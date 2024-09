Ce financement appuiera la prochaine génération de scientifiques de talent et rehaussera l'excellence en recherche

SHERBROOKE, QC, le 13 sept. 2024 /CNW/ - Les chercheurs et les établissements de recherche du Canada se démarquent en matière de science et d'innovation. Leur rôle est crucial, car ils aident notre pays à être plus fort et plus résilient et en meilleure santé. Nous savons également que soutenir nos étudiants, c'est leur donner les moyens de relever les plus grands défis du monde et veiller à ce que chaque génération ait une chance équitable de réaliser son plein potentiel. Voilà pourquoi le gouvernement fédéral continue d'investir dans la communauté de recherche et de favoriser les découvertes révolutionnaires de demain qui amélioreront la qualité de vie de la population canadienne.

Aujourd'hui, la ministre du Revenu national, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, l'octroi d'un soutien à plus de 6 900 chercheurs et projets de recherche dans l'ensemble du Canada. Un financement de plus de 502,3 millions de dollars a été attribué à des chercheurs, à des étudiants et à des établissements de recherche, ce qui démontre les efforts que déploie le gouvernement pour soutenir la communauté scientifique canadienne. La ministre Bibeau était accompagnée de la députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, Élisabeth Brière.

Dans le cadre du budget 2024, le gouvernement fédéral a dévoilé un ensemble de mesures d'une valeur de plus de 4,6 milliards de dollars pour renforcer la recherche et l'innovation au Canada, dont 825 millions de dollars sur cinq ans pour augmenter le soutien aux étudiants à la maîtrise et au doctorat et aux boursiers postdoctoraux, ainsi que 1,8 milliard de dollars sur cinq ans aux conseils subventionnaires fédéraux pour augmenter le financement des subventions de recherche de base et soutenir les chercheurs canadiens. Ce financement reflète l'engagement indéfectible du gouvernement fédéral de doter les chercheurs et les innovateurs des outils adéquats pour accomplir leur mandat. Attribués par l'entremise de subventions, de bourses d'étude et de recherche et d'autres programmes, ces fonds permettent aux chercheurs, aux étudiants et aux établissements de recherche d'avoir les outils de pointe et les ressources nécessaires pour faire progresser les connaissances et réaliser des découvertes. En favorisant l'établissement d'une communauté de recherche diversifiée et inclusive, cet investissement renforcera le leadership qu'exerce le Canada sur la scène internationale en s'attaquant aux défis les plus pressants d'aujourd'hui. Il aidera aussi à préparer la prochaine génération d'experts qui auront comme mission de façonner un avenir plus prometteur et plus équitable pour notre monde.

Le financement est attribué comme suit :

Dans le cadre des bourses d'études supérieures et de recherche pour 2023-2024, 264,2 millions de dollars sont attribués à 5 554 titulaires de bourses d'étude et de recherche par l'entremise des Instituts de recherche en santé du Canada , du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH).

, du recherches en sciences naturelles et en génie du et du recherches en sciences humaines du (CRSH). Dans le cadre du Programme d'innovation dans les collèges et la communauté , 29,05 millions de dollars sont attribués à 58 projets et programmes de recherche, par l'entremise des subventions de mobilisation et des subventions du Fonds d'innovation sociale destiné aux collèges et aux communautés.

Dans le cadre du Fonds des leaders John-R.-Evans , 86 millions de dollars sont attribués à 316 projets menés dans 47 établissements.

Dans le cadre des subventions Savoir du CRSH , 86,3 millions de dollars sont attribués à 503 chercheurs établis.

CRSH Dans le cadre des subventions de développement Savoir du CRSH , 36,8 millions de dollars sont attribués à 509 chercheurs émergents et établis.

Citations

« Aujourd'hui, nous mettons en lumière les chercheurs, les étudiants et les établissements de recherche remarquables qui bénéficieront de ce financement vital. Le gouvernement du Canada continuera de leur offrir les ressources et les occasions dont ils ont besoin pour mener à bien leurs travaux de pointe. En investissant dans leur croissance et leur développement, nous consolidons le leadership mondial du Canada en matière de recherche et d'innovation, et nous faisons ce qu'il faut pour que tous puissent profiter d'un avenir prospère et durable. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Il est crucial de mieux soutenir la prochaine génération de chercheurs et la modernisation de l'infrastructure de science et de recherche pour pouvoir assurer la prospérité économique future de notre pays. En appuyant les chercheurs à tous les niveaux et en favorisant la diversité dans ce milieu, nous allons pouvoir renforcer le leadership dont fait preuve le Canada en s'attaquant aux défis de l'heure et en améliorant la qualité de vie pour tous. »

- La ministre du Revenu national, l'honorable Marie-Claude Bibeau

« L'Université de Sherbrooke est un important pôle de savoir et de recherche qui fait la fierté de notre région. Plusieurs découvertes et innovations majeures en émanent et contribuent aujourd'hui à améliorer la qualité de vie de notre communauté. Je suis fière que notre gouvernement reconnaisse l'importance de nos chercheurs et de nos étudiants en les soutenant financièrement ainsi qu'en leur offrant la possibilité d'aller encore plus loin. »

- La députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, Élisabeth Brière

« Les organismes subventionnaires de recherche fédéraux et la Fondation canadienne pour l'innovation sont fiers de soutenir les scientifiques remarquables qui contribuent à renforcer la réputation du Canada en tant que chef de file mondial en matière de recherche. L'annonce d'aujourd'hui témoigne de l'engagement indéfectible du Canada envers son écosystème de recherche, un écosystème florissant. Qu'il s'agisse de bourses d'études ou de recherche remises à la prochaine génération de scientifiques et d'ingénieurs, de subventions de recherche pour l'excellence en sciences humaines ou de financement pour veiller à ce que les chercheurs œuvrant au sein des collèges et des universités aient accès à des installations et à des outils de pointe, ces investissements vont permettre la poursuite d'idées et d'innovations qui auront des retombées sociales, économiques et environnementales positives pour les Canadiens. »

- Le président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et président du Comité de coordination de la recherche au Canada, le professeur Alejandro Adem

Faits en bref

