. »

Kathleen O'Neil

PDG, New Wave Hydrogen Inc.

Faits en bref

Selon un classement indépendant de BloombergNEF, le Canada a dépassé la Chine et est devenu le pays le plus prometteur au monde pour la fabrication de piles au lithium-ion comme celles utilisées dans les véhicules électriques.

Le PIE favorise les technologies d'énergie propre qui aideront le Canada à atteindre ses cibles de lutte contre les changements climatiques, tout en soutenant la transition vers une économie sobre en carbone. Il finance des projets de recherche, de développement et de démonstration, ainsi que des activités scientifiques connexes.

Depuis 2020, l'intérêt pour l'hydrogène bas carbone a augmenté de manière considérable au Canada, où ont été annoncés plus de 80 projets de production d'hydrogène bas carbone, ce qui représente une capacité de production d'hydrogène de plus de 5 millions de tonnes et une déclaration d'intérêt économique de plus de 100 milliards de dollars qui pourraient être investis au pays dans des débouchés et des emplois du secteur de l'énergie propre.

Depuis 2020, la Colombie-Britannique, l' Alberta , l' Ontario , le Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ont publié des stratégies pour l'hydrogène qui font de l'hydrogène une priorité provinciale en matière d'énergie propre et qui décrivent les actions et les objectifs que prévoient les provinces pour atteindre les objectifs régionaux en matière d'hydrogène bas carbone. Dans le cadre des tables régionales, l'hydrogène est vu par un certain nombre d'autorités compétentes comme un secteur clé d'innovation, et il occupe une place importante dans le Cadre de collaboration sur la voie d'un avenir carboneutre - Table régionale sur l'énergie et les ressources de la Colombie-Britannique , publié récemment .

, l' , le Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ont publié des stratégies pour l'hydrogène qui font de l'hydrogène une priorité provinciale en matière d'énergie propre et qui décrivent les actions et les objectifs que prévoient les provinces pour atteindre les objectifs régionaux en matière d'hydrogène bas carbone. Dans le cadre des tables régionales, l'hydrogène est vu par un certain nombre d'autorités compétentes comme un secteur clé d'innovation, et il occupe une place importante dans le , publié récemment Il existe aujourd'hui au Canada 13 installations de production d'hydrogène bas carbone capables de produire annuellement plus de 3 000 tonnes d'hydrogène bas carbone.

Dans le budget de 2022, RNCan a reçu 29,6 millions de dollars sur quatre ans pour la réalisation de travaux de recherche et de développement qui aideront à respecter les conditions et les cadres nécessaires pour que les PRM puissent remplacer les combustibles fossiles et contribuer à l'atténuation des changements climatiques. Le financement annoncé aujourd'hui vient compléter les travaux menés avec plusieurs provinces ou territoires dans le cadre des tables régionales, ainsi que dans le cadre du groupe de travail Canada- Alberta et d'un sous-groupe de travail sur les PRM.

et d'un sous-groupe de travail sur les PRM. Le nucléaire permet au Canada d'éviter annuellement l'émission d'environ 45 millions de tonnes métriques de dioxyde de carbone comparativement à l'électricité produite à partir de gaz naturel. Dans un pays où 82 % de l'électricité provient déjà de sources peu ou pas polluantes, l'énergie nucléaire continue de servir de complément au solide secteur des énergies renouvelables, en constant développement.

