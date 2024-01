YORK, ON, le 31 janv. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, l'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada, l'honorable Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, l'honorable Michael Kerzner, solliciteur général de l'Ontario, et l'honorable Doug Downey, procureur général de l'Ontario, ont annoncé un investissement fédéral de 121 millions de dollars pour la prévention de la violence liée aux armes à feu et aux gangs en Ontario, incluant le vol de véhicules, dans le cadre de l'Initiative de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs (ILCVAFG).

Au cours de l'annonce, les élus fédéraux et provinciaux ont discuté de leurs efforts conjoints pour lutter contre le vol de véhicules. Cette forme de criminalité prend de l'ampleur en Ontario et implique de plus en plus souvent des groupes criminels organisés. Les profits que génèrent ces vols servent également à financer d'autres activités illégales.

Pour combattre ce problème, le gouvernement du Canada convoque un Sommet national pour lutter contre le vol de véhicules qui aura lieu le 8 février.

Ce sommet réunira des partenaires issus de tous les ordres de gouvernement, de l'industrie, et d'organismes d'application de la loi afin de collaborer à une réponse coordonnée qui s'appuie sur les initiatives conjointes déjà en cours.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à lutter contre les crimes graves et le crime organisé, à réduire la violence liée aux armes à feu et aux gangs de rue et à assurer la sécurité des collectivités.

« Trop de familles de la région du Grand Toronto et d'un bout à l'autre du pays ont été touchées par le vol de véhicules. En travaillant ensemble, nous pouvons rendre nos communautés plus sûres grâce à une meilleure application de la loi, à la collaboration et à la prévention. Je me réjouis de poursuivre la discussion avec le gouvernement de l'Ontario et d'autres partenaires sur les mesures supplémentaires que nous pouvons prendre pour lutter contre le vol de véhicules lors du sommet national qui se tiendra la semaine prochaine. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« Notre gouvernement est conscient de la hausse significative du nombre de vols de véhicules et prend des mesures immédiates pour adopter une approche globale et multidimensionnelle afin d'inverser cette tendance préoccupante. Les Canadiens doivent savoir que leurs gouvernements, les services frontaliers et les organismes d'application de la loi collaborent et utilisent tous les outils à leur disposition pour lutter contre ce crime et assurer la sécurité de nos collectivités. »

- L'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada

« L'annonce d'aujourd'hui soutiendra les efforts continus de l'Ontario visant à soutenir nos policiers et à lutter contre les vols de véhicules, les crimes commis à l'aide d'armes à feu et la violence liée aux gangs dans l'ensemble de la province. Notre gouvernement fait de nouveaux investissements pour assurer la sécurité de nos collectivités, et j'ai particulièrement hâte de travailler avec le gouvernement fédéral dans le cadre du sommet sur la prévention du vol de véhicules qui aura lieu la semaine prochaine. »

- L'honorable Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

« Notre gouvernement a pour priorité d'assurer la sécurité des Ontariens. La Stratégie de lutte contre les bandes criminalisées, les armes à feu et la violence permettra de retirer de nos rues les armes de contrebande et les drogues illicites, de démanteler les organisations criminelles violentes et de lutter contre les vols de véhicules. Ce financement apporte un complément important au travail effectué par l'Ontario pour assurer la sécurité de la province. »

- L'honorable Michael Kerzner, solliciteur général de l'Ontario

« Les crimes commis avec des armes à feu et les vols de véhicules constituent des problèmes urgents et interreliés en Ontario. La police et les procureurs doivent impérativement disposer des outils nécessaires pour assurer la sécurité des communautés. Le financement fédéral annoncé aujourd'hui s'ajoute à une série d'investissements provinciaux récents visant à renforcer les mesures d'application de la loi et les poursuites judiciaires, ainsi qu'à s'attaquer aux principaux facteurs de risque associés à la criminalité, à la violence et à la victimisation. »

- L'honorable Doug Downey, procureur général de l'Ontario

En 2022, environ 9 600 véhicules ont été volés dans la région de Toronto , ce qui représente une augmentation de 300 % depuis 2015, selon l'Association canadienne de financement et de location.

, ce qui représente une augmentation de 300 % depuis 2015, selon l'Association canadienne de financement et de location. Selon le Service canadien de renseignements criminels, les services de police de la région du Grand Toronto ont observé une augmentation combinée de 104 % des vols de véhicules entre 2021 et 2022.

2022. Les taux de vols de véhicules ont augmenté de 50 % au Québec, de 48,3 % en Ontario , de 34,5 % dans les provinces de l'Atlantique et de 18,35 % en Alberta en 2022, par rapport à l'année précédente, selon Équité.

, de 34,5 % dans les provinces de l'Atlantique et de 18,35 % en en 2022, par rapport à l'année précédente, selon Équité. On pense que des groupes criminels organisés transnationaux sont impliqués dans l'exportation d'automobiles volées depuis le Canada. Cependant, la plupart des vols d'automobiles sont commis par des groupes moins menaçants, lesquels sont le plus souvent des gangs de rue violents.

La majorité des automobiles volées exportées sont destinées à l'Afrique et au Moyen-Orient. Certaines automobiles volées restent également au Canada, permettant à d'autres délits d'être commis avec ces automobiles, qui sont ensuite détruites.

Les enquêtes sur les vols d'automobiles sont menées par les services de police compétents. Toutefois, la Gendarmerie royale du Canada, la Police provinciale de l' Ontario et la Sûreté du Québec travaillent ensemble au sein de groupes de travail intégrés pour cibler le crime organisé, y compris les groupes impliqués dans le vol d'automobiles.

et la Sûreté du Québec travaillent ensemble au sein de groupes de travail intégrés pour cibler le crime organisé, y compris les groupes impliqués dans le vol d'automobiles. À la frontière, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) travaille en étroite collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux pour répondre à 100 % des demandes des services de police compétents et d'autres sources de renseignement concernant l'examen de conteneurs sortants aux points d'exportation susceptibles de contenir des automobiles volées.

Le service de renseignement de l'ASFC dans la région du Grand Toronto a soutenu environ 14 projets avec diverses polices de compétence.

Le Canada a mis en place de solides lois pour lutter contre le vol de véhicules à diverses étapes du crime. Il s'agit notamment d'infractions qui portent sur des comportements qui précèdent le vol, le vol lui-même, la possession et le trafic de biens volés, ainsi que la falsification des numéros d'identification de véhicule. Les biens et produits de la criminalité liés à une infraction peuvent également être confisqués en vertu du Code criminel .

a mis en place de solides lois pour lutter contre le vol de véhicules à diverses étapes du crime. Il s'agit notamment d'infractions qui portent sur des comportements qui précèdent le vol, le vol lui-même, la possession et le trafic de biens volés, ainsi que la falsification des numéros d'identification de véhicule. Les biens et produits de la criminalité liés à une infraction peuvent également être confisqués en vertu du . Le Code criminel comprend également des lois exhaustives visant le crime organisé, y compris des infractions précises, des outils d'enquête améliorés et des peines plus sévères pour les actes de violence, notamment les agressions, les agressions armées, l'intimidation et l'utilisation d'une arme (comme une arme à feu) lors de la perpétration.

comprend également des lois exhaustives visant le crime organisé, y compris des infractions précises, des outils d'enquête améliorés et des peines plus sévères pour les actes de violence, notamment les agressions, les agressions armées, l'intimidation et l'utilisation d'une arme (comme une arme à feu) lors de la perpétration. Dans le cadre de nos efforts collectifs pour lutter contre ce crime, le gouvernement du Canada a collaboré avec l'industrie et d'autres intervenants au sujet du vol d'automobiles, notamment les administrations portuaires, les compagnies ferroviaires et maritimes, ainsi que les associations de fabricants et l'industrie de l'assurance.

En 2023, le gouvernement du Canada a annoncé une extension et un élargissement du programme de l'ILCVAFG, avec 390 millions de dollars sur cinq ans par le biais du Fonds de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs aux provinces et territoires pour une variété d'initiatives, y compris le soutien à l'application de la loi et aux programmes de prévention.

Les investissements de l'ILCVAFG sont complétés par le Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires (FBCS), doté de 250 millions de dollars. Annoncé pour la première fois en mars 2022, le FBCS fournit des fonds directement aux municipalités et aux collectivités autochtones pour soutenir les initiatives locales qui préviennent la violence liée aux armes à feu et aux gangs et aident les jeunes à faire de bons choix.

